Рейтинг@Mail.ru
Обстановка со светом и топливом в Крыму и смерть русофоба Грэма* – топ недели - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260718/obstanovka-so-svetom-i-toplivom-v-krymu-i-smert-rusofoba-grema--top-nedeli-1157736429.html
Обстановка со светом и топливом в Крыму и смерть русофоба Грэма* – топ недели
Обстановка со светом и топливом в Крыму и смерть русофоба Грэма* – топ недели - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Обстановка со светом и топливом в Крыму и смерть русофоба Грэма* – топ недели
Заявление президента России Владимира Путина об ответных ударах на атаки ВСУ. Новая схема топливного снабжения Крыма. Ситуация на полуострове с энергоснабжением РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T18:10
2026-07-18T18:10
топ новостей недели
топливо
топливо в крыму
электросети крыма
электросети
новости крыма
новости севастополя
азовское море
заэс (запорожская атомная электростанция)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252518_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_a993b19db0a26c6584a7148167e570be.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Заявление президента России Владимира Путина об ответных ударах на атаки ВСУ. Новая схема топливного снабжения Крыма. Ситуация на полуострове с энергоснабжением и бензином. Удары ВС РФ по портам Украины. Ситуация с логистикой в Азовском море на фоне террористических атак киевского режима. Гибель главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Смерть американского сенатора Линдси Грэма*.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Заявления ПутинаОтветы на удары по российской территории будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин в Национальном центре "Россия", где проходила выставка Народного фронта "Все для Победы!" Противник будет это чувствовать и в дальнейшем с нарастающим масштабом, отметил президент. Он также подчеркнул, что Вооруженные силы РФ продвигаются вперед в зоне спецоперации, и Россию неизбежно ждет победа.Топливное снабжение КрымаЕще одно заявление Путина на форуме Народного фронта "Все для Победы!" коснулось обеспечения топливом Крымского полуострова. По словам президента, Россия работает над новой системой топливного снабжения Крыма, защищенной от атак ВСУ.Ситуация в электроснабжением в КрымуВ Крыму сформирован график поставок генераторов в города и районы, обеспечение начнут с тех населенных пунктов, в которых дольше всего не было электроэнергии. Сформировать точные графики подачи света потребителям сегодня невозможно. Что касается топлива, на данный момент гарантировать его ежедневную свободную продажу на АЗС также не представляется возможным. Такое заявление на этой неделе сделал заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Он также акцентировал, что чиновники, которые в кризис решили "отсидеться в кустах", гарантировано карьеру в Крыму не построят и анонсировал дополнительные меры поддержки бизнеса.Атака ВСУ на Севастополь14 июля часть Севастополя осталась без электричества в результате масштабной атаки ВСУ, сообщал губернатор города Михаил Развожаев. Никто из людей не пострадал, однако в городе пришлось вводить особый режим энергоснабжения. В Крыму также ввели дополнительные ограничения, что тоже связано с ударами ВСУ.Удары ВС РФ по портам УкраиныНа этой неделе Вооруженные силы России били по портовой инфраструктуре в Одессе и области. Групповые удары наносили высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными дронами, сообщали в Минобороны РФ. В результате были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда и паромы, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины.Атаки ВСУ в Азовском мореВСУ продолжали попытки атаковать гражданские суда. 12 июля в результате атаки БПЛА был поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. До этого в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Погиб матрос.Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками противника на гражданский флот в акватории Азовского моря, заявляли ранее в пресс-службе ведомства. Ситуация в Азовском море не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка и экспорт сельхозпродукции, пообещали в Минсельхозе России.Гибель главного инженера ЗАЭСГлавный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в среду в результате удара украинского дрона, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, беспилотник нанес удар по служебному автомобилю ЗАЭС, в котором находился Яковлев, на границе промышленной площадки станции и Энергодара. Вместе с главным инженером погиб водитель.Смерть сенатора СШАСенатор США Линдси Грэм* скончался после непродолжительной болезни. Грэм* призывал поставлять Украине дальнобойные варианты ракет ATACMS для нанесения ударов по Крымскому мосту. Также сенатор заявлял, что украинцы должны воевать независимо от возраста, причем не рассчитывая на военную помощь от США.*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260718/vernut-krym-v-sentyabre--chto-otvetili-kievu-na-ugrozu-zakhvata-poluostrova-1157761796.html
https://crimea.ria.ru/20260717/19-gruppovykh-udarov-i-bolee-10-tysyach-ubitykh-boytsov-vsu-itogi-svo-za-nedelyu-1157725402.html
https://crimea.ria.ru/20260718/vsu-v-noch-na-18-iyulya-atakovali-energoobekty-vostochnogo-kryma-1157753139.html
https://crimea.ria.ru/20260718/pri-udare-vsu-po-podmoskovyu-raneny-37-i-pogib-odin-chelovek-1157756796.html
https://crimea.ria.ru/20260717/novye-ugrozy-krymu-i-kaliningradu-kak-mozhet-otvetit-rossiya-1157737810.html
https://crimea.ria.ru/20260716/gruppovye-vmesto-massirovannykh-kak-i-pochemu-izmenilis-udary-vs-rf-1157707173.html
https://crimea.ria.ru/20260718/v-kotovske-posle-udara-vsu-gorit-sklad-wildberries--pogibli-7-i-raneny-24-cheloveka-1157751094.html
https://crimea.ria.ru/20260713/rusofoba-grema-bolshe-net-kak-izmenyatsya-otnosheniya-ssha-i-rf-1157602246.html
азовское море
заэс (запорожская атомная электростанция)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252518_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bd7de45ec802c9d932be002b28b29286.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топ новостей недели, топливо, топливо в крыму, электросети крыма, электросети, новости крыма, новости севастополя, азовское море, заэс (запорожская атомная электростанция)
Обстановка со светом и топливом в Крыму и смерть русофоба Грэма* – топ недели

