https://crimea.ria.ru/20261027/na-ukraine-porazheny-predpriyatiya-vpk-i-transportnaya-infrastruktura-1160543783.html

На Украине поражены предприятия ВПК и транспортная инфраструктура

На Украине поражены предприятия ВПК и транспортная инфраструктура - РИА Новости Крым, 27.10.2026

На Украине поражены предприятия ВПК и транспортная инфраструктура

На Украине в ночь на вторник поражены военные предприятия, транспортная инфраструктура и логистический центр. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T08:16

2026-10-27T08:16

2026-10-27T08:16

удары по украине

вооруженные силы россии

новости сво

министерство обороны рф

киев

харьковская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. На Украине в ночь на вторник поражены военные предприятия, транспортная инфраструктура и логистический центр. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В МО уточнили, что поражены: Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на вторник гремели взрывы, поврежден Южный мост, который используется для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев больше не производит электроэнергиюВагонное депо в Полтаве и порт под Одессой поражены ударами российских дроновУкраина в огне: поражены объекты энергетики и логистические центры

киев

харьковская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, вооруженные силы россии, новости сво, министерство обороны рф, киев, харьковская область