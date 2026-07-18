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Под Одессой уничтожены резервуары с топливом для ВСУ - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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Под Одессой уничтожены резервуары с топливом для ВСУ
Под Одессой уничтожены резервуары с топливом для ВСУ - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Под Одессой уничтожены резервуары с топливом для ВСУ
Вооруженные силы России в субботу нанесли удар по резервуарам с предназначенными для ВСУ горюче-смазочными материалами в порту "Южный" Одесской области. Об этом РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T20:12
2026-07-18T20:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в субботу нанесли удар по резервуарам с предназначенными для ВСУ горюче-смазочными материалами в порту "Южный" Одесской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Минобороны ранее сообщило, что Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, используемым для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуарам с ГСМ, предназначенными для ВСУ.Кроме того, в порту "Черноморск" поражен контейнеровоз с боеприпасами, в районе острова Змеиный – сухогруз с грузом для ВСУ, в районе Очакова - пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун-2".Также днем нанесены удары по трем судам с военным грузом в портах "Южный" и "Одесса".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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одесса, новости сво, удары по украине, пожар, потери всу
Под Одессой уничтожены резервуары с топливом для ВСУ

Российские военные нанесли удар по резервуарам с ГСМ для украинской армии под Одессой

20:12 18.07.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУдары по Украине
Удары по Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в субботу нанесли удар по резервуарам с предназначенными для ВСУ горюче-смазочными материалами в порту "Южный" Одесской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Вооруженные силы РФ продолжают нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. На территории порта "Южный" Одесской области высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ", – говорится в сообщении.
Минобороны ранее сообщило, что Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, используемым для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуарам с ГСМ, предназначенными для ВСУ.
Кроме того, в порту "Черноморск" поражен контейнеровоз с боеприпасами, в районе острова Змеиный – сухогруз с грузом для ВСУ, в районе Очакова - пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун-2".
Также днем нанесены удары по трем судам с военным грузом в портах "Южный" и "Одесса".
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ОдессаНовости СВОУдары по УкраинеПожарПотери ВСУ
 
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