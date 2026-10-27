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В Севастополе снова ввели режим ограничения электричества "2 через 6" - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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В Севастополе снова ввели режим ограничения электричества "2 через 6"
В Севастополе снова ввели режим ограничения электричества "2 через 6" - РИА Новости Крым, 27.10.2026
В Севастополе снова ввели режим ограничения электричества "2 через 6"
Утром во вторник в Севастополе после снятия ограничений электроснабжения снова ввели временный режим подачи электричества "2 часа через 6". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T08:10
2026-10-27T08:10
севастополь
севастопольэнерго
отключение электроэнергии в крыму
новости севастополя
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Утром во вторник в Севастополе после снятия ограничений электроснабжения снова ввели временный режим подачи электричества "2 часа через 6". Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Согласно такому режиму, каждые 2 часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей, в то время как остальные три очереди остаются без электроснабжения, уточнили энергетики.С 06.35 до 08.00 электроснабжение подавалось потребителям 1-й очереди, остальные временно были отключены. Списки адресов по очередям размещены на сайте учреждения.В компании также предупредили, что обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной, в связи с этим при необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения, о чем будут информировать дополнительно.Накануне, 26 октября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что ограничения в энергосистеме города планируют начать снимать с 17.00 в этот день, так как основные работы по восстановлению энергоснабжения города фактически завершились.В ночь на субботу, 24 октября, из-за атаки украинских беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. 25 октября в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Губернатор поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров. В понедельник электричество в городе подавалось по графику "2 через 6".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке свет будут отключать от 2-х до 4-х часов В Ялте ограничат подачу электроэнергииГде зарядить телефоны в Севастополе – адреса
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96
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севастополь, севастопольэнерго, отключение электроэнергии в крыму, новости севастополя, энергосистема крыма
В Севастополе снова ввели режим ограничения электричества "2 через 6"

В Севастополе снова ввели режим временного ограничения электроснабжения "2 часа через 6"

08:10 27.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Утром во вторник в Севастополе после снятия ограничений электроснабжения снова ввели временный режим подачи электричества "2 часа через 6". Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".
"По команде ЧРДУ в городе Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме. Следуем графику "2 через 6" ", – сказано в сообщении организации в МАКС.
Согласно такому режиму, каждые 2 часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей, в то время как остальные три очереди остаются без электроснабжения, уточнили энергетики.
С 06.35 до 08.00 электроснабжение подавалось потребителям 1-й очереди, остальные временно были отключены.
"Если ситуация не изменится, далее будем менять очереди по такому же принципу", – предупредили в "Севастопольэнерго".
Списки адресов по очередям размещены на сайте учреждения.
В компании также предупредили, что обстановка в энергосистеме Крыма остается нестабильной, в связи с этим при необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения, о чем будут информировать дополнительно.
Накануне, 26 октября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что ограничения в энергосистеме города планируют начать снимать с 17.00 в этот день, так как основные работы по восстановлению энергоснабжения города фактически завершились.
В ночь на субботу, 24 октября, из-за атаки украинских беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова Крым был обесточен. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. 25 октября в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Губернатор поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров. В понедельник электричество в городе подавалось по графику "2 через 6".
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