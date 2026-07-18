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В Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвы

В Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвы - РИА Новости Крым, 18.07.2026

В Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвы

Один мирный житель погиб и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара вражеского БПЛА по автобусу в Белгородской области. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T21:21

2026-07-18T21:21

2026-07-18T21:21

белгородская область

новости

атаки всу

происшествия

автобус

александр шуваев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара вражеского БПЛА по автобусу в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.В детской областной клинической больнице оказывают помощь 16-летней девушке, которая получила осколочное ранение бедра, уточнил губернатор.Трое других пострадавших находятся в городской больнице № 2 Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. У женщины предварительно диагностировали акубаротравму, она проходит обследование.Помимо автобуса, в результате атаки также получили повреждения три легковых автомобиля, добавил губернатор.12 июля ВСУ ударили дроном по автобусу Стаханов – Москва в Луганской Народной Республике. В результате пострадали два человека.8 июля на автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В момент атаки в зоне поражения людей не было, поэтому никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил дело после гибели двух человек в Крыму от удара ВСУВ Белгородской области умер раненный при атаке дрона месяц назад мужчинаУдаром ВСУ убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области

белгородская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, атаки всу, происшествия, автобус, александр шуваев