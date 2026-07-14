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46 лет "Пиратам XX века": азиатский порт в Ялте и туземцы в Коктебеле

46 лет "Пиратам XX века": азиатский порт в Ялте и туземцы в Коктебеле - РИА Новости Крым, 14.07.2026

46 лет "Пиратам XX века": азиатский порт в Ялте и туземцы в Коктебеле

В Крыму практически полностью сняли первый советский боевик "Пираты XX века". Фильм вышел на экраны кинотеатров 14 июля 1980 года. Его режиссером выступил Борис РИА Новости Крым, 14.07.2026

2026-07-14T19:52

2026-07-14T19:52

2026-07-14T19:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Крыму практически полностью сняли первый советский боевик "Пираты XX века". Фильм вышел на экраны кинотеатров 14 июля 1980 года. Его режиссером выступил Борис Дуров ("Не могу сказать "прощай", "Повесть о чекисте"). Сценарий он написал в соавторстве со Станиславом Говорухиным ("10 негритят", "Место встречи изменить нельзя").Студия радио "Спутник в Крыму" стала съемочной площадкой для фильма >>Картина основана на реальной истории, случившейся с советским кораблем в водах Юго-восточной Азии. На судно, перевозившее крупную партию опия для фармацевтических целей, напали пираты, которые расстреляли часть команды, а плавсредство взорвали. В свою очередь спасшиеся матросы во главе с капитаном вступили с морскими разбойниками в опасную схватку, в которой вышли победителями.Натурой для съемок фильма послужили известные места на востоке и западе Крыма. Так, в "роли" азиатского порта, где экипаж судна "Нежин" грузил опиум, выступила Ялта, лагерь туземцев воспроизвели в Тихой бухте (Коктебель), а пиратским островом, возле которого произошло крушение ограбленного корабля, стал Карадаг.Кроме того, часть съемок проходила в Новом Свете (в некоторых сценах можно узнать Царский пляж, Разбойничью и Голубую бухты), на мысе Тарханкут (в поселке Оленевка Черноморского района для подводной погони использовали сквозной грот), под Севастополем и в Гурзуфе."Человек-амфибия": Ихтиандр нырял в бухте Ласпи >>В фильме снялись Николай Еременко-младший ("Юность Петра", "Трактир на Пятницкой", "Бригада"), Петр Вельяминов ("Командир счастливой "Щуки", "Сладкая женщина", "Возвращение резидента"), Талгат Нигматулин ("Государственная граница. Фильм 3. Восточный рубеж", "Волчья яма"), Рейно Арен ("Гамлет", "Вариант "Омега"), Наталья Хорохорина ("Школьный вальс", "Усатый нянь"), другие.Интересные факты:Фильм стал лидером кинопроката 1980 года (его посмотрели почти 90 млн зрителей). Кроме того, картина оказалась самой кассовой (по посещаемости) за всю историю советского и российского кинопроката.В ленте представлены образцы автоматического оружия военного и послевоенного времени: немецкий ручной пулемет MG-34, английский пистолет-пулемет "СТЭН", американская винтовка STG-44, т.д."Пираты XX века" стали первым советским фильмом, где отчетливо продемонстрированы приемы карате.Туземцев в картине сыграли студенты крымского медицинского университета.В 1980 году на Всесоюзном кинофестивале в Душанбе "Пираты XX века" получили почетный диплом жюри.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым курортный, общество, крым кинематографический, крым кинематографический, кино, ссср, культура