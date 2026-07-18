https://crimea.ria.ru/20260718/edinym-frontom-kak-v-krymu-perestraivayut-biznes-pod-realii-chs-1157709026.html

Единым фронтом: как в Крыму перестраивают бизнес под реалии ЧС

Единым фронтом: как в Крыму перестраивают бизнес под реалии ЧС - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Единым фронтом: как в Крыму перестраивают бизнес под реалии ЧС

В условиях ЧС предприниматели в Крыму перестраивают бизнес под потребности населения и свои возможности, связанные с логистикой и ограничениями электроэнергии... РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T21:45

2026-07-18T21:45

2026-07-18T21:45

крым

общество

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крымский бизнес

предпринимательство

производство в крыму

крымские производители

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В условиях ЧС предприниматели в Крыму перестраивают бизнес под потребности населения и свои возможности, связанные с логистикой и ограничениями электроэнергии. Это уже дает потрясающие результаты, среди которых – резкий скачок продаж продуктов местных производителей и рост доверия между продавцами и покупателями, выбирающими крымское, чтобы поддержать своих в трудное время. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали представители предпринимательского сообщества Елена Антонюк и Ольга Евтюшина.Большая кастрюля надеждыОльга Евтюшина вместе с мужем однажды ушли с госслужбы, чтобы полностью посвятить себя собственному делу – производству натуральных копченостей. Начинали с мяса, потом стали готовить и рыбу. В 2023 году продали машину, купили на вырученные деньги инкубатор и анклав – устройство для консервирования. Именно последний и спас семейный бизнес этим летом.В тот же исторический для предпринимателей Евтюшиных момент к ним пришла постоянная покупательница, рассказав, что стала покупать тушенку на маркетплейсе и отметив, что у них есть полезная "большая кастрюля с крышкой" и что, похоже, "надо начинать".Золотой запас хозяйки"Мы тогда сделали пробную партию под заказ, как раз произошел момент с отключением света, и мы стали делать тушенку 24х7. И сейчас в нашем ассортименте есть и курица, и утка, и говядина, и свинина. И мы уже начали делать консервы из рыбы", – рассказала Ольга.Весь новый ассортимент – "золотой запас хозяйки", говорит она, ведь хранить его можно от года до трех лет, к тому же это вкусно и натурально, а значит, полезно и украсит любой черный день, к которому как правило хранятся консервы.Мы – команда"Поэтому хоть сейчас и сложно, но это новый толчок для развития предпринимателей и новых идей и историй в Крыму", – уверена Ольга.В ее голосе оптимизм: главные трудности позади. А пережить их помогли не только коллеги-предприниматели – крымские поставщики, с каждым из которых теперь приходится отдельно договариваться, но и покупатели, говорит женщина.Как только поняли, что не справятся без перемен, о проблемах в бизнесе супруги сообщили своим подписчикам в социальных сетях, и сразу о том, что отныне делают тушенку – и люди поняли и подержали, вспоминает Ольга.На новые подвиги, признается Ольга, их с мужем толкало понимание необходимости возвращать государственный кредит в 2 миллиона рублей, который брали, чтобы переехать из маленького цеха в большой, на 200 квадратов. Но главное – не могли допустить потери "дела жизни", с которым связывали столько грандиозных планов.Прошло уже три недели, как производство копченостей остановлено, и Евтюшины, конечно, ждут, когда все наладится. Но даже тогда они однозначно продолжат делать тушенку и закупаться будут только у крымских поставщиков, обещает предприниматель.То же самое о крымских фермерах говорит владелица кафе и отельер Елена Антонюк.Удивительное рядомМонопродуктом в ее заведении всегда была пицца, и новые реалии заставили в сжатые сроки переформатировать бизнес. Прежде всего из-за проблем с привозным товаром, точнее с логистикой, и с той ценой, по которой этот товар стал поступать в Крым, говорит предприниматель."А это очень высокая цена, так что наша пицца выросла в разы. И нам пришлось... искать местных производителей – того же сыра для пиццы и делать ее уже на основе только местного продукта. И мы бросили клич по фермерам", – рассказала Елена.Так выяснилось не только то, кто и где в Крыму производит томаты черри, но и что они замечательные, и что у нас есть свое, крымское форелевое хозяйство, и есть ребята-сыровары, делающие все сыры, которые прекрасно подходят в пиццу, добавила она.Какой теперь вкус у пиццы? Крымский. Неповторимый. А трудность, говорит, только одна, но хоть и не без забот, и она решается, как и все остальное.Крымский продукт рядом и качественный, и из-за того, что все резко стали переходить на местного производителя, у некоторых продажи стали стремительно расти."Вот я с сыроварами разговаривала – у них рост пошел на 60%. Мы покупаем только локальные продукты, поэтому очень резкий рост. Те же томаты, овощи, все выращено в Крыму", – делится Антонюк.Потому что Крым – это людиКрымчане откликаются, покупают местное, а узнают о производителях по сарафанному радио друг от друга и в соцсетях, через вирусные видео, а также благодаря акции "Волна поддержки", которая запущена при содействии властей и бизнеса в помощь крымским предпринимателям.Она не сомневается: крымский бизнес выстоит и будет развиваться еще больше. "Тем более, что у нас в Крыму очень много сообществ, которые помогают развиваться", – поделилась уверенностью предприниматель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поддержка туротрасли: в Крыму объявили акцию для отельеровВ Крыму разработали дополнительные меры поддержки промышленностиСевастополь выделил 250 миллионов рублей на поддержку бизнеса в условиях ЧС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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