https://crimea.ria.ru/20261027/bolee-100-ugolovnykh-del-v-rossii-raskryli-mezhregionalnuyu-opg-1160547089.html

Более 100 уголовных дел: в России раскрыли межрегиональную ОПГ

Более 100 уголовных дел: в России раскрыли межрегиональную ОПГ - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Более 100 уголовных дел: в России раскрыли межрегиональную ОПГ

Сотрудники ФСБ и МВД задержали участников организованного межрегионального преступного сообщества, которое зарабатывало на нелегальной миграции и хищениях... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T10:23

2026-10-27T10:23

2026-10-27T10:23

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

нелегальные мигранты

хищение

гособоронзаказ

новости

ростовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и МВД задержали участников организованного межрегионального преступного сообщества, которое зарабатывало на нелегальной миграции и хищениях средств гособоронзаказа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, фигурантами являются руководители ряда коммерческих компаний в Пермском крае, Ростовской, Новгородской и Ивановской областях. Они "действовали целях обеспечения функционирования канала нелегальной миграции и хищения бюджетных денежных средств, выделяемых на оплату государственного оборонного заказа", рассказали в ФСБ.Организатором преступного сообщества является руководство швейного предприятия, расположенного в городе Шахты Ростовской области. Оно вступило в сговор с представителями ряда юрлиц из других российских регионов, и создало канал незаконной миграции на основании деловых виз и виз высококвалифицированных специалистов, выданных от имени фирм-однодневок с заведомо ложной целью въезда.В отношении руководителя шахтинского производства, а также его сообщников возбуждено 106 уголовных дел по статье "организация незаконной миграции".По фактам мошеннических действий в отношении руководства коммерческой структуры возбуждено 28 уголовных дел по различным статьям УК РФ.В отношении 23 активных участников и организаторов ОПГ возбуждено уголовное дело по статье "организация преступного сообщества". По решению суда 21 человек заключен под стражу, в отношении еще двух избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В также ФСБ сообщили, что на имущество шахтинского швейного предприятия наложен арест на общую сумму 141 млн руб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спонсировали заключенных и похищали людей: в России задержана опасная ОПГ Нелегальная работа в Крыму привела мигрантов к выдворению из страны В Крыму полицейские организовали канал нелегальной миграции: приговор суда

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), нелегальные мигранты, хищение, гособоронзаказ, новости, ростовская область