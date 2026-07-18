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Как в Крыму продолжают работать "Проекты Родины" для школьников - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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Как в Крыму продолжают работать "Проекты Родины" для школьников
Как в Крыму продолжают работать "Проекты Родины" для школьников - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Как в Крыму продолжают работать "Проекты Родины" для школьников
Участие в крымских экскурсиях проекта АНО патриотического воспитания молодежи "Проекты Родины" за два с половиной года приняли более 70 тысяч школьников из... РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T21:35
2026-07-18T21:35
крым
экскурсии
школа
каникулы
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Участие в крымских экскурсиях проекта АНО патриотического воспитания молодежи "Проекты Родины" за два с половиной года приняли более 70 тысяч школьников из Республики Крым и Севастополя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член коллегии министерства курортов и туризма, директор туристической фирмы Анатолий Тарасенко.Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий сообщал, что молодежное движение "Проекты Родины" реализует в Крыму масштабный патриотический проект, в рамках которого дети посещают достопримечательности, свидетельствующие о славном прошлом, а также участвуют в просветительских и развлекательных мероприятиях, знакомятся и получают подарки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Новый Херсонес" предложил программу для детей вместо летних лагерейФестиваль "Таврида.АРТ" впервые пройдет не в КрымуВ Крыму пора менять подходы к организации музейного пространства – мнение
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РИА Новости Крым
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крым, экскурсии, школа, каникулы, севастополь
Как в Крыму продолжают работать "Проекты Родины" для школьников

Экскурсии для учеников сельских школ Крыма и Севастополя продолжаются – власти

21:35 18.07.2026
 
Экскурсии по партизанским местам в горах Крыма. Из архива Константина Попова
Экскурсии по партизанским местам в горах Крыма. Из архива Константина Попова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Участие в крымских экскурсиях проекта АНО патриотического воспитания молодежи "Проекты Родины" за два с половиной года приняли более 70 тысяч школьников из Республики Крым и Севастополя. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член коллегии министерства курортов и туризма, директор туристической фирмы Анатолий Тарасенко.
"Мы 200 школ Крыма и Севастополя – в основном это сельские школы – возили на патриотические экскурсии на протяжении двух с половиной лет. 71 тысячу детей отправили на экскурсии со смыслами в рамках некоммерческой организации "Проекты Родины", – рассказал спикер.
Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий сообщал, что молодежное движение "Проекты Родины" реализует в Крыму масштабный патриотический проект, в рамках которого дети посещают достопримечательности, свидетельствующие о славном прошлом, а также участвуют в просветительских и развлекательных мероприятиях, знакомятся и получают подарки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымЭкскурсииШколаКаникулыСевастополь
 
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