https://crimea.ria.ru/20220712/gubernator-sevastopolya-mikhail-razvozhaev-glavnye-itogi-trekh-let-raboty-1123819318.html

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: главные итоги трех лет работы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: главные итоги трех лет работы - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: главные итоги трех лет работы

Он пришел в Севастополь как технократ, а сегодня пытается стать публичным политиком. Ему пришлось столкнуться с серьезными вызовами, становиться "своим" для... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T13:33

2022-07-12T13:33

2022-07-12T13:33

михаил развожаев

севастополь

политика

крым

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров, Анна Петрова. Он пришел в Севастополь как технократ, а сегодня пытается стать публичным политиком. Ему пришлось столкнуться с серьезными вызовами, становиться "своим" для "чужих", выступать в роли политического миротворца и приносить печальные известия. Исполнилось три года с момента вступления Михаила Развожаева в должность губернатора Севастополя. Что за это время сделано, а что не получилось, чем можно гордиться, а о чем сожалеть – в материале РИА Новости Крым.Приход "варяга" и конец склокам11 июля 2019 года указом президента Владимира Путина экс-замминистра РФ по делам Северного Кавказа и бывший врио главы Хакасии Развожаев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя. Первоочередной целью его было прекратить внутриэлитные склоки в севастопольской власти.Конфликты между правительством и заксобранием перманентно сотрясали регион и в украинские времена. Как оказалось, с вхождением города в состав РФ они не только не утихли, но даже вспыхнули с новой силой. Это приводило к существенным отставаниям в реализации ФЦП и в целом тормозило развитие города.Развожаеву удалось быстро успокоить ситуацию, хотя на первых порах к нему как к "варягу" в городе отнеслись настороженно. Это не удивительно, учитывая особый менталитет местных жителей. Конечно, севастопольцы хотят, чтобы с их исключительностью считались. Пожалуй, больше каких-то социально-экономических преобразований они желают того, чтобы высокие руководители уважали их менталитет и историю их города. Отсюда и настороженное, где-то даже враждебное отношение к неместным у власти.Но Развожаеву удалось выстроить коммуникацию как с местными элитными группами, представители которых вошли в его правительство, так и с жителями. Реализацию ФЦП и других программ удалось более-менее отладить. Сдвинулись с мертвой точки некоторые "подвисшие" при прежних губернаторах проекты, например, строительство КОС "Южные", капремонт Камышового шоссе, завершение реконструкции Большой Морской улицы и Матросского бульвара. В результате он уверенно победил на выборах в сентябре 2020-го, получив почти 86% голосов севастопольцев и избавившись от приставки "врио".За прошедшие три года Севастополь, безусловно, изменился, как внутренне, так и внешне. Сюда приехали тысячи россиян, "разбавив" местный специфический менталитет своим "материковым" мировоззрением. Сам город похорошел. Доля участия в этом губернатора и его команды, по словам самого Развожаева, не малая. Правда, с этим в самом городе согласны не все – огромная финансовая поддержка все-таки идет из федерального центра и из бюджета Москвы как отдельного субъекта. За эти деньги отремонтированы сотни километров дорог, построены новые и отремонтированы старые школы и больницы, реконструируются и строятся спортивные объекты, газифицируются села. Есть и масштабные проекты, они реализуются или уже выполнены с привлечением бюджетных денег и частных инвестиций.Губернатор Севастополя рассказал о судьбе генплана города >>Например, Бельбекский водозабор для снабжения водой Севастополя, культурный кластер на мысе Хрустальном, историко-археологический парк "Херсонес Таврический", яхтенная марина на 600 судов в Балаклаве. В заслугу губернатору ставят улучшение качества медицинского обслуживания, наведение порядка с вывозом мусора и озеленением города, восстановление работы молочных кухонь.Выполненные и невыполненные обещанияПервый в городе индустриальный парк, строившийся в рамках ФЦП, с некоторым опозданием, но появился. А вот обещанного правительством Развожаева к 2022 году оптово-распределительного центра нет до сих пор."Стройка века" – КОС "Южные" – продолжают возводиться. В прошлом году губернатор доложил президенту, что к работам не смогли приступить из-за необходимости перепроектирования и затянувшегося поиска подрядчика.