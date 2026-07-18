Рейтинг@Mail.ru
В Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвы - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260718/v-belgorodskom-oblasti-pod-udar-popal-avtobus---est-zhertvy--1157766482.html
В Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвы
В Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвы - РИА Новости Крым, 18.07.2026
В Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвы
Один мирный житель погиб и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара вражеского БПЛА по автобусу в Белгородской области. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T21:21
2026-07-18T21:21
белгородская область
новости
атаки всу
происшествия
автобус
александр шуваев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_9bde275014e82e552a5f71b8ef5d7eb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара вражеского БПЛА по автобусу в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.В детской областной клинической больнице оказывают помощь 16-летней девушке, которая получила осколочное ранение бедра, уточнил губернатор.Трое других пострадавших находятся в городской больнице № 2 Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. У женщины предварительно диагностировали акубаротравму, она проходит обследование.Помимо автобуса, в результате атаки также получили повреждения три легковых автомобиля, добавил губернатор.12 июля ВСУ ударили дроном по автобусу Стаханов – Москва в Луганской Народной Республике. В результате пострадали два человека.8 июля на автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В момент атаки в зоне поражения людей не было, поэтому никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил дело после гибели двух человек в Крыму от удара ВСУВ Белгородской области умер раненный при атаке дрона месяц назад мужчинаУдаром ВСУ убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_e4ff4d8a14b645ecedea563c76e89f24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, новости, атаки всу, происшествия, автобус, александр шуваев
В Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвы

При ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области один человек погиб и четверо ранены

21:21 18.07.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и четверо, в том числе ребенок, получили ранения в результате удара вражеского БПЛА по автобусу в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
"Вражеский дрон нанес очередной подлый удар по пассажирскому автобусу — в этот раз в поселке Дубовое. К сожалению, от полученных травм на месте скончался мужчина. Четверо, среди которых ребенок, получили ранения", - написал Шуваев в своем канале в МАКС.
В детской областной клинической больнице оказывают помощь 16-летней девушке, которая получила осколочное ранение бедра, уточнил губернатор.
Трое других пострадавших находятся в городской больнице № 2 Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения, один из них находится в крайне тяжелом состоянии. У женщины предварительно диагностировали акубаротравму, она проходит обследование.
Помимо автобуса, в результате атаки также получили повреждения три легковых автомобиля, добавил губернатор.
12 июля ВСУ ударили дроном по автобусу Стаханов – Москва в Луганской Народной Республике. В результате пострадали два человека.
8 июля на автомобильной дороге Приморского муниципального округа атаке БПЛА противника подвергся рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь. В момент атаки в зоне поражения людей не было, поэтому никто не пострадал.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
СК возбудил дело после гибели двух человек в Крыму от удара ВСУ
В Белгородской области умер раненный при атаке дрона месяц назад мужчина
Ударом ВСУ убиты 15-летняя девочка и ее бабушка в Брянской области
 
Белгородская областьНовостиАтаки ВСУПроисшествияАвтобусАлександр Шуваев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:45Единым фронтом: как в Крыму перестраивают бизнес под реалии ЧС
21:35Как в Крыму продолжают работать "Проекты Родины" для школьников
21:21В Белгородском области под удар попал автобус - есть жертвы
21:08Впервые севастопольский школьник стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ
21:05Атака ВСУ на Подмосковье: число раненых увеличилось до 61
20:57ПВО сбила 123 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России
20:27Воздушная тревога звучит в Севастополе
20:23Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Кубани – пилот погиб
20:18Пожар у трассы "Таврида" под Симферополем полностью потушили
20:12Под Одессой уничтожены резервуары с топливом для ВСУ
19:55Обновленные медицинские наборы для "скорых": что изменится
19:27Точный удар: артиллеристы "Днепра" разнесли опорник ВСУ под Ореховом
19:10Крымский мост: обстановка на объекте вечером 18 июля
18:58Войска РФ находятся менее чем в 5 километрах от Краматорска
18:40Армия России завершает освобождение Красного Лимана – Герасимов
18:31Сухая трава вспыхнула рядом с трассой "Таврида" – огонь распространился из-за жары
18:10Обстановка со светом и топливом в Крыму и смерть русофоба Грэма* – топ недели
17:57Погибли мгновенно: семья с двумя маленькими детьми влетела в грузовик под Тамбовом
17:30"Вернуть" Крым в сентябре – что ответили Киеву на угрозу захвата полуострова
17:01В Одессе и области поражены еще три судна с военными грузами для ВСУ
Лента новостейМолния