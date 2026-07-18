https://crimea.ria.ru/20260718/vertolet-mi-2-poterpel-krushenie-na-kubani--pilot-pogib-1157765510.html

Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Кубани – пилот погиб

Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Кубани – пилот погиб - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Кубани – пилот погиб

В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения, пилот транспортного средства погиб. Об этом сообщает главное управление... РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T20:23

2026-07-18T20:23

2026-07-18T21:08

новости

вертолет

происшествия

авиакатастрофа

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения, пилот транспортного средства погиб. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.Из-за падения вертолета произошло возгорание на площади 20 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали.Краснодарской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, устанавливаются обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, проинформировали в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, вертолет, происшествия, авиакатастрофа, краснодарский край