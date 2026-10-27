https://crimea.ria.ru/20261027/odin-chelovek-pogib-i-semero-raneny-pri-udarakh-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1160545094.html

Один человек погиб и семеро ранены при ударах ВСУ по Белгородской области

Один человек погиб и семеро ранены при ударах ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Один человек погиб и семеро ранены при ударах ВСУ по Белгородской области

ВСУ атаковали Белгородскую область 134 раза за сутки, нанося удары из различного вооружения, включая артиллерию и ударные дроны. Один человек погиб и семеро... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T09:37

2026-10-27T09:37

2026-10-27T09:37

белгородская область

новости сво

александр шуваев

происшествия

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Белгородскую область 134 раза за сутки, нанося удары из различного вооружения, включая артиллерию и ударные дроны. Один человек погиб и семеро ранены, этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.По информации Шуваева, украинские боевики за минувшие сутки девять раз обстреливали регион из реактивных систем залпового огня и артиллерии и четыре раза сбрасывали взрывные устройства с ударных беспилотников. Враг бил по административному центру – городу Белгороду – и пятнадцати округам: Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Яковлевскому и Шебекинскому.Кроме того, в этом округе, а также в Белгородском и Грайворонском семь человек были ранены, трое из них остаются в больнице, добавил губернатор.Все задействованные в обороне региона подразделения сбили и подавили за сутки 129 беспилотников ВСУ.Ранее утром во вторник, 27 октября, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки беспилотника ВСУ на рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь – Москва, один человек погиб.Также губернатор Брянской области Егор Ковальчук рассказал о гибели одного мирного жителя и шестерых раненых при атаке украинских беспилотников на Брянск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский подписал указ о круговой обороне городов Украины ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек На Украине поражены предприятия ВПК и транспортная инфраструктура

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости сво, александр шуваев, происшествия, атаки всу