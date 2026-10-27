https://crimea.ria.ru/20261027/v-yalte-slozhilas-neprostaya-situatsiya-v-energosisteme--vlasti-1160546034.html

В Ялте сложилась непростая ситуация в энергосистеме – власти

В Ялте сложилась непростая ситуация в энергосистеме – власти - РИА Новости Крым, 27.10.2026

В Ялте сложилась непростая ситуация в энергосистеме – власти

В Ялте, как и на всей территории Крыма, сложилась непростая ситуация в энергосистеме. Ограничения происходят в зависимости от обстановки в энергорайонах,... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T10:08

2026-10-27T10:08

2026-10-27T10:08

ялта

светлана шевченко

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

электроэнергия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/101719/43/1017194323_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_520c5bd5ee23bcf8f89f3d33bdc05b7b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Ялте, как и на всей территории Крыма, сложилась непростая ситуация в энергосистеме. Ограничения происходят в зависимости от обстановки в энергорайонах, поэтому заранее спрогнозировать графики сейчас невозможно. Об этом сообщила врио главы администрации города Светлана Шевченко в своем канале в МАКС."Уважаемые жители и гости Ялты! Информирую вас о непростой ситуации в энергосистеме. Из‑за повреждений на магистральных сетях снизилась пропускная способность линий — поэтому на всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Ограничение ориентировочно продлится 3 часа", - написала она.При этом сейчас электричество подают с учетом возможностей сети — энергетики задействуют резервные схемы, работают круглосуточно для стабилизации ситуации, уточила она.В понедельник в Ялтинском регионе из-за ремонтных работ на центральных электросетях также была временно ограничена подача электроэнергии, свет отключали на три часа.25 октября вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.Крым был обесточен в ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снижена пропускная способность энергосетейВ Севастополе снова ввели режим ограничения электричества "2 через 6"В Судаке свет будут отключать от 2-х до 4-х часов

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, светлана шевченко, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, электроэнергия