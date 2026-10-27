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Как будут давать свет в Севастополе в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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Как будут давать свет в Севастополе в ближайшие дни
Как будут давать свет в Севастополе в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Как будут давать свет в Севастополе в ближайшие дни
В Севастополе в ближайшие дни могут нарушаться графики подачи света по схеме "2 часа через 6" из-за сложной ситуации на энерголиниях. О ситуации с... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T10:37
2026-10-27T10:37
севастополь
новости севастополя
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
михаил развожаев
электроэнергия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в ближайшие дни могут нарушаться графики подачи света по схеме "2 часа через 6" из-за сложной ситуации на энерголиниях. О ситуации с электроснабжением проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, ситуация сложная, и ограничения, скорее всего, продлятся несколько дней. В этой связи глава региона обратился к населению с просьбой по возможности не пользоваться лифтами, заранее зарядить телефоны, пауэрбанки и другие необходимые устройства, сократить потребление электроэнергии и временно отказаться от использования мощных электроприборов."Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть электроснабжение в привычный режим. О графиках подачи электроэнергии и ограничениях будем сообщать дополнительно в канале "Севастопольэнерго" и канале правительства", – добавил губернатор.По данным правительства города, с 10:00 остановлена работа троллейбусов. На маршруты, дублирующие троллейбусные, выведены автобусы. Они будут работать на основных городских маршрутах.В Крыму снижена пропускная способность электрических сетей, сообщали ранее во вторник в компании "Крымэнерго". На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В Севастополе снова ввели режим ограничения электричества "2 через 6"Когда в Севастополе отменят график временных отключений: ответ правительстваВ Судаке свет будут отключать от 2-х до 4-х часов
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севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, михаил развожаев, электроэнергия
Как будут давать свет в Севастополе в ближайшие дни

В Севастополе ограничения электроснабжения продлятся несколько дней - Развожаев

10:37 27.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев / Перейти в фотобанкДвижение транспорта на улице Севастополя
Движение транспорта на улице Севастополя - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в ближайшие дни могут нарушаться графики подачи света по схеме "2 часа через 6" из-за сложной ситуации на энерголиниях. О ситуации с электроснабжением проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
"С утра по команде диспетчера Черноморского РДУ введены ограничения электроснабжения. Сейчас следуем графика "2 через 6", однако из-за аварийной ситуации за пределами нашего региона, к сожалению, есть вероятность, что даже такой график выдерживать сегодня не получится", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
По его словам, ситуация сложная, и ограничения, скорее всего, продлятся несколько дней. В этой связи глава региона обратился к населению с просьбой по возможности не пользоваться лифтами, заранее зарядить телефоны, пауэрбанки и другие необходимые устройства, сократить потребление электроэнергии и временно отказаться от использования мощных электроприборов.
"Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть электроснабжение в привычный режим. О графиках подачи электроэнергии и ограничениях будем сообщать дополнительно в канале "Севастопольэнерго" и канале правительства", – добавил губернатор.
По данным правительства города, с 10:00 остановлена работа троллейбусов. На маршруты, дублирующие троллейбусные, выведены автобусы. Они будут работать на основных городских маршрутах.
В Крыму снижена пропускная способность электрических сетей, сообщали ранее во вторник в компании "Крымэнерго". На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии.
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СевастопольНовости СевастополяОтключение электроэнергии в КрымуЭнергосистема КрымаМихаил РазвожаевЭлектроэнергия
 
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