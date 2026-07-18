https://crimea.ria.ru/20260718/armiya-rossii-zavershaet-osvobozhdenie-krasnogo-limana--gerasimov--1157764329.html
Армия России завершает освобождение Красного Лимана – Герасимов
Армия России завершает освобождение Красного Лимана – Герасимов - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Армия России завершает освобождение Красного Лимана – Герасимов
Российские войска завершают освобождение Красного Лимана и вошли в город Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T18:40
2026-07-18T18:40
2026-07-18T18:40
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/images/sharing/article/rus/1157764329.jpg?1784389239
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Российские войска завершают освобождение Красного Лимана и вошли в город Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки "Запад".
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво
Материал дополняется
Армия России завершает освобождение Красного Лимана – Герасимов
Армия РФ завершает освобождение Красного Лимана и ведет бои за Алексеево-Дружковку