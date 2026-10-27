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В Крыму снижена пропускная способность энергосетей - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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В Крыму снижена пропускная способность энергосетей
В Крыму снижена пропускная способность энергосетей - РИА Новости Крым, 27.10.2026
В Крыму снижена пропускная способность энергосетей
В Крыму снижена пропускная способность электрических сетей, сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T08:52
2026-10-27T08:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Крыму снижена пропускная способность электрических сетей, сообщили в компании "Крымэнерго".Чтобы не допустить аварии в энергосистеме, энергетики отключают линии электропередачи оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. "Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Применяются резервные схемы электроснабжения", - добавили на предприятии. Как сообщалось, Крым был обесточен в ночь на 24 октября из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.25 октября в связи с критической нагрузкой на сети и для предотвращения аварийных ситуаций в Ялте с 17:00 воскресенья, 25 октября, ввели веерные отключения света. Вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.Утром в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет будут давать по графику "2 через 6". Каждые два часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей, сообщили в "Севастопольэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму снижена пропускная способность энергосетей

В Крыму снижена пропускная способность энергосетей из-за повреждений

08:52 27.10.2026
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Крыму снижена пропускная способность электрических сетей, сообщили в компании "Крымэнерго".
"Из-за повреждений на магистральных электрических сетях пропускная способность линий снижена. На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.
Чтобы не допустить аварии в энергосистеме, энергетики отключают линии электропередачи оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.
"Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Применяются резервные схемы электроснабжения", - добавили на предприятии.
Как сообщалось, Крым был обесточен в ночь на 24 октября из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.
25 октября в связи с критической нагрузкой на сети и для предотвращения аварийных ситуаций в Ялте с 17:00 воскресенья, 25 октября, ввели веерные отключения света. Вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.
Утром в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет будут давать по графику "2 через 6". Каждые два часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей, сообщили в "Севастопольэнерго".
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