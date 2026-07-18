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Атака ВСУ на склады Wildberries и задержание шпионок в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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Атака ВСУ на склады Wildberries и задержание шпионок в Крыму: главное за день
Атака ВСУ на склады Wildberries и задержание шпионок в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Атака ВСУ на склады Wildberries и задержание шпионок в Крыму: главное за день
Киевские боевики нанесли удары по гражданским объектам, в том числе складам маркетплейса Wildberries, в Подмосковье и Тамбовской области – погибли восемь... РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T22:03
2026-07-18T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли удары по гражданским объектам, в том числе складам маркетплейса Wildberries, в Подмосковье и Тамбовской области – погибли восемь человек. В Крыму задержали двух женщин, работавших на спецслужбы Украины. ВСУ атаковали объекты энергетики в Восточном Крыму. Вооруженные силы РФ нанесли удары по портам и судам в Одессе и области. Киев за неделю запустил на Москву около 2000 БПЛА. Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главкома ВСУ Александра Сырского. В Ставрополье 80 отдыхающих отравились после употребления продуктов с сальмонеллой.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары ВСУ по складам Wildberries и другим мирным объектамВражеские беспилотники атаковали ряд гражданских объектов в регионах России. В Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали под удар попали крупнейшие склады компании Wildberries.На складе в Котовске погибли 7 и ранены 25 человек. 22 человека остаются в стационарах, из них семеро – в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко направил в Тамбовскую область бригады Центра медицины катастроф. Как отметил губернатор региона Евгений Первышов, БПЛА были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв.В Подмосковье ранен 61 человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Один человек скончался в больнице от полученных ранений. И пострадавших 20 человек получили помощь амбулаторно – госпитализация им не потребовалась. Еще девять человек сейчас в тяжелом состоянии, 31 – в состоянии средней тяжестиТакже была атакована нефтебаза в Ногинске, в результате вспыхнул пожар. Пострадали два человека. В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия.Задержание шпионок Киева в КрымуВ Крыму задержаны две местные жительницы по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами.Одна из них оказалась причастной к теракту против офицера Черноморского флота, совершенному в 2024 году в Севастополе. Женщина по заданию сотрудника СБУ разместила в тайнике самодельное взрывное устройство, которое впоследствии было использовано при осуществлении теракта.Вторая задержанная перевела деньги в пользу ВСУ, а также собирала информацию об инфраструктуре топливно-энергетического комплекса, военном аэродроме и других военных объектах ВС РФ, расположенных в Крыму.Атака ВСУ на энергообъекты в КрымуКиевские боевики в ночь на субботу атаковали энергетическое объекты на востоке Крыма.Подача электроэнергии в наиболее пострадавшие населенные пункты Северного, Восточного и Западного энергорайонов осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети, указали в "Крымэнерго".Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации.Удары ВС РФ по портам и судам в ОдессеВооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, используемым для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуарам с ГСМ, предназначенными для ВСУ.Кроме того, в порту "Черноморск" поражен контейнеровоз с боеприпасами, в районе острова Змеиный – сухогруз с грузом для ВСУ, в районе Очакова – пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун-2".Также днем в субботу нанесены удары по трем судам с военным грузом в портах "Южный" и "Одесса".Атаки ВСУ на МосквуВСУ с 11 по 18 июля запустили в направлении Московского региона 1892 беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 207 вражеских дрона уничтожены на подлете к Москве.Возможная отставка главкома ВСУ СырскогоГлава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность снятия Александра Сырского c поста главнокомандующего ВСУ, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники в украинском руководстве.Такой сценарий стал возможным на фоне массовых протестов против отставки главы минобороны Михаила Федорова, развернувшихся в Киеве и ряде других крупных городов Украины. Митингующие требуют не только восстановления Федорова в должности, но и отставки Сырского.Зеленский на выходных собирает военное руководство страны, чтобы выслушать оценки ситуации на поле боя и провести собеседования с потенциальными кандидатами на пост главкома, сообщает газета.Массовое отравление на базе отдыха на СтавропольеВ одном из гостиничных комплексов Ставропольского края, расположенном на водохранилище Волчьи Ворота около села Новоселицкого, 80 человек, в том числе 21 ребенок, получили пищевое отравление.Шести обратившимся потребовалась госпитализация. Предварительно, причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Деятельность гостиничного комплекса приостановлена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, новости, россия, в мире, главное за день
Атака ВСУ на склады Wildberries и задержание шпионок в Крыму: главное за день

Удары ВСУ по складам Wildberries и задержание агентов Киева в Крыму – главное за день

22:03 18.07.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли удары по гражданским объектам, в том числе складам маркетплейса Wildberries, в Подмосковье и Тамбовской области – погибли восемь человек. В Крыму задержали двух женщин, работавших на спецслужбы Украины. ВСУ атаковали объекты энергетики в Восточном Крыму. Вооруженные силы РФ нанесли удары по портам и судам в Одессе и области. Киев за неделю запустил на Москву около 2000 БПЛА. Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главкома ВСУ Александра Сырского. В Ставрополье 80 отдыхающих отравились после употребления продуктов с сальмонеллой.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Удары ВСУ по складам Wildberries и другим мирным объектам

