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Крымские роли народного любимца: Николаю Караченцову сегодня исполнилось бы 82 - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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Крымские роли народного любимца: Николаю Караченцову сегодня исполнилось бы 82
Крымские роли народного любимца: Николаю Караченцову сегодня исполнилось бы 82 - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Крымские роли народного любимца: Николаю Караченцову сегодня исполнилось бы 82
Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, академик Российской академии кинематографических искусств "Ника"… Сегодня Николаю... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T09:30
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Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, академик Российской академии кинематографических искусств "Ника"… Сегодня Николаю Караченцову исполнилось бы 82 года. Он умер 26 октября 2018 года, все постсоветское пространство было потрясено известием о смерти народного любимца, советского и российского актера театра и кино. Сотни ролей в театре, незабываемая озвучка мультфильмов, и, конечно же, создание незабываемых образов в кино. Его фильмография насчитывает более 100 картин, многие из них были сняты в Крыму.РИА Новости Крым вспоминает его роли в фильмах, снятых на полуострове и не только.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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культура, новости, визуал, общество, звезды и судьбы, фото
Крымские роли народного любимца: Николаю Караченцову сегодня исполнилось бы 82

Памяти Николая Караченцова - фотолента

09:30 27.10.2026
 
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Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, академик Российской академии кинематографических искусств "Ника"… Сегодня Николаю Караченцову исполнилось бы 82 года. Он умер 26 октября 2018 года, все постсоветское пространство было потрясено известием о смерти народного любимца, советского и российского актера театра и кино. Сотни ролей в театре, незабываемая озвучка мультфильмов, и, конечно же, создание незабываемых образов в кино. Его фильмография насчитывает более 100 картин, многие из них были сняты в Крыму.
РИА Новости Крым вспоминает его роли в фильмах, снятых на полуострове и не только.
© Фото с сайта: moskvichmag.ru / Перейти в фотобанкНиколай Караченцов. Заслуженный журналист Крыма, постоянный ведущий международных фестивалей, в том числе телекинофорума "Вместе" Борис Левин вспоминает, что любой приезд артиста на кинофестивали, которые проходили в Крыму, становился большим событием.
Николай Караченцов
1 из 9
Николай Караченцов. Заслуженный журналист Крыма, постоянный ведущий международных фестивалей, в том числе телекинофорума "Вместе" Борис Левин вспоминает, что любой приезд артиста на кинофестивали, которые проходили в Крыму, становился большим событием.
© Фото с сайта: moskvichmag.ru
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© Фото с сайта: kino-teatr.ru / Перейти в фотобанкВ 1977 году в Крыму, в Ливадийском дворце был снят советский двухсерийный художественный телефильм "Собака на сене", где Караченцов сыграл маркиза Рикардо, ухажера главной героини графини Дианы де Бельфлер.
В роли маркиза Рикардо в фильме Собака не сене
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В 1977 году в Крыму, в Ливадийском дворце был снят советский двухсерийный художественный телефильм "Собака на сене", где Караченцов сыграл маркиза Рикардо, ухажера главной героини графини Дианы де Бельфлер.
© Фото с сайта: kino-teatr.ru
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© Фото с сайта: kino-teatr.ru / Перейти в фотобанкСпустя всего два года режиссер "Собаки на сене" Ян Фрид снова снимает в Крыму комедийный фильм - "Благочестивая Марта" и опять приглашает на съемки знаменитого Караченцова. На этот раз он играет роль студента Пастрано, который вместе со своим другом Фелипе бросают надоевший университет и отправляются искать счастья в Мадриде.
Николай Караченцов в Фильме Благочестивая Марта
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Спустя всего два года режиссер "Собаки на сене" Ян Фрид снова снимает в Крыму комедийный фильм - "Благочестивая Марта" и опять приглашает на съемки знаменитого Караченцова. На этот раз он играет роль студента Пастрано, который вместе со своим другом Фелипе бросают надоевший университет и отправляются искать счастья в Мадриде.
