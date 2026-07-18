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Войска РФ находятся менее чем в 5 километрах от Краматорска - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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Войска РФ находятся менее чем в 5 километрах от Краматорска
Войска РФ находятся менее чем в 5 километрах от Краматорска - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Войска РФ находятся менее чем в 5 километрах от Краматорска
Силы группировки войск "Южная" наступают в направлении Славянска и Краматорска, передовые подразделения находятся уже в пяти километрах от восточных окраин... РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T18:58
2026-07-18T19:02
новости сво
генштаб мо рф
валерий герасимов
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Силы группировки войск "Южная" наступают в направлении Славянска и Краматорска, передовые подразделения находятся уже в пяти километрах от восточных окраин Краматорска. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки "Запад".Российские бойцы наносят огневое поражение формированиям ВСУ, удерживающим позиции в городской черте, отметил глава Генштаба РФ. Соединения и воинские части группировки "Центр" развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполье и Анновке, заявил Герасимов.Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина (Мирное), также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого.Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка составляют главную линию обороны украинской армии в Донбассе. Эта крупная агломерация играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, генштаб мо рф, валерий герасимов, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии
Войска РФ находятся менее чем в 5 километрах от Краматорска

Передовые подразделения ВС РФ подошли на расстояние 5 км к восточным окраинам Краматорска

18:58 18.07.2026 (обновлено: 19:02 18.07.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкШтурмовики
Штурмовики - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Силы группировки войск "Южная" наступают в направлении Славянска и Краматорска, передовые подразделения находятся уже в пяти километрах от восточных окраин Краматорска. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки "Запад".
"Соединения и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки. Передовые подразделения армии находятся от восточных окраин Краматорска менее чем в пяти километрах", – сказал Герасимов.
Российские бойцы наносят огневое поражение формированиям ВСУ, удерживающим позиции в городской черте, отметил глава Генштаба РФ. Соединения и воинские части группировки "Центр" развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполье и Анновке, заявил Герасимов.
Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина (Мирное), также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого.
"Главная задача, решаемая группировкой войск "Запад", – освобождение совместно с группировками "Южная" и "Центр" территории Донецкой Народной Республики", – подчеркнул Герасимов.
Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка составляют главную линию обороны украинской армии в Донбассе. Эта крупная агломерация играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон.
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Штурмовики - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
18:40
Армия России завершает освобождение Красного Лимана – Герасимов
 
Новости СВОГенштаб МО РФВалерий ГерасимовДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы России
 
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