В Крыму снижена пропускная способность энергосетей
В Крыму снижена пропускная способность энергосетей из-за повреждений
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Крыму снижена пропускная способность электрических сетей, сообщили в компании "Крымэнерго".
"Из-за повреждений на магистральных электрических сетях пропускная способность линий снижена. На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.
Чтобы не допустить аварии в энергосистеме, энергетики отключают линии электропередачи оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.
"Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Применяются резервные схемы электроснабжения", - добавили на предприятии.
Как сообщалось, Крым был обесточен в ночь на 24 октября из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.
25 октября в связи с критической нагрузкой на сети и для предотвращения аварийных ситуаций в Ялте с 17:00 воскресенья, 25 октября, ввели веерные отключения света. Вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.
Утром в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет будут давать по графику "2 через 6". Каждые два часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей, сообщили в "Севастопольэнерго".