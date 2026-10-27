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Атаки ВСУ на Крым и другие регионы России - за ночь сбиты 222 беспилотника
Атаки ВСУ на Крым и другие регионы России - за ночь сбиты 222 беспилотника - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Атаки ВСУ на Крым и другие регионы России - за ночь сбиты 222 беспилотника
Дежурными силы ПВО минувшей ночью перехватили и ликвидировали 222 украинских беспилотника над тринадцатью регионами России, включая Крым. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T09:08
2026-10-27T09:08
2026-10-27T09:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Дежурными силы ПВО минувшей ночью перехватили и ликвидировали 222 украинских беспилотника над тринадцатью регионами России, включая Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что вражеские дроны были ликвидированы над территориями Новгородской, Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Воронежской, Смоленской и Ростовской областей, а также над Крымом, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали автобус "Симферополь - Москва" - один человек погиб Над Черным морем сбили беспилотники ВСУОдин человек погиб и шестеро ранены при атаке ВСУ на Брянск
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пво, крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, министерство обороны рф
Атаки ВСУ на Крым и другие регионы России - за ночь сбиты 222 беспилотника
ПВО сбила над Крымом и другими регионами России 222 дрона