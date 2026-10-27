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В Ялте сложилась непростая ситуация в энергосистеме – власти - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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В Ялте сложилась непростая ситуация в энергосистеме – власти
В Ялте сложилась непростая ситуация в энергосистеме – власти - РИА Новости Крым, 27.10.2026
В Ялте сложилась непростая ситуация в энергосистеме – власти
В Ялте, как и на всей территории Крыма, сложилась непростая ситуация в энергосистеме. Ограничения происходят в зависимости от обстановки в энергорайонах,... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T10:08
2026-10-27T10:08
ялта
светлана шевченко
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
электроэнергия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Ялте, как и на всей территории Крыма, сложилась непростая ситуация в энергосистеме. Ограничения происходят в зависимости от обстановки в энергорайонах, поэтому заранее спрогнозировать графики сейчас невозможно. Об этом сообщила врио главы администрации города Светлана Шевченко в своем канале в МАКС."Уважаемые жители и гости Ялты! Информирую вас о непростой ситуации в энергосистеме. Из‑за повреждений на магистральных сетях снизилась пропускная способность линий — поэтому на всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Ограничение ориентировочно продлится 3 часа", - написала она.При этом сейчас электричество подают с учетом возможностей сети — энергетики задействуют резервные схемы, работают круглосуточно для стабилизации ситуации, уточила она.В понедельник в Ялтинском регионе из-за ремонтных работ на центральных электросетях также была временно ограничена подача электроэнергии, свет отключали на три часа.25 октября вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.Крым был обесточен в ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снижена пропускная способность энергосетейВ Севастополе снова ввели режим ограничения электричества "2 через 6"В Судаке свет будут отключать от 2-х до 4-х часов
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РИА Новости Крым
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ялта, светлана шевченко, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, электроэнергия
В Ялте сложилась непростая ситуация в энергосистеме – власти

В Ялте пока невозможно ввести графики отключения света – власти

10:08 27.10.2026
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГорода России. Ялта
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Ялте, как и на всей территории Крыма, сложилась непростая ситуация в энергосистеме. Ограничения происходят в зависимости от обстановки в энергорайонах, поэтому заранее спрогнозировать графики сейчас невозможно. Об этом сообщила врио главы администрации города Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.
"Уважаемые жители и гости Ялты! Информирую вас о непростой ситуации в энергосистеме. Из‑за повреждений на магистральных сетях снизилась пропускная способность линий — поэтому на всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Ограничение ориентировочно продлится 3 часа", - написала она.
При этом сейчас электричество подают с учетом возможностей сети — энергетики задействуют резервные схемы, работают круглосуточно для стабилизации ситуации, уточила она.
"Ограничения происходят в зависимости от обстановки в энергорайонах, поэтому заранее спрогнозировать графики сейчас невозможно", - добавила Шевченко, поблагодарив крымчан за терпение и понимание.
В понедельник в Ялтинском регионе из-за ремонтных работ на центральных электросетях также была временно ограничена подача электроэнергии, свет отключали на три часа.
25 октября вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.
Крым был обесточен в ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.
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ЯлтаСветлана ШевченкоОтключение электроэнергии в КрымуЭнергосистема КрымаЭлектроэнергия
 
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