https://crimea.ria.ru/20220712/krym-gotov-okazat-pomosch-novoy-kakhovke---aksenov-1123816781.html

Крым готов оказать помощь Новой Каховке - Аксенов

Крым готов оказать помощь Новой Каховке - Аксенов - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Крым готов оказать помощь Новой Каховке - Аксенов

Глава республики Сергей Аксенов назвал удар по Новой Каховке очередным преступлением киевского режима и заявил, что Крым готов оказать городу всю необходимую... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T10:52

2022-07-12T10:52

2022-07-12T10:52

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

сергей аксенов

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/0a/1118819550_0:305:2976:1978_1920x0_80_0_0_ce4709d2449a20eaccb73a41707e99a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов назвал удар по Новой Каховке очередным преступлением киевского режима и заявил, что Крым готов оказать городу всю необходимую помощь.По мнению Аксенова, обстрел Новой Каховки – это "месть нацистов за свои поражения на фронтах, за то, что жители освобожденных территорий выбирают Россию"."Задачи у террористов всех мастей всегда одинаковы: запугать мирное население, не допустить налаживания нормальной жизни. Но ни то, ни другое у них не получится. Нацистская власть никогда не вернется на освобожденные территории, а цели специальной военной операции обязательно будут достигнуты. Это лучшая гарантия безопасности для всех", - заявил он.Глава республики считает, что киевский режим совершил уже столько преступлений против человечности, что страна утратила всякое право на свою государственность.ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате взорвались склады с селитрой, повреждения получили больница, жилые дома и другая инфраструктура. Семь человек погибли и более 70 пострадали. По информации замглавы администрации области Кирилла Стремоусова, ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS.

херсонская область

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), сергей аксенов, крым