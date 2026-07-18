https://crimea.ria.ru/20260718/pod-odessoy-unichtozheny-rezervuary-s-toplivom-dlya-vsu-1157765348.html

Под Одессой уничтожены резервуары с топливом для ВСУ

Под Одессой уничтожены резервуары с топливом для ВСУ - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Под Одессой уничтожены резервуары с топливом для ВСУ

Вооруженные силы России в субботу нанесли удар по резервуарам с предназначенными для ВСУ горюче-смазочными материалами в порту "Южный" Одесской области. Об этом РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T20:12

2026-07-18T20:12

2026-07-18T20:12

одесса

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удары по украине

пожар

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в субботу нанесли удар по резервуарам с предназначенными для ВСУ горюче-смазочными материалами в порту "Южный" Одесской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Минобороны ранее сообщило, что Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, используемым для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуарам с ГСМ, предназначенными для ВСУ.Кроме того, в порту "Черноморск" поражен контейнеровоз с боеприпасами, в районе острова Змеиный – сухогруз с грузом для ВСУ, в районе Очакова - пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун-2".Также днем нанесены удары по трем судам с военным грузом в портах "Южный" и "Одесса".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесса, новости сво, удары по украине, пожар, потери всу