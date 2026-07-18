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Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Кубани – пилот погиб - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Кубани – пилот погиб
Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Кубани – пилот погиб - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Кубани – пилот погиб
В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения, пилот транспортного средства погиб. Об этом сообщает главное управление... РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T20:23
2026-07-18T21:08
новости
вертолет
происшествия
авиакатастрофа
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения, пилот транспортного средства погиб. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.Из-за падения вертолета произошло возгорание на площади 20 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали.Краснодарской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, устанавливаются обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, проинформировали в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, вертолет, происшествия, авиакатастрофа, краснодарский край
Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Кубани – пилот погиб

Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае – пилот погиб

20:23 18.07.2026 (обновлено: 21:08 18.07.2026)
 
© Южная транспортная прокуратураВертолет Ми-2 потерпел крушение на Кубани – пилот погиб
Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Кубани – пилот погиб
© Южная транспортная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2 сельскохозяйственного назначения, пилот транспортного средства погиб. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
"В двух километрах от станицы Калининской (в районе западной окраины) при проведении обработки полей произошло падение вертолета Ми-2 сельскохозяйственного назначения. Вследствие крушения погиб пилот воздушного судна", – говорится в сообщении.
Из-за падения вертолета произошло возгорание на площади 20 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали.
Краснодарской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, устанавливаются обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, проинформировали в надзорном ведомстве.
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НовостиВертолетПроисшествияАвиакатастрофаКраснодарский край
 
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