https://crimea.ria.ru/20260718/voyska-rf-nakhodyatsya-menee-chem-v-5-kilometrakh-ot-kramatorska-1157764809.html

Войска РФ находятся менее чем в 5 километрах от Краматорска

Войска РФ находятся менее чем в 5 километрах от Краматорска - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Войска РФ находятся менее чем в 5 километрах от Краматорска

Силы группировки войск "Южная" наступают в направлении Славянска и Краматорска, передовые подразделения находятся уже в пяти километрах от восточных окраин... РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T18:58

2026-07-18T18:58

2026-07-18T19:02

новости сво

генштаб мо рф

валерий герасимов

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Силы группировки войск "Южная" наступают в направлении Славянска и Краматорска, передовые подразделения находятся уже в пяти километрах от восточных окраин Краматорска. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки "Запад".Российские бойцы наносят огневое поражение формированиям ВСУ, удерживающим позиции в городской черте, отметил глава Генштаба РФ. Соединения и воинские части группировки "Центр" развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполье и Анновке, заявил Герасимов.Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина (Мирное), также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого.Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка составляют главную линию обороны украинской армии в Донбассе. Эта крупная агломерация играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новости сво, генштаб мо рф, валерий герасимов, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии