https://crimea.ria.ru/20260718/pvo-sbila-123-ukrainskikh-bespilotnika-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1157765966.html
ПВО сбила 123 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России
ПВО сбила 123 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 18.07.2026
ПВО сбила 123 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России
Силы ПВО в течение дня уничтожили 123 украинских беспилотника над Крымом и другими российскими регионами, сообщили в субботу в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T20:57
2026-07-18T20:57
2026-07-18T20:57
пво
крым
новости крыма
министерство обороны рф
атаки всу на крым
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150568190_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3e4dcca7cde34aa2b65aaec337088f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение дня уничтожили 123 украинских беспилотника над Крымом и другими российскими регионами, сообщили в субботу в Министерстве обороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150568190_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_25bb9126e2a1d946372d04868f9e253a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, крым, новости крыма, министерство обороны рф, атаки всу на крым, атаки всу
ПВО сбила 123 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России
ПВО сбила 123 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение дня уничтожили 123 украинских беспилотника над Крымом и другими российскими регионами, сообщили в субботу в Министерстве обороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.