Вражеские беспилотники атаковали ряд гражданских объектов в регионах России. В Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали под удар попали крупнейшие склады компании Wildberries.
На складе в Котовске погибли 7 и ранены 25 человек. 22 человека остаются в стационарах, из них семеро – в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко направил в Тамбовскую область бригады Центра медицины катастроф. Как отметил губернатор региона Евгений Первышов, БПЛА были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв.
В Подмосковье ранен 61 человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Один человек скончался в больнице от полученных ранений. И пострадавших 20 человек получили помощь амбулаторно – госпитализация им не потребовалась. Еще девять человек сейчас в тяжелом состоянии, 31 – в состоянии средней тяжести
Также была атакована нефтебаза в Ногинске, в результате вспыхнул пожар. Пострадали два человека. В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия.
Штурмовики - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Вчера, 18:58
Войска РФ находятся менее чем в 5 километрах от Краматорска

Задержание шпионок Киева в Крыму

В Крыму задержаны две местные жительницы по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
Одна из них оказалась причастной к теракту против офицера Черноморского флота, совершенному в 2024 году в Севастополе. Женщина по заданию сотрудника СБУ разместила в тайнике самодельное взрывное устройство, которое впоследствии было использовано при осуществлении теракта.
Вторая задержанная перевела деньги в пользу ВСУ, а также собирала информацию об инфраструктуре топливно-энергетического комплекса, военном аэродроме и других военных объектах ВС РФ, расположенных в Крыму.
Штурмовики - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Вчера, 18:40
Армия России завершает освобождение Красного Лимана – Герасимов

Атака ВСУ на энергообъекты в Крыму

Киевские боевики в ночь на субботу атаковали энергетическое объекты на востоке Крыма.
Подача электроэнергии в наиболее пострадавшие населенные пункты Северного, Восточного и Западного энергорайонов осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети, указали в "Крымэнерго".
Отключения электроэнергии происходят оперативно, в зависимости от ситуации.
Пожар в Симферопольском районе
Вчера, 18:31
Сухая трава вспыхнула рядом с трассой "Таврида" – огонь распространился из-за жары

Удары ВС РФ по портам и судам в Одессе

Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, используемым для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуарам с ГСМ, предназначенными для ВСУ.
Кроме того, в порту "Черноморск" поражен контейнеровоз с боеприпасами, в районе острова Змеиный – сухогруз с грузом для ВСУ, в районе Очакова – пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун-2".
Также днем в субботу нанесены удары по трем судам с военным грузом в портах "Южный" и "Одесса".
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Вчера, 15:57
Иран отказался от обязательств по меморандуму с США

Атаки ВСУ на Москву

ВСУ с 11 по 18 июля запустили в направлении Московского региона 1892 беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 207 вражеских дрона уничтожены на подлете к Москве.
ПВО
Вчера, 07:43
Сотни украинских беспилотников атаковали Крым и еще 19 регионов России

Возможная отставка главкома ВСУ Сырского

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность снятия Александра Сырского c поста главнокомандующего ВСУ, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники в украинском руководстве.
Такой сценарий стал возможным на фоне массовых протестов против отставки главы минобороны Михаила Федорова, развернувшихся в Киеве и ряде других крупных городов Украины. Митингующие требуют не только восстановления Федорова в должности, но и отставки Сырского.
Зеленский на выходных собирает военное руководство страны, чтобы выслушать оценки ситуации на поле боя и провести собеседования с потенциальными кандидатами на пост главкома, сообщает газета.
Потери ВСУ
Вчера, 13:12
Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки

Массовое отравление на базе отдыха на Ставрополье

В одном из гостиничных комплексов Ставропольского края, расположенном на водохранилище Волчьи Ворота около села Новоселицкого, 80 человек, в том числе 21 ребенок, получили пищевое отравление.
Шести обратившимся потребовалась госпитализация. Предварительно, причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Деятельность гостиничного комплекса приостановлена.
Восстановление сетей уличного освещения - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Вчера, 18:10
Обстановка со светом и топливом в Крыму и смерть русофоба Грэма* – топ недели
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23:37Крымский мост закрыт
22:56В Севастополе сняли режим ограничения электроснабжения
22:5010 раненных при атаке на логистический центр в Котовске перевезут в Москву
22:35В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили наливать в канистры
22:03Атака ВСУ на склады Wildberries и задержание шпионок в Крыму: главное за день
21:45Единым фронтом: как в Крыму перестраивают бизнес под реалии ЧС
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21:05Атака ВСУ на Подмосковье: число раненых увеличилось до 61
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20:27Воздушная тревога звучит в Севастополе
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19:55Обновленные медицинские наборы для "скорых": что изменится
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