Единым фронтом: как в Крыму перестраивают бизнес под реалии ЧС
В Крыму переориентируют бизнес в условиях ЧС – истории успеха
© РИА Новости КрымКондитерская фабрика в Евпатории
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В условиях ЧС предприниматели в Крыму перестраивают бизнес под потребности населения и свои возможности, связанные с логистикой и ограничениями электроэнергии. Это уже дает потрясающие результаты, среди которых – резкий скачок продаж продуктов местных производителей и рост доверия между продавцами и покупателями, выбирающими крымское, чтобы поддержать своих в трудное время. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали представители предпринимательского сообщества Елена Антонюк и Ольга Евтюшина.
Большая кастрюля надежды
Ольга Евтюшина вместе с мужем однажды ушли с госслужбы, чтобы полностью посвятить себя собственному делу – производству натуральных копченостей. Начинали с мяса, потом стали готовить и рыбу. В 2023 году продали машину, купили на вырученные деньги инкубатор и анклав – устройство для консервирования. Именно последний и спас семейный бизнес этим летом.
"Инкубатор сейчас стоит без дела, а автоклав был подспорьем, когда делали тушенку, людям предлагали, но она была неактуальна, ну делали и делали. Когда случилось отключение света – а у нас производство полностью подключено к электричеству, – встал вопрос, как спасать срочным образом продукцию. И сказала мужу забирать все мясо, которое не успели посолить, и везти домой, потому что там есть газ, и надо быстро делать тушенку", – рассказала Ольга.
В тот же исторический для предпринимателей Евтюшиных момент к ним пришла постоянная покупательница, рассказав, что стала покупать тушенку на маркетплейсе и отметив, что у них есть полезная "большая кастрюля с крышкой" и что, похоже, "надо начинать".
Золотой запас хозяйки
"Мы тогда сделали пробную партию под заказ, как раз произошел момент с отключением света, и мы стали делать тушенку 24х7. И сейчас в нашем ассортименте есть и курица, и утка, и говядина, и свинина. И мы уже начали делать консервы из рыбы", – рассказала Ольга.
Делают в том числе своего рода "лакшери" – то, что не во всех магазинах можно найти, например, филе форели и тунец в собственном соку. А недавно появилась идея производить не просто тушенку, а линейку готовых горячих ужинов, чтобы оставалось только добавить гарнир, открыть баночку – и все готово, говорит Ольга.
Весь новый ассортимент – "золотой запас хозяйки", говорит она, ведь хранить его можно от года до трех лет, к тому же это вкусно и натурально, а значит, полезно и украсит любой черный день, к которому как правило хранятся консервы.
Мы – команда
"Поэтому хоть сейчас и сложно, но это новый толчок для развития предпринимателей и новых идей и историй в Крыму", – уверена Ольга.
В ее голосе оптимизм: главные трудности позади. А пережить их помогли не только коллеги-предприниматели – крымские поставщики, с каждым из которых теперь приходится отдельно договариваться, но и покупатели, говорит женщина.
Как только поняли, что не справятся без перемен, о проблемах в бизнесе супруги сообщили своим подписчикам в социальных сетях, и сразу о том, что отныне делают тушенку – и люди поняли и подержали, вспоминает Ольга.
"Они сказали: "Мы поддерживаем крымского производителя". И глядя на покупателей и общаясь с ними, все сейчас очень сильно перестраиваются на крымских производителей. То есть сплоченная команда "предприниматели – люди" и честные разговоры делают работу нам и пользу людям, потому что есть хорошие, качественные и вкусные продукты".
На новые подвиги, признается Ольга, их с мужем толкало понимание необходимости возвращать государственный кредит в 2 миллиона рублей, который брали, чтобы переехать из маленького цеха в большой, на 200 квадратов. Но главное – не могли допустить потери "дела жизни", с которым связывали столько грандиозных планов.
Прошло уже три недели, как производство копченостей остановлено, и Евтюшины, конечно, ждут, когда все наладится. Но даже тогда они однозначно продолжат делать тушенку и закупаться будут только у крымских поставщиков, обещает предприниматель.
То же самое о крымских фермерах говорит владелица кафе и отельер Елена Антонюк.
"И мы продолжим закупаться у наших местных производителей. Потому что между нами уже есть отношения хорошие. Тем более ребята стараются, у них новинки разные постоянно появляются, они ассортимент расширяют. И можно будет создавать новые и новые совместные коллаборации ", – сказала Елена.
Удивительное рядом
Монопродуктом в ее заведении всегда была пицца, и новые реалии заставили в сжатые сроки переформатировать бизнес. Прежде всего из-за проблем с привозным товаром, точнее с логистикой, и с той ценой, по которой этот товар стал поступать в Крым, говорит предприниматель.
"А это очень высокая цена, так что наша пицца выросла в разы. И нам пришлось... искать местных производителей – того же сыра для пиццы и делать ее уже на основе только местного продукта. И мы бросили клич по фермерам", – рассказала Елена.
Так выяснилось не только то, кто и где в Крыму производит томаты черри, но и что они замечательные, и что у нас есть свое, крымское форелевое хозяйство, и есть ребята-сыровары, делающие все сыры, которые прекрасно подходят в пиццу, добавила она.
Какой теперь вкус у пиццы? Крымский. Неповторимый. А трудность, говорит, только одна, но хоть и не без забот, и она решается, как и все остальное.
"Немножко больше уходит времени, чтобы собрать это все. Так как проблемы с топливом и не все хотят привозить (в Симферополь – ред.), то мы садимся, проезжаем по всем фермерам и собираем те продукты, которые нам нужны", – поделилась Елена.
Крымский продукт рядом и качественный, и из-за того, что все резко стали переходить на местного производителя, у некоторых продажи стали стремительно расти.
"Вот я с сыроварами разговаривала – у них рост пошел на 60%. Мы покупаем только локальные продукты, поэтому очень резкий рост. Те же томаты, овощи, все выращено в Крыму", – делится Антонюк.
Потому что Крым – это люди
Крымчане откликаются, покупают местное, а узнают о производителях по сарафанному радио друг от друга и в соцсетях, через вирусные видео, а также благодаря акции "Волна поддержки", которая запущена при содействии властей и бизнеса в помощь крымским предпринимателям.
"Люди узнают, что, оказывается, у нас все есть и не надо ехать никуда. И главное: эта ситуация показала, что мы в первую очередь – люди. Все друг другу помогают", - сказала Елена.
Она не сомневается: крымский бизнес выстоит и будет развиваться еще больше. "Тем более, что у нас в Крыму очень много сообществ, которые помогают развиваться", – поделилась уверенностью предприниматель.
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