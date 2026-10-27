https://crimea.ria.ru/20261027/orel-nad-morem-pamyatnik-spasshim-sevastopol-korablyam-1141258182.html

Орел над морем: памятник спасшим Севастополь кораблям

Орел над морем: памятник спасшим Севастополь кораблям - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Орел над морем: памятник спасшим Севастополь кораблям

Памятник Затопленным кораблям в Севастополе — самый известный из памятников-символов Крыма, архитектурный символ города. Памятник был создан по проекту... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T09:16

2026-10-27T09:16

2026-10-27T09:16

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Памятник Затопленным кораблям в Севастополе — самый известный из памятников-символов Крыма, архитектурный символ города. Памятник был создан по проекту скульптора Амандуса Адамсона, архитектора Валентина Фельдмана и военного инженера Фридриха Энберга.Монумент возведен в самом центре Севастополя, в море около Приморского бульвара, в 1905 году – к 50-летию Первой обороны Севастополя. Тогда в бухте между Константиновской и Александровской батареями были затоплены русские парусные корабли и фрегаты. Это было сделано, как объяснял герой Крымской войны адмирал Нахимов, "чтобы заградить вход неприятельским судам на рейд и тем самым спасти Севастополь". Если бы не этот героический шаг, город пал бы в первые дни осады под натиском неприятеля, так как русские корабли существенно уступали английским и французским.Эти семь стали первыми в череде затопленных. Затем после осенне-зимних штормов преграда вражескому флоту из русских мачт была частично разрушена, и севастопольцы затапливают еще три парусника, а в феврале 1855 года появляется еще один ряд торчащих из воды мачт, так как были затоплены еще шесть кораблей и фрегатов.Когда же к концу лета 1855 года защитники оставляли Южную сторону города, в бухте затопили и остальной флот.Мачты и корпуса военных кораблей и гражданских судов сделали Севастопольскую бухту недоступной для англо-французского флота и высадки его десанта на берег с моря.Перед тем, как топить парусники, с них снимали все ценные орудия. Их отправляли на берег для усиления батарей и редутов. Некоторые из этих корабельных пушек сохранились до сегодняшнего дня. Они стоят, например, на Историческом бульваре, на месте бывшего Четвертого бастиона.Корабельные команды военных моряков пополнили состав сухопутного гарнизона. Бастионам матросы и офицеры давали имена своих погибших кораблей.Изначально памятник назывался "Памятник затопления кораблей". Переименований было еще множество, но сейчас же наиболее часто используется название "Памятник затопленным кораблям".Адамсон, Фельдман и Энберг задумали свой монумент в виде искусственной скалы в море, на которую водружена колонна коринфского ордера. На колонне восседает двуглавый орел, на голове которого императорская корона. Он держит в клюве венок из лавровых и дубовых листьев и якорь. На груди орла – щит с изображением Георгия Победоносца. У основания памятника прикреплена бронзовая плита с картой Севастопольской бухты, указанными на ней линиями затопления кораблей и надписью: "В память кораблей, затопленных в 1854 и 1855 года для заграждения входа на рейд".Говорят, что, если смотреть на памятник со стороны моря, крылья орла под определенным углом напоминают два профиля: одно — Нахимова, другое — Николая I. Но некоторые считают, что это всего лишь байка для туристов.Не многие из туристов знают также, что, если обернуться от монумента и посмотреть на подпорную стену севастопольской набережной, то можно увидеть, что там установлены два якоря с затопленных кораблей. Эта мемориальная стена также является частью памятника. Раньше на скале монумента со стороны моря была закреплена также выступающая из воды бронзовая мачта парусного корабля.Интересно, что даже большевики не тронули монумент и символ имперской России –императорскую корону, хотя некоторые и предлагали ее убрать и поставить над орлом красную звезду с электроосвещением. А вот крест, венчающий монарший головной убор, не уцелел.При реставрации памятника в 2003 году крест над короной восстановили.Чудом уцелел символ Севастополя и во время страшной поры Великой Отечественной войны – как при первых бомбардировках, так и при фашистской оккупации.С 1969 года монумент стал центральной частью изображения герба города Севастополя. В 2000 году Памятник затопленным кораблям - составная часть флага города-героя.В 2015 году Памятник затопленным кораблям был включен в реестр памятников культурного наследия федерального значения.В 2016 году этот монумент по результатам итогов всенародного голосования изобразили новой российской банкноты номиналом 200 рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, памятники крыма, крым, история, инфографика