Развожаев обещает осенью принять Правила землепользования и застройки города и до конца года откорректировать Генплан Севастополя, чтобы утвердить его проект в 2023 году. Ранее в правительстве обещали принять его к концу 2022-го. Также в списке обещаний губернатора – полностью догазифицировать регион до 2025 года.Но остаются неясности. В частности, когда по Севастопольской бухте между южной и северной стороной будут курсировать новые катера? Что с тоннельным переездом из центральной части города, тема которого была поднята командой губернатора в 2021 году? Озвучивались даже предварительная стоимость и сроки, но больше эта тема не поднималась. И что с приютом для животных, построить который Развожаев лично обещал в 2021-м году?За что критикуют губернатораНемало севастопольцев и гостей города упрекали губернатора и в слишком жестких антиковидных ограничениях в период пандемии. Осенью прошлого года, в период резкого роста заболеваемости Развожаев, в отличие от властей соседней Республики Крым, все же решился "закрыть" регион, установив на въездах блокпосты для проверки документов о вакцинации. Всего было организовано восемь таких постов на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале. На каждом из пунктов круглосуточно дежурили по 8-15 человек. Простояли блокпосты недолго и свою задачу по снижению турпотока выполнили, заявил тогда Развожаев. Вот только многие жители не скрывали своего раздражения по этому поводу.Развожаев отчитался Путину, на что пошли деньги ФЦП >>В Госдуме севастопольского руководителя не стеснялись критиковать, и даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал закрытие границ регионов "абсолютно последней мерой", которая "не приветствуется". Случайно или нет, но спустя две недели после введения блокпостов Развожаева исключили из президиума Госсовета России…Достается губернатору и за то, что по недоработке местных чиновников Севастополь остался без пяти новых пассажирских катеров, и за то, что с этого лета арендная плата на городских рынках увеличилась более чем на 30%. Эти проблемы сегодня особенно остро стоят перед властями региона и требуют оперативного решения.Уже не чужакРазвожаев стал во главе Севастополя как технократ, то есть руководитель региона, который до губернаторской должности строил в основном управленческую карьеру. Это образованные профессионалы, прошедшие "школу губернаторов" и не связанные с региональными элитами. Хотя многие губернаторы-технократы в России довольно эффективны, их время неизбежно уходит. Реалии требуют от глав субъектов быть публичными политиками с высоким уровнем доверия людей. Они должны выезжать "в поля", уметь напрямую коммуницировать с населением и решать его проблемы, без посредничества соцсетей и блогов.Губернатор Севастополя получил новую должность – указ президента >>Развожаев, по-видимому, хорошо чувствует эту тенденцию и пытается в некоторой степени стать таким политиком. Удастся ли ему это, покажет время. Тем не менее, за время своего губернаторства в таком непростом и важном в военно-стратегическом отношении регионе Развожаев не допустил серьезных проколов в работе и его позиции сегодня кажутся довольно прочными. Севастополь, как и Крым, практически не знает отказа в деньгах из федерального центра, что говорит о высоком доверии со стороны Кремля.Помимо общих текущих проблем, в эти три года губернатору и его команде пришлось столкнуться с двумя серьезными вызовами – пандемией и засухой. На оба удалось относительно успешно ответить. Начавшаяся в феврале специальная военная операция – новый вызов для всей страны, а для Севастополя он особенный. Здесь база Черноморского флота, это фрегаты, "Калибры", подводные лодки и другая военная инфраструктура. Все это делает город главной желанной мишенью для находящейся неподалеку Украины. Так что мнение севастопольцев об особой миссии их города вовсе небезосновательно.Еще в городе стремительно растет население, которое уже сейчас перевалило" за 500 тысяч. Севастополь, судя по последней переписи, вообще стал общероссийским лидером по этому показателю – плюс 40% за семь лет. А это дополнительная нагрузка на инфраструктуру, необходимость строить новое жилье в условиях ограниченного пространства и другие сложные задачи. И это тоже вызов.Что же до севастопольцев, сложно однозначно судить, насколько Развожаев за эти три года стал им своим. Но то, что в городе с его особой политической культурой Михаила Владимировича уже не воспринимают как чужака – факт.

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михаил развожаев, севастополь, политика, крым