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Атака ВСУ на Подмосковье: число раненых увеличилось до 61
Атака ВСУ на Подмосковье: число раненых увеличилось до 61 - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Атака ВСУ на Подмосковье: число раненых увеличилось до 61
По уточненной информации, из-за атаки ВСУ на Подмосковье ранения получил 61 человек, девять из них в тяжелом состоянии, 31 – в состоянии средней тяжести. Об... РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T21:05
2026-07-18T21:05
2026-07-18T21:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. По уточненной информации, из-за атаки ВСУ на Подмосковье ранения получил 61 человек, девять из них в тяжелом состоянии, 31 – в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.ВСУ атаковали Московскую область в ночь на субботу – удар пришелся по складу Wildberries, а также по нефтебазе в Ногинске. Воробьев ранее сообщил о 37 пострадавших, один человек погиб. Однако позже число раненых выросло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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подмосковье, новости, андрей воробьев, атаки всу, происшествия
Атака ВСУ на Подмосковье: число раненых увеличилось до 61
При ударе ВСУ по Подмосковью число раненых увеличилось до 61