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Крым готов оказать помощь Новой Каховке - Аксенов - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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Крым готов оказать помощь Новой Каховке - Аксенов
Крым готов оказать помощь Новой Каховке - Аксенов - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Крым готов оказать помощь Новой Каховке - Аксенов
Глава республики Сергей Аксенов назвал удар по Новой Каховке очередным преступлением киевского режима и заявил, что Крым готов оказать городу всю необходимую... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T10:52
2022-07-12T10:52
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
сергей аксенов
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов назвал удар по Новой Каховке очередным преступлением киевского режима и заявил, что Крым готов оказать городу всю необходимую помощь.По мнению Аксенова, обстрел Новой Каховки – это "месть нацистов за свои поражения на фронтах, за то, что жители освобожденных территорий выбирают Россию"."Задачи у террористов всех мастей всегда одинаковы: запугать мирное население, не допустить налаживания нормальной жизни. Но ни то, ни другое у них не получится. Нацистская власть никогда не вернется на освобожденные территории, а цели специальной военной операции обязательно будут достигнуты. Это лучшая гарантия безопасности для всех", - заявил он.Глава республики считает, что киевский режим совершил уже столько преступлений против человечности, что страна утратила всякое право на свою государственность.ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате взорвались склады с селитрой, повреждения получили больница, жилые дома и другая инфраструктура. Семь человек погибли и более 70 пострадали. По информации замглавы администрации области Кирилла Стремоусова, ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), сергей аксенов, крым
Крым готов оказать помощь Новой Каховке - Аксенов

Аксенов: Крым готов оказать помощь пострадавшей от украинского удара Новой Каховке

10:52 12.07.2022
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкСергей Аксенов
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов назвал удар по Новой Каховке очередным преступлением киевского режима и заявил, что Крым готов оказать городу всю необходимую помощь.
"Хочу выразить самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким всех, кто стал жертвами этого преступления, и пожелать пострадавшим скорейшего выздоровления. Крым готов оказать людям и городу всю необходимую помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Аксенова, обстрел Новой Каховки – это "месть нацистов за свои поражения на фронтах, за то, что жители освобожденных территорий выбирают Россию".
"Задачи у террористов всех мастей всегда одинаковы: запугать мирное население, не допустить налаживания нормальной жизни. Но ни то, ни другое у них не получится. Нацистская власть никогда не вернется на освобожденные территории, а цели специальной военной операции обязательно будут достигнуты. Это лучшая гарантия безопасности для всех", - заявил он.
Глава республики считает, что киевский режим совершил уже столько преступлений против человечности, что страна утратила всякое право на свою государственность.
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате взорвались склады с селитрой, повреждения получили больница, жилые дома и другая инфраструктура. Семь человек погибли и более 70 пострадали. По информации замглавы администрации области Кирилла Стремоусова, ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS.
 
Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Сергей АксеновКрым
 
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