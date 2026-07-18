https://crimea.ria.ru/20260718/kak-v-krymu-prodolzhayut-rabotat-proekty-rodiny-dlya-shkolnikov-1157639903.html

Как в Крыму продолжают работать "Проекты Родины" для школьников

Как в Крыму продолжают работать "Проекты Родины" для школьников - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Как в Крыму продолжают работать "Проекты Родины" для школьников

Участие в крымских экскурсиях проекта АНО патриотического воспитания молодежи "Проекты Родины" за два с половиной года приняли более 70 тысяч школьников из... РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T21:35

2026-07-18T21:35

2026-07-18T21:35

крым

экскурсии

школа

каникулы

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Участие в крымских экскурсиях проекта АНО патриотического воспитания молодежи "Проекты Родины" за два с половиной года приняли более 70 тысяч школьников из Республики Крым и Севастополя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член коллегии министерства курортов и туризма, директор туристической фирмы Анатолий Тарасенко.Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий сообщал, что молодежное движение "Проекты Родины" реализует в Крыму масштабный патриотический проект, в рамках которого дети посещают достопримечательности, свидетельствующие о славном прошлом, а также участвуют в просветительских и развлекательных мероприятиях, знакомятся и получают подарки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Новый Херсонес" предложил программу для детей вместо летних лагерейФестиваль "Таврида.АРТ" впервые пройдет не в КрымуВ Крыму пора менять подходы к организации музейного пространства – мнение

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экскурсии, школа, каникулы, севастополь