https://crimea.ria.ru/20261027/v-kieve-razbity-zavody-po-vypusku-dronov-i-avtozheleznodorozhnyy-most-1160545265.html

В Киеве разбиты заводы по выпуску дронов и автожелезнодорожный мост

В Киеве разбиты заводы по выпуску дронов и автожелезнодорожный мост - РИА Новости Крым, 27.10.2026

В Киеве разбиты заводы по выпуску дронов и автожелезнодорожный мост

Вооруженные силы РФ нанесли удары по выпускающим беспилотники предприятиям и Южному мосту в Киеве, а также разгрузочно-таможенному терминалу в Харьковской... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T09:44

2026-10-27T09:44

2026-10-27T09:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли удары по выпускающим беспилотники предприятиям и Южному мосту в Киеве, а также разгрузочно-таможенному терминалу в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.Российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам транспортной инфраструктуры в Киеве, логистическому центру в Харьковской области, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.Как уточнили в ведомстве, в результате удара в Киеве поражено промышленное предприятие по производству и хранению БПЛА большой и средней дальности, а также цех по сборке беспилотников FP-1 и FP-2 компании "Файер Поинт".Кроме того, в украинской столице разбиты мастерская по сборке дронов большой и средней дальности самолетного типа и автожелезнодорожный мост "Южный", используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.В Харьковской области уничтожен разгрузочно-таможенный терминал компании "Региональный логистический центр", на базе которого организовано хранение и распределение материально-технических средств, грузов двойного назначения для ВСУ, а также разведывательных и ударных БПЛА.Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск Одесской области грузы для украинской армии.Утром во вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщил о прилете по Южному мосту. Движение транспорта по мосту остановлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России разбили еще один сухогруз под Одессой Украина в огне: поражены объекты энергетики и логистические центрыТорговая сеть "Эпицентр" на Украине полностью уничтожена

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, министерство обороны рф, новости сво, киев, харьковская область, новости, украина