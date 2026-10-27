https://crimea.ria.ru/20261027/v-krymu-snizhena-propusknaya-sposobnost-energosetey-1160544501.html

В Крыму снижена пропускная способность энергосетей

В Крыму снижена пропускная способность энергосетей - РИА Новости Крым, 27.10.2026

В Крыму снижена пропускная способность энергосетей

В Крыму снижена пропускная способность электрических сетей, сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T08:52

2026-10-27T08:52

2026-10-27T08:52

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крым

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энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Крыму снижена пропускная способность электрических сетей, сообщили в компании "Крымэнерго".Чтобы не допустить аварии в энергосистеме, энергетики отключают линии электропередачи оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. "Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Применяются резервные схемы электроснабжения", - добавили на предприятии. Как сообщалось, Крым был обесточен в ночь на 24 октября из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.25 октября в связи с критической нагрузкой на сети и для предотвращения аварийных ситуаций в Ялте с 17:00 воскресенья, 25 октября, ввели веерные отключения света. Вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.Утром в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет будут давать по графику "2 через 6". Каждые два часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей, сообщили в "Севастопольэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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