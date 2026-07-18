https://crimea.ria.ru/20260718/sukhaya-trava-vspykhnula-ryadom-s-trassoy-tavrida--ogon-rasprostranilsya-iz-za-zhary-1157764132.html

Сухая трава вспыхнула рядом с трассой "Таврида" – огонь распространился из-за жары

Сухая трава вспыхнула рядом с трассой "Таврида" – огонь распространился из-за жары - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Сухая трава вспыхнула рядом с трассой "Таврида" – огонь распространился из-за жары

Возгорание сухой растительности на 10 гектарах тушат в Симферопольском районами Крыма, огонь быстро распространился из-за жаркой и сухой погоды. Об этом... РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T18:31

2026-07-18T18:31

2026-07-18T18:31

новости крыма

симферопольский район

трасса таврида

гу мчс рф по республике крым

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Возгорание сухой растительности на 10 гектарах тушат в Симферопольском районами Крыма, огонь быстро распространился из-за жаркой и сухой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.Поступило сообщение о возгорании сухой растительности рядом с трассой "Таврида", вблизи села Белоглинка Симферопольского района, проинформировали в ведомстве. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по РК.Благодаря слаженной работе сотрудников МЧС России и администрации района удалось стабилизировать ситуацию. В 17:30 было ликвидировано открытое горение на площади 10 га, проинформировали спасатели. Всего для ликвидации ландшафтного пожара привлечено 54 человека 12 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260718/v-alushte-zagorelos-kafe-1157754576.html

симферопольский район

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2026

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