Обстановка со светом и топливом в Крыму и смерть сенатора США Грэма* – топ новостей недели

18:10 18.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения
Восстановление сетей уличного освещения - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Заявление президента России Владимира Путина об ответных ударах на атаки ВСУ. Новая схема топливного снабжения Крыма. Ситуация на полуострове с энергоснабжением и бензином. Удары ВС РФ по портам Украины. Ситуация с логистикой в Азовском море на фоне террористических атак киевского режима. Гибель главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Смерть американского сенатора Линдси Грэма*.
О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.

Заявления Путина

Ответы на удары по российской территории будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин в Национальном центре "Россия", где проходила выставка Народного фронта "Все для Победы!" Противник будет это чувствовать и в дальнейшем с нарастающим масштабом, отметил президент. Он также подчеркнул, что Вооруженные силы РФ продвигаются вперед в зоне спецоперации, и Россию неизбежно ждет победа.
Украинский флаг
17:30Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Вернуть" Крым в сентябре – что ответили Киеву на угрозу захвата полуострова

Топливное снабжение Крыма

Еще одно заявление Путина на форуме Народного фронта "Все для Победы!" коснулось обеспечения топливом Крымского полуострова. По словам президента, Россия работает над новой системой топливного снабжения Крыма, защищенной от атак ВСУ.
Удары по Украине
Вчера, 12:42
19 групповых ударов и более 10 тысяч убитых бойцов ВСУ: итоги СВО за неделю

Ситуация в электроснабжением в Крыму

В Крыму сформирован график поставок генераторов в города и районы, обеспечение начнут с тех населенных пунктов, в которых дольше всего не было электроэнергии. Сформировать точные графики подачи света потребителям сегодня невозможно. Что касается топлива, на данный момент гарантировать его ежедневную свободную продажу на АЗС также не представляется возможным. Такое заявление на этой неделе сделал заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он также акцентировал, что чиновники, которые в кризис решили "отсидеться в кустах", гарантировано карьеру в Крыму не построят и анонсировал дополнительные меры поддержки бизнеса.
Линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
08:31
ВСУ в ночь на 18 июля атаковали энергообъекты Восточного Крыма

