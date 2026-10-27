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Более 100 уголовных дел: в России раскрыли межрегиональную ОПГ
Более 100 уголовных дел: в России раскрыли межрегиональную ОПГ - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Более 100 уголовных дел: в России раскрыли межрегиональную ОПГ
Сотрудники ФСБ и МВД задержали участников организованного межрегионального преступного сообщества, которое зарабатывало на нелегальной миграции и хищениях... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T10:23
2026-10-27T10:23
2026-10-27T10:23
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
нелегальные мигранты
хищение
гособоронзаказ
новости
ростовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и МВД задержали участников организованного межрегионального преступного сообщества, которое зарабатывало на нелегальной миграции и хищениях средств гособоронзаказа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, фигурантами являются руководители ряда коммерческих компаний в Пермском крае, Ростовской, Новгородской и Ивановской областях. Они "действовали целях обеспечения функционирования канала нелегальной миграции и хищения бюджетных денежных средств, выделяемых на оплату государственного оборонного заказа", рассказали в ФСБ.Организатором преступного сообщества является руководство швейного предприятия, расположенного в городе Шахты Ростовской области. Оно вступило в сговор с представителями ряда юрлиц из других российских регионов, и создало канал незаконной миграции на основании деловых виз и виз высококвалифицированных специалистов, выданных от имени фирм-однодневок с заведомо ложной целью въезда.В отношении руководителя шахтинского производства, а также его сообщников возбуждено 106 уголовных дел по статье "организация незаконной миграции".По фактам мошеннических действий в отношении руководства коммерческой структуры возбуждено 28 уголовных дел по различным статьям УК РФ.В отношении 23 активных участников и организаторов ОПГ возбуждено уголовное дело по статье "организация преступного сообщества". По решению суда 21 человек заключен под стражу, в отношении еще двух избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В также ФСБ сообщили, что на имущество шахтинского швейного предприятия наложен арест на общую сумму 141 млн руб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спонсировали заключенных и похищали людей: в России задержана опасная ОПГ Нелегальная работа в Крыму привела мигрантов к выдворению из страны В Крыму полицейские организовали канал нелегальной миграции: приговор суда
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), нелегальные мигранты, хищение, гособоронзаказ, новости, ростовская область
Более 100 уголовных дел: в России раскрыли межрегиональную ОПГ
Швейное предприятие в Ростовской области организовало крупный канал нелегальной миграции
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ и МВД задержали участников организованного межрегионального преступного сообщества, которое зарабатывало на нелегальной миграции и хищениях средств гособоронзаказа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, фигурантами являются руководители ряда коммерческих компаний в Пермском крае, Ростовской, Новгородской и Ивановской областях. Они "действовали целях обеспечения функционирования канала нелегальной миграции и хищения бюджетных денежных средств, выделяемых на оплату государственного оборонного заказа", рассказали в ФСБ.
Организатором преступного сообщества является руководство швейного предприятия, расположенного в городе Шахты Ростовской области. Оно вступило в сговор с представителями ряда юрлиц из других российских регионов, и создало канал незаконной миграции на основании деловых виз и виз высококвалифицированных специалистов, выданных от имени фирм-однодневок с заведомо ложной целью въезда.
"Кроме того, подозреваемые декларировали фиктивное привлечение к работам высококлассных иностранных специалистов с оплатой труда 250 тысяч рублей в месяц. Фактически иностранные работники не имели соответствующей квалификации по заявленным специальностям, и их заработная плата в месяц составляла 60 тысяч рублей", - уточнили в ФСБ.
В отношении руководителя шахтинского производства, а также его сообщников возбуждено 106 уголовных дел по статье "организация незаконной миграции".
По фактам мошеннических действий в отношении руководства коммерческой структуры возбуждено 28 уголовных дел по различным статьям УК РФ.
В отношении 23 активных участников и организаторов ОПГ возбуждено уголовное дело по статье "организация преступного сообщества". По решению суда 21 человек заключен под стражу, в отношении еще двух избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В также ФСБ сообщили, что на имущество шахтинского швейного предприятия наложен арест на общую сумму 141 млн руб.
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