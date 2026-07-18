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Точный удар: артиллеристы "Днепра" разнесли опорник ВСУ под Ореховом - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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Точный удар: артиллеристы "Днепра" разнесли опорник ВСУ под Ореховом
Точный удар: артиллеристы "Днепра" разнесли опорник ВСУ под Ореховом - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Точный удар: артиллеристы "Днепра" разнесли опорник ВСУ под Ореховом
Артиллеристы группировки войск "Днепр" Вооруженных сил РФ уничтожили опорный пункт противника в районе Орехова в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T19:27
2026-07-18T19:27
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
запорожская область
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Артиллеристы группировки войск "Днепр" Вооруженных сил РФ уничтожили опорный пункт противника в районе Орехова в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Днепр" под Ореховом регулярно наносят удары по бронетехнике, огневым позициям, складам боеприпасов и укрепленным районам обороны противника.Так, в ходе боевой работы оператор дрона-разведчика обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ. Координаты были немедленно переданы на командный пункт.После выполнения огневой задачи расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ульяновские десантники громят технику ВСУ в Запорожской областиМаксимальная скорость: бойцы "Днепра" отрабатывают штурмы опорников ВСУСвободная охота: российские дроноводы сожгли роботизированный комплекс ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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министерство обороны рф, группировка войск "днепр", запорожская область, новости сво, видео
Точный удар: артиллеристы "Днепра" разнесли опорник ВСУ под Ореховом

Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили опорник ВСУ на Ореховском направлении

19:27 18.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Артиллеристы группировки войск "Днепр" Вооруженных сил РФ уничтожили опорный пункт противника в районе Орехова в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Днепр" под Ореховом регулярно наносят удары по бронетехнике, огневым позициям, складам боеприпасов и укрепленным районам обороны противника.
Так, в ходе боевой работы оператор дрона-разведчика обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ. Координаты были немедленно переданы на командный пункт.

"Расчет артиллерийского орудия, действуя в сложных условиях, оперативно выдвинулся и развернул орудие на огневой позиции. В считанные минуты были проведены все необходимые расчеты и осуществлен точный огневой удар. В результате цель была поражена, личный состав ВСУ был уничтожен", – говорится в сообщении.

После выполнения огневой задачи расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие.
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Министерство обороны РФГруппировка войск "Днепр"Запорожская областьНовости СВО
 
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