Атака ВСУ на Севастополь

14 июля часть Севастополя осталась без электричества в результате масштабной атаки ВСУ, сообщал губернатор города Михаил Развожаев. Никто из людей не пострадал, однако в городе пришлось вводить особый режим энергоснабжения. В Крыму также ввели дополнительные ограничения, что тоже связано с ударами ВСУ.
Удар ВСУ по Электростали
12:19
При ударе ВСУ по Подмосковью ранены 37 и погиб один человек

Удары ВС РФ по портам Украины

На этой неделе Вооруженные силы России били по портовой инфраструктуре в Одессе и области. Групповые удары наносили высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными дронами, сообщали в Минобороны РФ. В результате были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда и паромы, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины.
Ракетный катер Р-60 Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Вчера, 20:38
Новые угрозы Крыму и Калининграду: как может ответить Россия

Атаки ВСУ в Азовском море

ВСУ продолжали попытки атаковать гражданские суда. 12 июля в результате атаки БПЛА был поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. До этого в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Погиб матрос.
Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками противника на гражданский флот в акватории Азовского моря, заявляли ранее в пресс-службе ведомства. Ситуация в Азовском море не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка и экспорт сельхозпродукции, пообещали в Минсельхозе России.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС взлетает с аэродрома Энгельс в Саратовской области
16 июля, 20:14
Групповые вместо массированных: как и почему изменились удары ВС РФ

Гибель главного инженера ЗАЭС

Главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в среду в результате удара украинского дрона, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, беспилотник нанес удар по служебному автомобилю ЗАЭС, в котором находился Яковлев, на границе промышленной площадки станции и Энергодара. Вместе с главным инженером погиб водитель.
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
06:10
В Котовске после удара ВСУ горит склад Wildberries – погибли 7 и ранены 25 человек

Смерть сенатора США

Сенатор США Линдси Грэм* скончался после непродолжительной болезни. Грэм* призывал поставлять Украине дальнобойные варианты ракет ATACMS для нанесения ударов по Крымскому мосту. Также сенатор заявлял, что украинцы должны воевать независимо от возраста, причем не рассчитывая на военную помощь от США.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
Флаги России и США
13 июля, 22:09
Русофоба Грэма* больше нет: как изменятся отношения США и РФ
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Топ новостей неделиТопливоТопливо в КрымуЭлектросети КрымаЭлектросетиНовости КрымаНовости СевастополяАзовское мореЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:40Армия России завершает освобождение Красного Лимана – Герасимов
18:31Сухая трава вспыхнула рядом с трассой "Таврида" – огонь распространился из-за жары
18:10Обстановка со светом и топливом в Крыму и смерть русофоба Грэма* – топ недели
17:57Погибли мгновенно: семья с двумя маленькими детьми влетела в грузовик под Тамбовом
17:30"Вернуть" Крым в сентябре – что ответили Киеву на угрозу захвата полуострова
17:01В Одессе и области поражены еще три судна с военными грузами для ВСУ
16:52Как выбрать солнцезащитный крем
16:17Артековские песни насчитывают несколько сотен композиций
15:57Иран отказался от обязательств по меморандуму с США
15:33Зеленский хочет отправить в отставку Сырского – СМИ
15:10Бомба в огнетушителе: ФСБ раскрыла детали убийства офицера Черноморского флота
14:48ЦИК заверил списки кандидатов всех 11 партий на выборах в Госдуму
14:07Массовое отравление на Ставрополье: сальмонеллой заразились 80 человек
13:41Число запущенных ВСУ беспилотников в сторону Москвы приближается к 2000
13:12Новости СВО: что произошло на линии фронта за сутки
12:52ВСУ бьют по Херсонской области – один человек погиб и восемь ранены
12:31В Севастополе действует режим временного ограничения электроснабжения
12:19При ударе ВСУ по Подмосковью ранены 37 и погиб один человек
12:07ВСУ ударили по Курской области – десятки тысяч человек остались без света
12:00ВТБ одобрил крымчанам более 2 тысяч заявок на кредитные каникулы
Лента новостейМолния