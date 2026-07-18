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"Вернуть" Крым в сентябре – что ответили Киеву на угрозу захвата полуострова - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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"Вернуть" Крым в сентябре – что ответили Киеву на угрозу захвата полуострова
"Вернуть" Крым в сентябре – что ответили Киеву на угрозу захвата полуострова - РИА Новости Крым, 18.07.2026
"Вернуть" Крым в сентябре – что ответили Киеву на угрозу захвата полуострова
Любые попытки военного похода с целью захвата Крыма обернутся для Украины повторением судьбы наполеоновской Франции и гитлеровской Германии. Такое мнение РИА... РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T17:30
2026-07-18T17:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Любые попытки военного похода с целью захвата Крыма обернутся для Украины повторением судьбы наполеоновской Франции и гитлеровской Германии. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева, комментируя заявление экс-главы МИД Украины Владимира Огрызко.Ранее Огрызко в эфире одного из украинских телеканалов "спрогнозировал", что уже к концу сентября Крым может перейти под контроль киевского режима. Он добавил, что этот процесс будет сопровождаться "массовым отъездом пророссийски настроенных крымчан" с территории полуострова.Киселева напомнила, что Огрызко, который на дипломатическом поприще отличился лишь проигрышем в Гаагском суде территориального спора с Румынией, когда Украина потеряла 80% доставшегося ей в наследство от СССР шельфа – далеко не первый украинский политик, обещавший "вернуть" Крым к определенной дате.Так, в 2022 году советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что "через шесть месяцев будет гулять по набережной Ялты". Еще один советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович* в ноябре того же года обещал "захватить Крым в течение полугода", а летом 2023-го тогдашний глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* грозился "выпить чашечку кофе в Крыму".Слова этой песни, сочиненной французскими солдатами в 1709 году, были изменены в русской армии в 1812 году и изобиловали непечатными глаголами и эпитетами, но результат провального похода Наполеона на Россию отражали верно, пояснила Киселева."Так что в данном случае Огрызко, которого в период его политической активности крымчане называли "огрызком", присоединился к украинским "Мальбрукам", обещанные походы которых на Крым закончатся так же, как поход Наполеона на Россию и Гитлера на Советский Союз", – подытожила эксперт.* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продукт бурной фантазии: в России ответили на угрозы Кулебы крымчанамКрым – символ России: полуостров стал примером веры и стойкостиИсторик сравнил террор Крыма Украиной с фашистской блокадой Ленинграда
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мнения, наталья киселева, крым, россия, украина, владимир зеленский
"Вернуть" Крым в сентябре – что ответили Киеву на угрозу захвата полуострова

Попыткой "вернуть" Крым под контроль Киева в сентябре Зеленский повторит судьбу Гитлера

17:30 18.07.2026
 
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Украинский флаг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Любые попытки военного похода с целью захвата Крыма обернутся для Украины повторением судьбы наполеоновской Франции и гитлеровской Германии. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева, комментируя заявление экс-главы МИД Украины Владимира Огрызко.
Ранее Огрызко в эфире одного из украинских телеканалов "спрогнозировал", что уже к концу сентября Крым может перейти под контроль киевского режима. Он добавил, что этот процесс будет сопровождаться "массовым отъездом пророссийски настроенных крымчан" с территории полуострова.
Киселева напомнила, что Огрызко, который на дипломатическом поприще отличился лишь проигрышем в Гаагском суде территориального спора с Румынией, когда Украина потеряла 80% доставшегося ей в наследство от СССР шельфа – далеко не первый украинский политик, обещавший "вернуть" Крым к определенной дате.
Так, в 2022 году советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что "через шесть месяцев будет гулять по набережной Ялты". Еще один советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович* в ноябре того же года обещал "захватить Крым в течение полугода", а летом 2023-го тогдашний глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* грозился "выпить чашечку кофе в Крыму".
"Теперь к этим предсказателям на кофейной гуще присоединился еще и Огрызко. В ответ на его заявления мы можем предложить ознакомиться с аналогичными обещаниями других украинских политиков и напомнить о крахе наполеоновского похода на Россию в 1812 году, а точнее о знаменитой тогда нашей версии французской песенки "Мальбрук в поход собрался", – сказала руководитель крымского филиала ФоРГО.
Слова этой песни, сочиненной французскими солдатами в 1709 году, были изменены в русской армии в 1812 году и изобиловали непечатными глаголами и эпитетами, но результат провального похода Наполеона на Россию отражали верно, пояснила Киселева.
"Так что в данном случае Огрызко, которого в период его политической активности крымчане называли "огрызком", присоединился к украинским "Мальбрукам", обещанные походы которых на Крым закончатся так же, как поход Наполеона на Россию и Гитлера на Советский Союз", – подытожила эксперт.
* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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