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Армия России завершает освобождение Красного Лимана – Герасимов - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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Армия России завершает освобождение Красного Лимана – Герасимов
Армия России завершает освобождение Красного Лимана – Герасимов - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Армия России завершает освобождение Красного Лимана – Герасимов
Российские войска завершают освобождение Красного Лимана и вошли в город Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T18:40
2026-07-18T18:40
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Российские войска завершают освобождение Красного Лимана и вошли в город Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки "Запад".
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво
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Армия России завершает освобождение Красного Лимана – Герасимов

Армия РФ завершает освобождение Красного Лимана и ведет бои за Алексеево-Дружковку

18:40 18.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Российские войска завершают освобождение Красного Лимана и вошли в город Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки "Запад".
 
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18:40Армия России завершает освобождение Красного Лимана – Герасимов
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