https://crimea.ria.ru/20260718/krymskiy-most-obstanovka-na-obekte-vecherom-18-iyulya-1157759633.html

Крымский мост: обстановка на объекте вечером 18 июля

Крымский мост: обстановка на объекте вечером 18 июля - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Крымский мост: обстановка на объекте вечером 18 июля

Вечером в субботу, 18 июля, очередей у досмотровых пунктов перед въездом на Крымский мост нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T19:10

2026-07-18T19:10

2026-07-18T19:10

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Вечером в субботу, 18 июля, очередей у досмотровых пунктов перед въездом на Крымский мост нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере МАКС.С 20 января текущего года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика