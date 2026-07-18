https://crimea.ria.ru/20260718/obnovlennye-meditsinskie-nabory-dlya-skorykh-chto-izmenitsya-1157623694.html

Обновленные медицинские наборы для "скорых": что изменится

Обновленные медицинские наборы для "скорых": что изменится - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Обновленные медицинские наборы для "скорых": что изменится

Приказ об обновленных медицинских наборах для бригад скорой помощи вступит в силу с 1 января 2027 года. В зависимости от профиля бригады, медики будут оснащены... РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T19:55

2026-07-18T19:55

2026-07-18T19:55

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Приказ об обновленных медицинских наборах для бригад скорой помощи вступит в силу с 1 января 2027 года. В зависимости от профиля бригады, медики будут оснащены либо универсальной укладкой для взрослых, либо специализированным реанимационным набором для новорожденных. Однако уже сейчас в каждой машине есть общепрофильная укладка, содержащая все необходимое для оказания помощи взрослым и детям, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.По мнению гостьи студии, объединение двух приказов упростит работу службы и уменьшит бюрократическую нагрузку."На сегодняшний день в каждом автомобиле скорой помощи уже есть общепрофильная укладка, в которой находятся медикаменты как для взрослых, так и для детей. Есть детская реанимационная, есть реанимационная для взрослых, кардиограф, дефибриллятор, кардиомонитор, небулазерная терапия, глюкометры, пульсоксиметры, шприцевые дозаторы", – объяснила Лидия Прохасько.Специалист отметила, для медицинской общественности ничего нового не произойдет и пара препаратов, которые будут заменены или внесены дополнительно, общей картины не поменяют.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Социальные выплаты медикам – сколько получают врачи и медсестры в КрымуПутин открыл модульное отделение скорой помощи в СимферополеПрибыть в кратчайшие сроки: как работает скорая помощь в Крыму

https://crimea.ria.ru/20260715/besstrashnye-lyudi-kak-rabotaet-skoraya-pomosch-v-krymu-v-usloviyakh-krizisa-1157630047.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма