https://crimea.ria.ru/20260718/pogibli-mgnovenno-semya-s-dvumya-malenkimi-detmi-vletela-v-gruzovik-pod-tambovom-1157762266.html

Погибли мгновенно: семья с двумя маленькими детьми влетела в грузовик под Тамбовом

Погибли мгновенно: семья с двумя маленькими детьми влетела в грузовик под Тамбовом - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Погибли мгновенно: семья с двумя маленькими детьми влетела в грузовик под Тамбовом

Семья с двумя маленькими детьми мгновенно погибла в ДТП с грузовиком в Тамбовской области. Об этом сообщает МВД России по региону. РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T17:57

2026-07-18T17:57

2026-07-18T18:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Семья с двумя маленькими детьми мгновенно погибла в ДТП с грузовиком в Тамбовской области. Об этом сообщает МВД России по региону.Трагедия произошла на 56 километре автодороги Тамбов – Пенза на территории Рассказовского муниципального округа Тамбовской области.Водитель автомобиля BMW X5, 44-летний житель Воронежа, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком SITRAK C7H в составе полуприцепа-рефрижератора КРОНЕ SD под управлением водителя 1970 года рождения, который двигался во встречном направлении по своей полосе движения. Водитель грузовика получил телесные повреждения.По предварительным данным – значительным повреждениям грузового автомобиля, а также разрыву и полной деформации кузова автомобиля BMW, одной из причин аварии стала высокая скорость движения. Кроме того, водитель внедорожника только за последний год более 30 раз был привлечен к административной ответственности, в основном по статье 12.9 КоАП РФ за превышение установленной скорости движения, также сообщили правоохранители.Окончательные причины и условия совершения аварии будут установлены в рамках возбужденного по факту ДТП уголовного дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе наказали водителя за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенкомРебенок пострадал в массовом ДТП в СевастополеРебенок на велосипеде попал под колеса иномарки в Севастополе

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новости, тамбовская область, тамбов, пенза, воронеж, происшествия, дтп