https://crimea.ria.ru/20261027/kak-budut-davat-svet-v-sevastopole-v-blizhayshie-dni-1160546231.html

Как будут давать свет в Севастополе в ближайшие дни

Как будут давать свет в Севастополе в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Как будут давать свет в Севастополе в ближайшие дни

В Севастополе в ближайшие дни могут нарушаться графики подачи света по схеме "2 часа через 6" из-за сложной ситуации на энерголиниях. О ситуации с... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T10:37

2026-10-27T10:37

2026-10-27T10:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в ближайшие дни могут нарушаться графики подачи света по схеме "2 часа через 6" из-за сложной ситуации на энерголиниях. О ситуации с электроснабжением проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, ситуация сложная, и ограничения, скорее всего, продлятся несколько дней. В этой связи глава региона обратился к населению с просьбой по возможности не пользоваться лифтами, заранее зарядить телефоны, пауэрбанки и другие необходимые устройства, сократить потребление электроэнергии и временно отказаться от использования мощных электроприборов."Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть электроснабжение в привычный режим. О графиках подачи электроэнергии и ограничениях будем сообщать дополнительно в канале "Севастопольэнерго" и канале правительства", – добавил губернатор.По данным правительства города, с 10:00 остановлена работа троллейбусов. На маршруты, дублирующие троллейбусные, выведены автобусы. Они будут работать на основных городских маршрутах.В Крыму снижена пропускная способность электрических сетей, сообщали ранее во вторник в компании "Крымэнерго". На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В Севастополе снова ввели режим ограничения электричества "2 через 6"Когда в Севастополе отменят график временных отключений: ответ правительстваВ Судаке свет будут отключать от 2-х до 4-х часов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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