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На Украине поражены предприятия ВПК и транспортная инфраструктура - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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На Украине поражены предприятия ВПК и транспортная инфраструктура
На Украине поражены предприятия ВПК и транспортная инфраструктура - РИА Новости Крым, 27.10.2026
На Украине поражены предприятия ВПК и транспортная инфраструктура
На Украине в ночь на вторник поражены военные предприятия, транспортная инфраструктура и логистический центр. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T08:16
2026-10-27T08:16
удары по украине
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. На Украине в ночь на вторник поражены военные предприятия, транспортная инфраструктура и логистический центр. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В МО уточнили, что поражены: Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на вторник гремели взрывы, поврежден Южный мост, который используется для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев больше не производит электроэнергиюВагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дроновУкраина в огне: поражены объекты энергетики и логистические центры
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удары по украине, вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, киев, харьковская область
На Украине поражены предприятия ВПК и транспортная инфраструктура

На Украине поражены предприятия ВПК и объекты транспортной инфраструктуры

08:16 27.10.2026
 
© ГС ЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. На Украине в ночь на вторник поражены военные предприятия, транспортная инфраструктура и логистический центр. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
В МО уточнили, что поражены:
  • предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет и БПЛА большой и средней дальности,
  • объекты транспортной инфраструктуры в Киеве,
  • логистический центр в Харьковской области,
  • морские суда, используемые в интересах ВСУ.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на вторник гремели взрывы, поврежден Южный мост, который используется для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.
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Удары по УкраинеВооруженные силы РоссииНовости СВОМинистерство обороны РФКиевХарьковская область
 
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