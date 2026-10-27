https://crimea.ria.ru/20261027/pobediteli-na-vyborakh-v-parlament-serbii-vyskazalis-o-sanktsiyakh-protiv-rf-1160544694.html

Победители на выборах в парламент Сербии высказались о санкциях против РФ

Победители на выборах в парламент Сербии высказались о санкциях против РФ - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Победители на выборах в парламент Сербии высказались о санкциях против РФ

Белград не станет вводить санкции против России, так как в Сербии уважают Россию как мировую державу, своего важного исторического партнера и защитника. Об этом РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T09:56

2026-10-27T09:56

2026-10-27T09:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Белград не станет вводить санкции против России, так как в Сербии уважают Россию как мировую державу, своего важного исторического партнера и защитника. Об этом в эфире телеканала RT заявил представитель победившего на парламентских выборах движения "Студенческий список" профессор Йово Бакич.По его словам, введение санкций против РФ для Белграда стал бы "символически плохим", при этом на Россию действия такого маленького государства, как Сербия, никак не повлияли бы.Ранее проигравший на выборах в парламент экс-президент Сербии, лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич предрек конфликт России и Сербии, заявив, что к марту или апрелю новая сербская власть введет против РФ санкции.В Сербии в воскресенье, 25 октября, прошли досрочные выборы депутатов скупщины, в которых приняли участие 19 политсил, претендующих на 250 мест в парламенте. Главное же противостояние развернулось между коалицией "Объединенная Сербия" во главе с Вучичем и гражданской группой "Студенческий список – студенты побеждают".О победе оппозиции бывший сербский президент лично сообщил еще до объявления официальных результатов выборов.Ранее, 27 сентября, стало известно, что Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. До этого он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, обсудив дальнейшее развитие российско-сербских отношений и актуальные вопросы международной повестки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кандидаты на выборах президента Болгарии не преодолели порог в 50% Что ждет Сербию после отставки Вучича Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

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