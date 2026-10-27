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Один человек погиб и шестеро ранены при атаке ВСУ на Брянск

Один человек погиб и шестеро ранены при атаке ВСУ на Брянск - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Один человек погиб и шестеро ранены при атаке ВСУ на Брянск

Один человек погиб и шестеро ранены при атаке ВСУ на Брянск минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T08:30

2026-10-27T08:30

2026-10-27T08:30

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Один человек погиб и шестеро ранены при атаке ВСУ на Брянск минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.На месте происшествия работают пиротехники Министерства обороны, движение по Елецкому переулку и улице Комсомольской временно перекрыто, уточнил он.Кроме того, предварительно известно о шести раненых в Советском районе в результате атаки беспилотников, добавил губернатор."Повреждены три многоквартирных дома по улицам Ромашина и Любезного, 11 автомобилей. На месте работают оперативные и экстренные службы", – отметил Ковальчук.Он добавил, что поручил главе Брянской горадминистрации оперативно организовать работы по восстановлению квартир, пострадавших при вражеской атаке, и оформлению необходимых документов.Также пострадавшие от атаки могут обратиться в Следственное управление СК РФ по Брянской области, а по вопросам оформления документов можно обратиться в районную администрацию, в отдел ЖКХ, уточнил Ковальчук.Ранее утром 27 октября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь – Москва, один человек погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ввели режим тишины для гуманитарной операции в районе АлешекТрамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликтНовости Воронежа: число погибших и раненых после атаки ВСУ выросло

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атаки всу, брянск, егор ковальчук, новости сво, происшествия, новости