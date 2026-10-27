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Новости Крыма на утро 27 октября

Новости Крыма на утро 27 октября - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Новости Крыма на утро 27 октября

В Крыму ночью объявляли беспилотную опасность, работала ПВО. В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T08:45

2026-10-27T08:45

2026-10-27T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночью объявляли беспилотную опасность, работала ПВО. В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - утром во втроник проезд по мостовому переходу свободен. Главное в Крыму и Севастополе на утро 27 октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма в ночь на вторник объявляли беспилотную опасность. Сообщалось, что на востоке полуострова работает ПВО.Отбой дали в 3.40.Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на утро вторника нет.На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.В Ялте во вторник ограничат подачу электроэнергии в связи с проведением восстановительных работ в центральных энергосетях, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.Морской пассажирский транспорт работает штатно, сообщили в департаменте транспорта.Троллейбусы № 1, 3, 5, 7А, 9, 10, 10к, 12, 14, 17, 20, 76 ходят с увеличенным интервалом. Троллейбусы других маршрутов не осуществляют движение.Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.Утром в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет будут давать по графику "2 через 6". Каждые два часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей, сообщили в "Севастопольэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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