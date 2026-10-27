https://crimea.ria.ru/20261027/poezd-deda-moroza-gotovitsya-k-puteshestviyu-po-rossii----kuda-otpravitsya-1160545877.html

Поезд Деда Мороза готовится к путешествию по России – куда отправится

Поезд Деда Мороза готовится к путешествию по России – куда отправится - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Поезд Деда Мороза готовится к путешествию по России – куда отправится

Встречать поезд Деда Мороза в этом сезоне будут 65 городов, из них более десяти – впервые. Об этом РИА Новости сообщил заместитель генерального директора... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T10:50

2026-10-27T10:50

2026-10-27T10:50

дед мороз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Встречать поезд Деда Мороза в этом сезоне будут 65 городов, из них более десяти – впервые. Об этом РИА Новости сообщил заместитель генерального директора компании "Российские железные дороги" Иван Колесников.По словам Колесникова, праздничный поезд начнет свое путешествие по России 8 ноября, выдвинувшись из Великого Устюга – родины Деда Мороза.После этого поезд посетит Киров, Глазов, Серов, Нягань, Югорск, Тюмень, Барабинск, Новосибирск, Омск, Тобольск, Ноябрьск, Пурпе, Новый Уренгой, Нижневартовск и Екатеринбург. А потом Южный Урал, Поволжье, Центральный Федеральный округ, а в преддверии 60-летнего юбилея Золотого кольца побывает в Нижнем Новгороде, Иваново, Муроме и Ярославле, добавил Колесников."В маршруте поезда в предстоящем сезоне будет более 10 новых населенных пунктов, где поезд ни разу не был: Зуевка, Нягань, Югорск, Пурпе, Новый Уренгой, Катайск, Троицк, Туймазы, Сарапул, Сызрань, Кузнецк и другие", – уточнил он.Кроме того, в списке более 20 населенных пунктов, в которых поезд Деда Мороза за всю историю проекта был всего один раз, в первые сезоны, отметил Колесников.Всего за 63 дня путешествия праздничный состав посетит города в 36 регионах страны и завершит свое путешествие 9 января 2027 года.Впервые поезд Деда Мороза отправился в путь 5 декабря 2021 года. Это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника Нового года, в составе которой сегодня есть вагон – сказочная деревня, вагон – кукольный театр, вагон Снежной королевы, лавка с сувенирами и многое другое. Часть развлечений доступна для всех гостей поезда, где он останавливается. Также есть развлечения по отдельной программе, попасть куда можно по заранее купленным билетам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дед мороз, поезд, новый год, новости, россия