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Крымские роли народного любимца: Николаю Караченцову сегодня исполнилось бы 82

Крымские роли народного любимца: Николаю Караченцову сегодня исполнилось бы 82 - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Крымские роли народного любимца: Николаю Караченцову сегодня исполнилось бы 82

Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, академик Российской академии кинематографических искусств "Ника"… Сегодня Николаю... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T09:30

2026-10-27T09:30

2026-10-27T09:30

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Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, академик Российской академии кинематографических искусств "Ника"… Сегодня Николаю Караченцову исполнилось бы 82 года. Он умер 26 октября 2018 года, все постсоветское пространство было потрясено известием о смерти народного любимца, советского и российского актера театра и кино. Сотни ролей в театре, незабываемая озвучка мультфильмов, и, конечно же, создание незабываемых образов в кино. Его фильмография насчитывает более 100 картин, многие из них были сняты в Крыму.РИА Новости Крым вспоминает его роли в фильмах, снятых на полуострове и не только.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, новости, визуал, общество, звезды и судьбы, фото