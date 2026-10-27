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Крымский мост утром во вторник – в очереди более 100 машин
Крымский мост утром во вторник – в очереди более 100 машин - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Крымский мост утром во вторник – в очереди более 100 машин
120 автомобилей ждут очереди на выезд по Крымскому мосту со стороны Керчи утром в понедельник. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T10:15
2026-10-27T10:15
2026-10-27T10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. 120 автомобилей ждут очереди на выезд по Крымскому мосту со стороны Керчи утром в понедельник. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Со стороны Тамани очереди на проезд по транспортному переходу нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма
Крымский мост утром во вторник – в очереди более 100 машин
На Крымском мосту проезда со стороны Керчи ждут 120 авто