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В Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвы
В Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвы - РИА Новости Крым, 18.07.2026
В Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвы
Один мирный житель погиб и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара вражеского БПЛА по автобусу в Белгородской области. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T21:21
2026-07-18T21:21
2026-07-18T21:21
белгородская область
новости
атаки всу
происшествия
автобус
александр шуваев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара вражеского БПЛА по автобусу в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.В детской областной клинической больнице оказывают помощь 16-летней девушке, которая получила осколочное ранение бедра, уточнил губернатор.Трое других пострадавших находятся в городской больнице № 2 Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. У женщины предварительно диагностировали акубаротравму, она проходит обследование.Помимо автобуса, в результате атаки также получили повреждения три легковых автомобиля, добавил губернатор.12 июля ВСУ ударили дроном по автобусу Стаханов – Москва в Луганской Народной Республике. В результате пострадали два человека.8 июля на автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В момент атаки в зоне поражения людей не было, поэтому никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил дело после гибели двух человек в Крыму от удара ВСУВ Белгородской области умер раненный при атаке дрона месяц назад мужчинаУдаром ВСУ убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгородская область, новости, атаки всу, происшествия, автобус, александр шуваев
В Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвы
При ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области один человек погиб и четверо ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара вражеского БПЛА по автобусу в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
"Вражеский дрон нанес очередной подлый удар по пассажирскому автобусу — в этот раз в поселке Дубовое. К сожалению, от полученных травм на месте скончался мужчина. Четверо, среди которых ребенок, получили ранения", - написал Шуваев в своем канале в МАКС.
В детской областной клинической больнице оказывают помощь 16-летней девушке, которая получила осколочное ранение бедра, уточнил губернатор.
Трое других пострадавших находятся в городской больнице № 2 Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. У женщины предварительно диагностировали акубаротравму, она проходит обследование.
Помимо автобуса, в результате атаки также получили повреждения три легковых автомобиля, добавил губернатор.
12 июля ВСУ ударили
дроном по автобусу Стаханов – Москва в Луганской Народной Республике. В результате пострадали два человека.
8 июля на автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся
рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В момент атаки в зоне поражения людей не было, поэтому никто не пострадал.
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