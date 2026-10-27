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Один человек погиб и семеро ранены при ударах ВСУ по Белгородской области
Один человек погиб и семеро ранены при ударах ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Один человек погиб и семеро ранены при ударах ВСУ по Белгородской области
ВСУ атаковали Белгородскую область 134 раза за сутки, нанося удары из различного вооружения, включая артиллерию и ударные дроны. Один человек погиб и семеро... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T09:37
2026-10-27T09:37
2026-10-27T09:37
белгородская область
новости сво
александр шуваев
происшествия
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Белгородскую область 134 раза за сутки, нанося удары из различного вооружения, включая артиллерию и ударные дроны. Один человек погиб и семеро ранены, этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.По информации Шуваева, украинские боевики за минувшие сутки девять раз обстреливали регион из реактивных систем залпового огня и артиллерии и четыре раза сбрасывали взрывные устройства с ударных беспилотников. Враг бил по административному центру – городу Белгороду – и пятнадцати округам: Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Яковлевскому и Шебекинскому.Кроме того, в этом округе, а также в Белгородском и Грайворонском семь человек были ранены, трое из них остаются в больнице, добавил губернатор.Все задействованные в обороне региона подразделения сбили и подавили за сутки 129 беспилотников ВСУ.Ранее утром во вторник, 27 октября, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки беспилотника ВСУ на рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь – Москва, один человек погиб.Также губернатор Брянской области Егор Ковальчук рассказал о гибели одного мирного жителя и шестерых раненых при атаке украинских беспилотников на Брянск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский подписал указ о круговой обороне городов Украины ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе Алешек На Украине поражены предприятия ВПК и транспортная инфраструктура
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белгородская область, новости сво, александр шуваев, происшествия, атаки всу
Один человек погиб и семеро ранены при ударах ВСУ по Белгородской области
Один человек погиб и семеро ранены при ударах ВСУ по Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Белгородскую область 134 раза за сутки, нанося удары из различного вооружения, включая артиллерию и ударные дроны. Один человек погиб и семеро ранены, этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
По информации Шуваева, украинские боевики за минувшие сутки девять раз обстреливали регион из реактивных систем залпового огня и артиллерии и четыре раза сбрасывали взрывные устройства с ударных беспилотников. Враг бил по административному центру – городу Белгороду – и пятнадцати округам: Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Яковлевскому и Шебекинскому.
"Во время атаки ВСУ в Шебекинском округе погибла мирная жительница. Выражаю искренние соболезнования ее родным и близким", – сообщил Шуваев.
Кроме того, в этом округе, а также в Белгородском и Грайворонском семь человек были ранены, трое из них остаются в больнице, добавил губернатор.
Все задействованные в обороне региона подразделения сбили и подавили за сутки 129 беспилотников ВСУ.
Ранее утром во вторник, 27 октября, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил
, что в результате атаки беспилотника ВСУ на рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь – Москва, один человек погиб.
Также губернатор Брянской области Егор Ковальчук рассказал
о гибели одного мирного жителя и шестерых раненых при атаке украинских беспилотников на Брянск.
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