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Зачем на самом деле клеймят Зеленского Трамп и Маск - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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Зачем на самом деле клеймят Зеленского Трамп и Маск
Зачем на самом деле клеймят Зеленского Трамп и Маск - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Зачем на самом деле клеймят Зеленского Трамп и Маск
Судя по недавним заявлениям главы киевского режима Владимира Зеленского, а также президента США Дональда Трампа и его сторонников, есть основания полагать, что... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T09:01
2026-10-27T09:01
мнения
политика
владимир зеленский
украина
дональд трамп
сша
илон маск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Судя по недавним заявлениям главы киевского режима Владимира Зеленского, а также президента США Дональда Трампа и его сторонников, есть основания полагать, что Запад ведет двойную хитрую игру, и его стремление к миру – это просто слова. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический аналитик, историк и публицист Владимир Скачко.Он считает, что недавние многочисленные интервью Зеленского западным СМИ, в которых он жаловался на положение дел ВСУ, могут иметь два объяснения.С одной стороны, это может свидетельствовать о том, что киевский режим на последнем издыхании и готов на отчаянные действия. С другой – это может быть и проявлением того, что Киев, лично Зеленский, как ни странно, выполняет свою задачу, считает эксперт."Зеленский очень много говорит и создает пургу над реально происходящим в Украине. Он и плакал, и грозился, и умолял, и предлагал, и выпрашивал, и обещал какие-то несбыточные вещи, и говорил, что все хорошо", – отметил Скачко."Потому что, если бы у киевского режима закончилось оружие, он бы не смог удерживать фронт и тем более так жестко, бесконтрольно и нагло нападать на российские территории. Перед Воронежем был Белгород, Брянская область... И ситуация в Крыму, кроме погоды, вызвана враждебными действиями ВСУ – это не праща задействована, ни луки, ни стрелы и ни энтузиазм каких-то фанатиков", – сказал Скачко.Если ракеты из Украины попадают на территорию России, значит, они у Киева есть, как и разведанные о том, куда их следует наводить, делает логичный вывод эксперт.И это никак не коррелируется с заявлениями о стремлении к миру, которые звучат от президента из США и, в частности, от бизнесмена Илона Маска, от одного слова которого зависит работа спутниковой системы Starlink, подчеркивает Скачко.Например, Илон Маск назвал европейских союзников Киева и сам Киев "кровожадными поджигателями войны". Но Starlink – частная компания, и она принадлежит Маску. Захочет – отключит. То есть, Маск миротворец наполовину, говорит политолог.Трамп при этом заверил, что Starlink работает в прежнем режиме, и зачем он сделал, можно только догадываться, заметил политолог."Может, в порыве какой-то откровенности, а может для успокоения и Зеленского, и его людей, что, мол, ребята – воюйте, все хорошо, мы говорим об одном, а делаем другое", – сказал Скачко.Одновременно Трамп жестко обвиняет Зеленского и угрожает ему. И, анализируя происходящее, эксперт приходит к выводу, что со стороны Запада "путь к миру" – это скорее всего, уловка, при которой одной рукой Киев бьют, а другой подкармливают."С одной стороны они говорят о мире, а с другой - воюют, несмотря на дипломатическую работу... Мне кажется, они пытаются нас запутать, а на самом деле ведут свою старую политику. И мы не должны обманываться и не слушать эту словесную пургу", – резюмировал эксперт.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что нейтралитет Украины и ограничение численности ВСУ не могут быть предметом переговоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликтУкраину ждет незавидная судьба Европы – политологУтраченные Украиной земли не являются ее территориями – Путин
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мнения, политика, владимир зеленский, украина, дональд трамп, сша, илон маск
Зачем на самом деле клеймят Зеленского Трамп и Маск

За критикой Трампа и Маска в адрес Зеленского стоит желание продолжать воевать - политолог

09:01 27.10.2026
 
© REUTERS Henry NichollsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© REUTERS Henry Nicholls
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Судя по недавним заявлениям главы киевского режима Владимира Зеленского, а также президента США Дональда Трампа и его сторонников, есть основания полагать, что Запад ведет двойную хитрую игру, и его стремление к миру – это просто слова. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический аналитик, историк и публицист Владимир Скачко.
Он считает, что недавние многочисленные интервью Зеленского западным СМИ, в которых он жаловался на положение дел ВСУ, могут иметь два объяснения.
С одной стороны, это может свидетельствовать о том, что киевский режим на последнем издыхании и готов на отчаянные действия. С другой – это может быть и проявлением того, что Киев, лично Зеленский, как ни странно, выполняет свою задачу, считает эксперт.
"Зеленский очень много говорит и создает пургу над реально происходящим в Украине. Он и плакал, и грозился, и умолял, и предлагал, и выпрашивал, и обещал какие-то несбыточные вещи, и говорил, что все хорошо", – отметил Скачко.
Политолог подчеркнул, что, хотя Запад оставил сегодня украинский режим на остатках выделенных ранее ресурсов – денег и оружия, все это еще заряжено, пущено в дело и позволяет этому режиму существовать и функционировать. И это именно то, что нужно и Зеленскому, и его западным кураторам – любой ценой продлить войну, чтобы Украина воевала и уходила в небытие, а Западу создавался эффект передышки, считает эксперт.
"Потому что, если бы у киевского режима закончилось оружие, он бы не смог удерживать фронт и тем более так жестко, бесконтрольно и нагло нападать на российские территории. Перед Воронежем был Белгород, Брянская область... И ситуация в Крыму, кроме погоды, вызвана враждебными действиями ВСУ – это не праща задействована, ни луки, ни стрелы и ни энтузиазм каких-то фанатиков", – сказал Скачко.
Если ракеты из Украины попадают на территорию России, значит, они у Киева есть, как и разведанные о том, куда их следует наводить, делает логичный вывод эксперт.
И это никак не коррелируется с заявлениями о стремлении к миру, которые звучат от президента из США и, в частности, от бизнесмена Илона Маска, от одного слова которого зависит работа спутниковой системы Starlink, подчеркивает Скачко.
Например, Илон Маск назвал европейских союзников Киева и сам Киев "кровожадными поджигателями войны". Но Starlink – частная компания, и она принадлежит Маску. Захочет – отключит. То есть, Маск миротворец наполовину, говорит политолог.
"И мне кажется, он сейчас говорит всякие обидные для Зеленского слова только для того, чтобы скрыть личное участие в этом неблаговидном деле. Может быть, мстит ему за то, что благодаря дурацким действиям Зеленского это стало достоянием общественности", – предположил Скачко.
Трамп при этом заверил, что Starlink работает в прежнем режиме, и зачем он сделал, можно только догадываться, заметил политолог.
"Может, в порыве какой-то откровенности, а может для успокоения и Зеленского, и его людей, что, мол, ребята – воюйте, все хорошо, мы говорим об одном, а делаем другое", – сказал Скачко.
Одновременно Трамп жестко обвиняет Зеленского и угрожает ему. И, анализируя происходящее, эксперт приходит к выводу, что со стороны Запада "путь к миру" – это скорее всего, уловка, при которой одной рукой Киев бьют, а другой подкармливают.
"С одной стороны они говорят о мире, а с другой - воюют, несмотря на дипломатическую работу... Мне кажется, они пытаются нас запутать, а на самом деле ведут свою старую политику. И мы не должны обманываться и не слушать эту словесную пургу", – резюмировал эксперт.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что нейтралитет Украины и ограничение численности ВСУ не могут быть предметом переговоров.
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