https://crimea.ria.ru/20260718/tochnyy-udar-artilleristy-dnepra-raznesli-opornik-vsu-pod-orekhovom-1157715664.html

Точный удар: артиллеристы "Днепра" разнесли опорник ВСУ под Ореховом

Точный удар: артиллеристы "Днепра" разнесли опорник ВСУ под Ореховом - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Точный удар: артиллеристы "Днепра" разнесли опорник ВСУ под Ореховом

Артиллеристы группировки войск "Днепр" Вооруженных сил РФ уничтожили опорный пункт противника в районе Орехова в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T19:27

2026-07-18T19:27

2026-07-18T19:27

министерство обороны рф

группировка войск "днепр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Артиллеристы группировки войск "Днепр" Вооруженных сил РФ уничтожили опорный пункт противника в районе Орехова в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Днепр" под Ореховом регулярно наносят удары по бронетехнике, огневым позициям, складам боеприпасов и укрепленным районам обороны противника.Так, в ходе боевой работы оператор дрона-разведчика обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ. Координаты были немедленно переданы на командный пункт.После выполнения огневой задачи расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ульяновские десантники громят технику ВСУ в Запорожской областиМаксимальная скорость: бойцы "Днепра" отрабатывают штурмы опорников ВСУСвободная охота: российские дроноводы сожгли роботизированный комплекс ВСУ

запорожская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, группировка войск "днепр", запорожская область, новости сво, видео