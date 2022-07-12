https://crimea.ria.ru/20220712/ekspert-ne-isklyuchil-beyrutskogo-stsenariya-v-udare-po-novoy-kakhovke-1123819668.html

Эксперт не исключил "бейрутского сценария" в ударе по Новой Каховке

Эксперт не исключил "бейрутского сценария" в ударе по Новой Каховке - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Эксперт не исключил "бейрутского сценария" в ударе по Новой Каховке

Склады с минеральными удобрениями в Новой Каховке могли быть взорваны с помощью бомб, заранее заложенных украинскими диверсантами, полагает военный эксперт... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T13:39

2022-07-12T13:39

2022-07-12T13:39

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Склады с минеральными удобрениями в Новой Каховке могли быть взорваны с помощью бомб, заранее заложенных украинскими диверсантами, полагает военный эксперт Алексей Леонков.Украинские военные нанесли удар по городу Новая Каховка в Херсонской области в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с минеральными удобрениями, в частности, с аммиачной селитрой. Погибли, по меньшей мере, семь человек, около 60 получили ранения. Повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура.По его мнению, украинские диверсанты могли заложить взрывчатку на складе заранее.Крым готов оказать помощь Новой Каховке - Аксенов >>"Когда Каховку стали обстреливать "Точками-У", а возможно и HIMARS, их сбивали зенитно-ракетными комплексами ПВО, но нужен был результат, эффектный результат, особенно в медийном пространстве. Результат достигнут, а вот что это было – необходимо расследование. Поэтому исключать "бейрутский сценарий" не стоит", – добавил военный эксперт.4 августа 2020 года в морском порту Бейрута произошел мощный взрыв. Его мощность, по оценкам экспертов, соответствовала примерно 1,5 тысячи тонн тротила. Погибли около 200 человек, более шести тысяч пострадали. Взрыв разрушил порт, прилегающие к нему кварталы, главное зернохранилище. От взрыва пострадала вся центральная часть Бейрута.По официальной версии, причиной взрыва стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ.

/20220712/semyam-pogibshikh-pri-udare-v-novoy-kakhovke-vyplatyat-po-dva-milliona-rubley-1123817290.html

/20220712/udar-po-novoy-kakhovke-prikazal-nanesti-zelenskiy---glava-vga-1123815777.html

херсонская область

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херсонская область, происшествия