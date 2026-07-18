Рейтинг@Mail.ru
Погибли мгновенно: семья с двумя маленькими детьми влетела в грузовик под Тамбовом - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260718/pogibli-mgnovenno-semya-s-dvumya-malenkimi-detmi-vletela-v-gruzovik-pod-tambovom-1157762266.html
Погибли мгновенно: семья с двумя маленькими детьми влетела в грузовик под Тамбовом
Погибли мгновенно: семья с двумя маленькими детьми влетела в грузовик под Тамбовом - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Погибли мгновенно: семья с двумя маленькими детьми влетела в грузовик под Тамбовом
Семья с двумя маленькими детьми мгновенно погибла в ДТП с грузовиком в Тамбовской области. Об этом сообщает МВД России по региону. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T17:57
2026-07-18T18:07
новости
тамбовская область
тамбов
пенза
воронеж
происшествия
дтп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157762500_0:177:1893:1242_1920x0_80_0_0_5acef0757f2c3f7d8e13ebb78d3fa4d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Семья с двумя маленькими детьми мгновенно погибла в ДТП с грузовиком в Тамбовской области. Об этом сообщает МВД России по региону.Трагедия произошла на 56 километре автодороги Тамбов – Пенза на территории Рассказовского муниципального округа Тамбовской области.Водитель автомобиля BMW X5, 44-летний житель Воронежа, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком SITRAK C7H в составе полуприцепа-рефрижератора КРОНЕ SD под управлением водителя 1970 года рождения, который двигался во встречном направлении по своей полосе движения. Водитель грузовика получил телесные повреждения.По предварительным данным – значительным повреждениям грузового автомобиля, а также разрыву и полной деформации кузова автомобиля BMW, одной из причин аварии стала высокая скорость движения. Кроме того, водитель внедорожника только за последний год более 30 раз был привлечен к административной ответственности, в основном по статье 12.9 КоАП РФ за превышение установленной скорости движения, также сообщили правоохранители.Окончательные причины и условия совершения аварии будут установлены в рамках возбужденного по факту ДТП уголовного дела.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе наказали водителя за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенкомРебенок пострадал в массовом ДТП в СевастополеРебенок на велосипеде попал под колеса иномарки в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20260718/dvoe-detey-i-vzroslyy-pogibli-v-massovom-dtp-pod-samaroy-1157755687.html
тамбовская область
тамбов
пенза
воронеж
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157762500_1:0:1893:1419_1920x0_80_0_0_99c6113dea640a69e453e1713cd4a448.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, тамбовская область, тамбов, пенза, воронеж, происшествия, дтп
Погибли мгновенно: семья с двумя маленькими детьми влетела в грузовик под Тамбовом

Семья с двумя маленькими детьми погибла в лобовом ДТП с грузовиком под Тамбовом

17:57 18.07.2026 (обновлено: 18:07 18.07.2026)
 
© УМВД РФ по Тамбовской областиДТП в Тамбовской области
ДТП в Тамбовской области
© УМВД РФ по Тамбовской области
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Семья с двумя маленькими детьми мгновенно погибла в ДТП с грузовиком в Тамбовской области. Об этом сообщает МВД России по региону.
Трагедия произошла на 56 километре автодороги Тамбов – Пенза на территории Рассказовского муниципального округа Тамбовской области.
Водитель автомобиля BMW X5, 44-летний житель Воронежа, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком SITRAK C7H в составе полуприцепа-рефрижератора КРОНЕ SD под управлением водителя 1970 года рождения, который двигался во встречном направлении по своей полосе движения. Водитель грузовика получил телесные повреждения.
"Водитель BMW, его супруга и двое детей, девяти и шести летние мальчики, погибли на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи", – проинформировали в полиции.
По предварительным данным – значительным повреждениям грузового автомобиля, а также разрыву и полной деформации кузова автомобиля BMW, одной из причин аварии стала высокая скорость движения. Кроме того, водитель внедорожника только за последний год более 30 раз был привлечен к административной ответственности, в основном по статье 12.9 КоАП РФ за превышение установленной скорости движения, также сообщили правоохранители.
Окончательные причины и условия совершения аварии будут установлены в рамках возбужденного по факту ДТП уголовного дела.
© УМВД РФ по Тамбовской областиДТП в Тамбовской области
ДТП в Тамбовской области
1 из 4
ДТП в Тамбовской области
© УМВД РФ по Тамбовской области
© УМВД РФ по Тамбовской областиДТП в Тамбовской области
ДТП в Тамбовской области
2 из 4
ДТП в Тамбовской области
© УМВД РФ по Тамбовской области
© УМВД РФ по Тамбовской областиДТП в Тамбовской области
ДТП в Тамбовской области
3 из 4
ДТП в Тамбовской области
© УМВД РФ по Тамбовской области
© УМВД РФ по Тамбовской областиДТП в Тамбовской области
ДТП в Тамбовской области
4 из 4
ДТП в Тамбовской области
© УМВД РФ по Тамбовской области
1 из 4
ДТП в Тамбовской области
© УМВД РФ по Тамбовской области
2 из 4
ДТП в Тамбовской области
© УМВД РФ по Тамбовской области
3 из 4
ДТП в Тамбовской области
© УМВД РФ по Тамбовской области
4 из 4
ДТП в Тамбовской области
© УМВД РФ по Тамбовской области
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе наказали водителя за ДТП с пострадавшим 9-летним ребенком
Ребенок пострадал в массовом ДТП в Севастополе
Ребенок на велосипеде попал под колеса иномарки в Севастополе
ДТП под Самарой
11:43
Двое детей и взрослый погибли в массовом ДТП под Самарой
 
НовостиТамбовская областьТамбовПензаВоронежПроисшествияДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала