https://crimea.ria.ru/20261027/novosti-kryma-na-utro-27-oktyabrya-1160541712.html
Новости Крыма на утро 27 октября
Новости Крыма на утро 27 октября - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Новости Крыма на утро 27 октября
В Крыму ночью объявляли беспилотную опасность, работала ПВО. В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T08:45
2026-10-27T08:45
2026-10-27T08:45
новости крыма
новости севастополя
крым
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/1a/1150452180_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_b114df2b186a9e7b4272f390013621e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночью объявляли беспилотную опасность, работала ПВО. В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - утром во втроник проезд по мостовому переходу свободен. Главное в Крыму и Севастополе на утро 27 октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма в ночь на вторник объявляли беспилотную опасность. Сообщалось, что на востоке полуострова работает ПВО.Отбой дали в 3.40.Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на утро вторника нет.На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.В Ялте во вторник ограничат подачу электроэнергии в связи с проведением восстановительных работ в центральных энергосетях, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.Морской пассажирский транспорт работает штатно, сообщили в департаменте транспорта.Троллейбусы № 1, 3, 5, 7А, 9, 10, 10к, 12, 14, 17, 20, 76 ходят с увеличенным интервалом. Троллейбусы других маршрутов не осуществляют движение.Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.Утром в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет будут давать по графику "2 через 6". Каждые два часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей, сообщили в "Севастопольэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/1a/1150452180_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_1612f903c7287049ec50768400dd4c6e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Новости Крыма на утро 27 октября
Новости Крыма и Севастополя на утро 27 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночью объявляли беспилотную опасность, работала ПВО. В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - утром во втроник проезд по мостовому переходу свободен.
Главное в Крыму и Севастополе на утро 27 октября - в подборке РИА Новости Крым.
Новости Крыма
На территории Крыма в ночь на вторник объявляли беспилотную опасность. Сообщалось, что на востоке полуострова работает ПВО.
"Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности. Если вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом!" - говорилось в сообщении крымского главка МЧС России.
Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на утро вторника нет.
На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.
В Ялте во вторник ограничат подачу электроэнергии
в связи с проведением восстановительных работ в центральных энергосетях, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.
Новости Севастополя
В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.
Морской пассажирский транспорт работает штатно, сообщили в департаменте транспорта.
Троллейбусы № 1, 3, 5, 7А, 9, 10, 10к, 12, 14, 17, 20, 76 ходят с увеличенным интервалом. Троллейбусы других маршрутов не осуществляют движение.
Автобусы работают на всех маршрутах по расписанию рабочего дня.
Утром в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения.
Свет будут давать по графику "2 через 6". Каждые два часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей, сообщили в "Севастопольэнерго".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.