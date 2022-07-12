https://crimea.ria.ru/20220712/maski-vozvraschayutsya-rospotrebnadzor-soobschil-ob-ugrozakh-ospy-obezyan-v-rf-1123820822.html
Маски возвращаются: Роспотребнадзор сообщил об угрозах оспы обезьян в РФ
Маски возвращаются: Роспотребнадзор сообщил об угрозах оспы обезьян в РФ - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Маски возвращаются: Роспотребнадзор сообщил об угрозах оспы обезьян в РФ
В России существует риск заражения оспой обезьян и, чтобы его минимизировать, необходимо следовать правилам, в частности использовать маски и соблюдать... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T15:15
2022-07-12T15:15
2022-07-12T15:15
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В России существует риск заражения оспой обезьян и, чтобы его минимизировать, необходимо следовать правилам, в частности использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.По словам Пшеничной, для уменьшения рисков следует соблюдать простые меры предосторожности.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что в России зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян.В ведомстве уточнили, что случай был зафиксирован в Санкт-Петербурге и является привозным: заболевший россиянин приехал вернулся в РФ из Португалии. Больной изолирован в отдельной боксированной палате, угроз его жизни нет.
/20220706/strashnaya-perspektiva-ospa-obezyan-mozhet-zamenit-naturalnuyu-ospu-1123760664.html
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здравоохранение в россии
Маски возвращаются: Роспотребнадзор сообщил об угрозах оспы обезьян в РФ
В Роспотребнадзоре рассказали о угрозах оспы обезьян и необходимости использовать маски
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В России существует риск заражения оспой обезьян и, чтобы его минимизировать, необходимо следовать правилам, в частности использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.
Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
По словам Пшеничной, для уменьшения рисков следует соблюдать простые меры предосторожности.
"Это и использование маски, и социальная дистанция, и, конечно же, гигиена рук. Все-таки это в основном контактный путь распространения инфекции", – сказала эксперт.
В ведомстве уточнили, что случай был зафиксирован в Санкт-Петербурге и является привозным: заболевший россиянин приехал вернулся в РФ из Португалии. Больной изолирован в отдельной боксированной палате, угроз его жизни нет.