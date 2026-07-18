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Сухая трава вспыхнула рядом с трассой "Таврида" – огонь распространился из-за жары
Сухая трава вспыхнула рядом с трассой "Таврида" – огонь распространился из-за жары - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Сухая трава вспыхнула рядом с трассой "Таврида" – огонь распространился из-за жары
Возгорание сухой растительности на 10 гектарах тушат в Симферопольском районами Крыма, огонь быстро распространился из-за жаркой и сухой погоды. Об этом... РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T18:31
2026-07-18T18:31
2026-07-18T18:31
новости крыма
симферопольский район
трасса таврида
гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Возгорание сухой растительности на 10 гектарах тушат в Симферопольском районами Крыма, огонь быстро распространился из-за жаркой и сухой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.Поступило сообщение о возгорании сухой растительности рядом с трассой "Таврида", вблизи села Белоглинка Симферопольского района, проинформировали в ведомстве. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по РК.Благодаря слаженной работе сотрудников МЧС России и администрации района удалось стабилизировать ситуацию. В 17:30 было ликвидировано открытое горение на площади 10 га, проинформировали спасатели. Всего для ликвидации ландшафтного пожара привлечено 54 человека 12 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, симферопольский район, трасса таврида, гу мчс рф по республике крым, пожар
Сухая трава вспыхнула рядом с трассой "Таврида" – огонь распространился из-за жары
Возле трассы "Таврида" тушат пожар на площади 10 га – огонь распространился из-за жары
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Возгорание сухой растительности на 10 гектарах тушат в Симферопольском районами Крыма, огонь быстро распространился из-за жаркой и сухой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.
Поступило сообщение о возгорании сухой растительности рядом с трассой "Таврида", вблизи села Белоглинка Симферопольского района, проинформировали в ведомстве. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по РК.
"По прибытии было установлено, что произошло возгорание сухой растительности. Огонь быстро распространился из-за жаркой и сухой погоды", – сказано в сообщении МЧС.
Благодаря слаженной работе сотрудников МЧС России и администрации района удалось стабилизировать ситуацию. В 17:30 было ликвидировано открытое горение на площади 10 га, проинформировали спасатели. Всего для ликвидации ландшафтного пожара привлечено 54 человека 12 единиц техники.
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