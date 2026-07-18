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Армия России завершает освобождение Красного Лимана – Герасимов

Армия России завершает освобождение Красного Лимана – Герасимов - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Армия России завершает освобождение Красного Лимана – Герасимов

Российские войска завершают освобождение Красного Лимана и вошли в город Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T18:40

2026-07-18T18:40

2026-07-18T18:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Российские войска завершают освобождение Красного Лимана и вошли в город Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки "Запад".

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