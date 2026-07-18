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Обновленные медицинские наборы для "скорых": что изменится - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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Обновленные медицинские наборы для "скорых": что изменится
Обновленные медицинские наборы для "скорых": что изменится - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Обновленные медицинские наборы для "скорых": что изменится
Приказ об обновленных медицинских наборах для бригад скорой помощи вступит в силу с 1 января 2027 года. В зависимости от профиля бригады, медики будут оснащены... РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T19:55
2026-07-18T19:55
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Приказ об обновленных медицинских наборах для бригад скорой помощи вступит в силу с 1 января 2027 года. В зависимости от профиля бригады, медики будут оснащены либо универсальной укладкой для взрослых, либо специализированным реанимационным набором для новорожденных. Однако уже сейчас в каждой машине есть общепрофильная укладка, содержащая все необходимое для оказания помощи взрослым и детям, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.По мнению гостьи студии, объединение двух приказов упростит работу службы и уменьшит бюрократическую нагрузку."На сегодняшний день в каждом автомобиле скорой помощи уже есть общепрофильная укладка, в которой находятся медикаменты как для взрослых, так и для детей. Есть детская реанимационная, есть реанимационная для взрослых, кардиограф, дефибриллятор, кардиомонитор, небулазерная терапия, глюкометры, пульсоксиметры, шприцевые дозаторы", – объяснила Лидия Прохасько.Специалист отметила, для медицинской общественности ничего нового не произойдет и пара препаратов, которые будут заменены или внесены дополнительно, общей картины не поменяют.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Социальные выплаты медикам – сколько получают врачи и медсестры в КрымуПутин открыл модульное отделение скорой помощи в СимферополеПрибыть в кратчайшие сроки: как работает скорая помощь в Крыму
https://crimea.ria.ru/20260715/besstrashnye-lyudi-kak-rabotaet-skoraya-pomosch-v-krymu-v-usloviyakh-krizisa-1157630047.html
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новости крыма
Обновленные медицинские наборы для "скорых": что изменится

Обновленные медицинские наборы вводят для "скорых" со следующего года – что изменится

19:55 18.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Приказ об обновленных медицинских наборах для бригад скорой помощи вступит в силу с 1 января 2027 года. В зависимости от профиля бригады, медики будут оснащены либо универсальной укладкой для взрослых, либо специализированным реанимационным набором для новорожденных. Однако уже сейчас в каждой машине есть общепрофильная укладка, содержащая все необходимое для оказания помощи взрослым и детям, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.
"Радикальных отличий не будет. На сегодняшний день у нас работает два федеральных приказа – 388, который регламентирует работу службы скорой медицинской помощи, определяет порядки в части доезда скорой, укомплектованности бригад и оснащения автомобиля. И приказ 1165, который регламентирует медицинские укладки, медикаментозное обеспечение. Вот этот приказ, 424-й, который вступает в силу с 1 января, в принципе, объединил эти два приказа в один в части обеспечения медикаментами, но радикальных изменений нет", – пояснила спикер.
По мнению гостьи студии, объединение двух приказов упростит работу службы и уменьшит бюрократическую нагрузку.
"На сегодняшний день в каждом автомобиле скорой помощи уже есть общепрофильная укладка, в которой находятся медикаменты как для взрослых, так и для детей. Есть детская реанимационная, есть реанимационная для взрослых, кардиограф, дефибриллятор, кардиомонитор, небулазерная терапия, глюкометры, пульсоксиметры, шприцевые дозаторы", – объяснила Лидия Прохасько.
Специалист отметила, для медицинской общественности ничего нового не произойдет и пара препаратов, которые будут заменены или внесены дополнительно, общей картины не поменяют.
"Все, что у нас необходимо, есть и на сегодняшний день. Масса всевозможных укладок. Обязательно мы следим за сроками, за состоянием препарата, который находится в ампулах или в небулах. Температурный режим соблюдается. Поэтому для нас, для медицинских работников, особо ничего нового", – сказала гостья эфира.
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