© Фото с сайта: kino-teatr.ru
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© Фото с сайта: kino-teatr.ru / Перейти в фотобанкВ 1982 году Николай Караченцов снимался в роли пирата по кличке Черный Пес в художественном трехсерийном фильме "Остров сокровищ". Для съемок сцен у моря использовались излюбленные советским кинематографом места — сам Остров сокровищ "размещен" в Новом Свете, в окрестностях Судака.
Николай Караченцов в фильме Остров сокровищ
4 из 9
В 1982 году Николай Караченцов снимался в роли пирата по кличке Черный Пес в художественном трехсерийном фильме "Остров сокровищ". Для съемок сцен у моря использовались излюбленные советским кинематографом места — сам Остров сокровищ "размещен" в Новом Свете, в окрестностях Судака.
© Фото с сайта: kino-teatr.ru
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© Фото с сайта: kino-teatr.ru / Перейти в фотобанкЧерез четыре года Крым снова становится съемочной площадкой для комедии-вестерна с участием знаменитого советского актера. На это раз в фильме "Человек с бульвара Капуцинов" Николай Караченцов предстает перед зрителями в образе сентиментального ковбоя Билли Кинга — друга главного героя Джонни Феста. Картину снимали под Белогорском, у знаменитой Белой скалы - Ак-Кая.
Николай Караченцов в фильме Человек с бульвара Капуцинов
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Через четыре года Крым снова становится съемочной площадкой для комедии-вестерна с участием знаменитого советского актера. На это раз в фильме "Человек с бульвара Капуцинов" Николай Караченцов предстает перед зрителями в образе сентиментального ковбоя Билли Кинга — друга главного героя Джонни Феста. Картину снимали под Белогорском, у знаменитой Белой скалы - Ак-Кая.
© Фото с сайта: kino-teatr.ru
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© Фото с сайта: kino-teatr.ru / Перейти в фотобанкВ 1990 году съемочную площадку фильма "Ловушка для одинокого мужчины" развернули в Ялте. В комедийном детективе по мотивам одноименной пьесы Робера Тома актер сыграл Даниэля Корбана, у которого исчезла жена.
Николай Караченцов в фильме Ловушка для одинокого мужчины
6 из 9
В 1990 году съемочную площадку фильма "Ловушка для одинокого мужчины" развернули в Ялте. В комедийном детективе по мотивам одноименной пьесы Робера Тома актер сыграл Даниэля Корбана, у которого исчезла жена.
© Фото с сайта: kino-teatr.ru
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© Фото с сайта: kino-teatr.ru / Перейти в фотобанкПримерно в это же время Николай Караченцов принял участие в съемках еще одной картины, также на крымском полуострове – "Подземелье ведьм". Здесь он сыграл этнографа и переводчика Жана Лемота, который в составе экспедиции землян-исследователей прилетает на далекую планету Эвур, напоминающую Землю.
Николай Караченцов в фильме Подземелье ведьм
7 из 9
Примерно в это же время Николай Караченцов принял участие в съемках еще одной картины, также на крымском полуострове – "Подземелье ведьм". Здесь он сыграл этнографа и переводчика Жана Лемота, который в составе экспедиции землян-исследователей прилетает на далекую планету Эвур, напоминающую Землю.
© Фото с сайта: kino-teatr.ru
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© Фото с сайта: kino-teatr.ru / Перейти в фотобанкПо мнению Бориса Левина, самая любимая в народе роль Караченцова - незадачливый, но импозантный бандит Урри в детском фильме "Приключение электроника".
В роли Урри в фильме Приключения Электроника
8 из 9
По мнению Бориса Левина, самая любимая в народе роль Караченцова - незадачливый, но импозантный бандит Урри в детском фильме "Приключение электроника".
© Фото с сайта: kino-teatr.ru
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© Фото с сайта: kino-teatr.ru / Перейти в фотобанкА самая "психологически тяжелая" роль, по мнению журналиста - роль студента Владимира Бусыгина в фильме "Старший сын" по одноименной пьесе Александра Вампилова.
В роли Владимира Бусыгина в фильме Старший сын
9 из 9
А самая "психологически тяжелая" роль, по мнению журналиста - роль студента Владимира Бусыгина в фильме "Старший сын" по одноименной пьесе Александра Вампилова.
© Фото с сайта: kino-teatr.ru
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