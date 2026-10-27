Рейтинг@Mail.ru
Более 100 уголовных дел: в России раскрыли межрегиональную ОПГ - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261027/bolee-100-ugolovnykh-del-v-rossii-raskryli-mezhregionalnuyu-opg-1160547089.html
Более 100 уголовных дел: в России раскрыли межрегиональную ОПГ
Более 100 уголовных дел: в России раскрыли межрегиональную ОПГ - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Более 100 уголовных дел: в России раскрыли межрегиональную ОПГ
Сотрудники ФСБ и МВД задержали участников организованного межрегионального преступного сообщества, которое зарабатывало на нелегальной миграции и хищениях... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T10:23
2026-10-27T10:23
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
нелегальные мигранты
хищение
гособоронзаказ
новости
ростовская область
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1b/1160547271_0:4:931:528_1920x0_80_0_0_c31fa6cb71a1c7665789c592ac370227.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и МВД задержали участников организованного межрегионального преступного сообщества, которое зарабатывало на нелегальной миграции и хищениях средств гособоронзаказа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, фигурантами являются руководители ряда коммерческих компаний в Пермском крае, Ростовской, Новгородской и Ивановской областях. Они "действовали целях обеспечения функционирования канала нелегальной миграции и хищения бюджетных денежных средств, выделяемых на оплату государственного оборонного заказа", рассказали в ФСБ.Организатором преступного сообщества является руководство швейного предприятия, расположенного в городе Шахты Ростовской области. Оно вступило в сговор с представителями ряда юрлиц из других российских регионов, и создало канал незаконной миграции на основании деловых виз и виз высококвалифицированных специалистов, выданных от имени фирм-однодневок с заведомо ложной целью въезда.В отношении руководителя шахтинского производства, а также его сообщников возбуждено 106 уголовных дел по статье "организация незаконной миграции".По фактам мошеннических действий в отношении руководства коммерческой структуры возбуждено 28 уголовных дел по различным статьям УК РФ.В отношении 23 активных участников и организаторов ОПГ возбуждено уголовное дело по статье "организация преступного сообщества". По решению суда 21 человек заключен под стражу, в отношении еще двух избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В также ФСБ сообщили, что на имущество шахтинского швейного предприятия наложен арест на общую сумму 141 млн руб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спонсировали заключенных и похищали людей: в России задержана опасная ОПГ Нелегальная работа в Крыму привела мигрантов к выдворению из страны В Крыму полицейские организовали канал нелегальной миграции: приговор суда
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1b/1160547271_112:0:820:531_1920x0_80_0_0_2315951e57e24edd90711a480b80e72f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), нелегальные мигранты, хищение, гособоронзаказ, новости, ростовская область
Более 100 уголовных дел: в России раскрыли межрегиональную ОПГ

Швейное предприятие в Ростовской области организовало крупный канал нелегальной миграции

10:23 27.10.2026
 
© МВД РоссииШвейное предприятие в Ростовской области организовало крупный канал нелегальной миграции
Швейное предприятие в Ростовской области организовало крупный канал нелегальной миграции
© МВД России
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и МВД задержали участников организованного межрегионального преступного сообщества, которое зарабатывало на нелегальной миграции и хищениях средств гособоронзаказа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, фигурантами являются руководители ряда коммерческих компаний в Пермском крае, Ростовской, Новгородской и Ивановской областях. Они "действовали целях обеспечения функционирования канала нелегальной миграции и хищения бюджетных денежных средств, выделяемых на оплату государственного оборонного заказа", рассказали в ФСБ.
Организатором преступного сообщества является руководство швейного предприятия, расположенного в городе Шахты Ростовской области. Оно вступило в сговор с представителями ряда юрлиц из других российских регионов, и создало канал незаконной миграции на основании деловых виз и виз высококвалифицированных специалистов, выданных от имени фирм-однодневок с заведомо ложной целью въезда.
"Кроме того, подозреваемые декларировали фиктивное привлечение к работам высококлассных иностранных специалистов с оплатой труда 250 тысяч рублей в месяц. Фактически иностранные работники не имели соответствующей квалификации по заявленным специальностям, и их заработная плата в месяц составляла 60 тысяч рублей", - уточнили в ФСБ.
В отношении руководителя шахтинского производства, а также его сообщников возбуждено 106 уголовных дел по статье "организация незаконной миграции".
По фактам мошеннических действий в отношении руководства коммерческой структуры возбуждено 28 уголовных дел по различным статьям УК РФ.
В отношении 23 активных участников и организаторов ОПГ возбуждено уголовное дело по статье "организация преступного сообщества". По решению суда 21 человек заключен под стражу, в отношении еще двух избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В также ФСБ сообщили, что на имущество шахтинского швейного предприятия наложен арест на общую сумму 141 млн руб.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Спонсировали заключенных и похищали людей: в России задержана опасная ОПГ
Нелегальная работа в Крыму привела мигрантов к выдворению из страны
В Крыму полицейские организовали канал нелегальной миграции: приговор суда
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Нелегальные мигрантыХищениеГособоронзаказНовостиРостовская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:26В Брянске выросло число погибших в ходе атаки ВСУ
11:15Крымские спортсмены взяли медали чемпионата мира по кикбоксингу
10:58Жители ЮБК получат от 50 до 150 тысяч рублей за утрату имущества при паводке
10:50Поезд Деда Мороза готовится к путешествию по России – куда отправится
10:37Как будут давать свет в Севастополе в ближайшие дни
10:23Более 100 уголовных дел: в России раскрыли межрегиональную ОПГ
10:15Крымский мост утром во вторник – в очереди более 100 машин
10:08В Ялте сложилась непростая ситуация в энергосистеме – власти
09:56Победители на выборах в парламент Сербии высказались о санкциях против РФ
09:44В Киеве разбиты заводы по выпуску дронов и автожелезнодорожный мост
09:37Один человек погиб и семеро ранены при ударах ВСУ по Белгородской области
09:16Орел над морем: памятник спасшим Севастополь кораблям
09:08Атаки ВСУ на Крым и другие регионы России - за ночь сбиты 222 беспилотника
09:01Зачем на самом деле клеймят Зеленского Трамп и Маск
08:52В Крыму снижена пропускная способность энергосетей
08:45Новости Крыма на утро 27 октября
08:30Один человек погиб и шестеро ранены при атаке ВСУ на Брянск
08:16На Украине поражены предприятия ВПК и транспортная инфраструктура
08:10В Севастополе снова ввели режим ограничения электричества "2 через 6"
08:03Где заправить автомобиль в Крыму по 100 рублей за литр
Лента новостейМолния