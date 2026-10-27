https://crimea.ria.ru/20261027/krymskiy-most-utrom-vo-vtornik--v-ocheredi-bolee-100-mashin-1160546946.html

Крымский мост утром во вторник – в очереди более 100 машин

Крымский мост утром во вторник – в очереди более 100 машин - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Крымский мост утром во вторник – в очереди более 100 машин

120 автомобилей ждут очереди на выезд по Крымскому мосту со стороны Керчи утром в понедельник. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T10:15

2026-10-27T10:15

2026-10-27T10:15

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

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логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. 120 автомобилей ждут очереди на выезд по Крымскому мосту со стороны Керчи утром в понедельник. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Со стороны Тамани очереди на проезд по транспортному переходу нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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