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ПВО сбила 123 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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ПВО сбила 123 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России
ПВО сбила 123 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 18.07.2026
ПВО сбила 123 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО в течение дня уничтожили 123 украинских беспилотника над Крымом и другими российскими регионами, сообщили в субботу в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T20:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение дня уничтожили 123 украинских беспилотника над Крымом и другими российскими регионами, сообщили в субботу в Министерстве обороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пво, крым, новости крыма, министерство обороны рф, атаки всу на крым, атаки всу
ПВО сбила 123 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России

ПВО сбила 123 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России

20:57 18.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение дня уничтожили 123 украинских беспилотника над Крымом и другими российскими регионами, сообщили в субботу в Министерстве обороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.
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ПВОКрымНовости КрымаМинистерство обороны РФАтаки ВСУ на КрымАтаки ВСУ
 
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