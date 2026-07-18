https://crimea.ria.ru/20260718/obstanovka-so-svetom-i-toplivom-v-krymu-i-smert-rusofoba-grema--top-nedeli-1157736429.html

Обстановка со светом и топливом в Крыму и смерть русофоба Грэма* – топ недели

Обстановка со светом и топливом в Крыму и смерть русофоба Грэма* – топ недели - РИА Новости Крым, 18.07.2026

Обстановка со светом и топливом в Крыму и смерть русофоба Грэма* – топ недели

Заявление президента России Владимира Путина об ответных ударах на атаки ВСУ. Новая схема топливного снабжения Крыма. Ситуация на полуострове с энергоснабжением РИА Новости Крым, 18.07.2026

2026-07-18T18:10

2026-07-18T18:10

2026-07-18T18:10

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азовское море

заэс (запорожская атомная электростанция)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Заявление президента России Владимира Путина об ответных ударах на атаки ВСУ. Новая схема топливного снабжения Крыма. Ситуация на полуострове с энергоснабжением и бензином. Удары ВС РФ по портам Украины. Ситуация с логистикой в Азовском море на фоне террористических атак киевского режима. Гибель главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Смерть американского сенатора Линдси Грэма*.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Заявления ПутинаОтветы на удары по российской территории будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин в Национальном центре "Россия", где проходила выставка Народного фронта "Все для Победы!" Противник будет это чувствовать и в дальнейшем с нарастающим масштабом, отметил президент. Он также подчеркнул, что Вооруженные силы РФ продвигаются вперед в зоне спецоперации, и Россию неизбежно ждет победа.Топливное снабжение КрымаЕще одно заявление Путина на форуме Народного фронта "Все для Победы!" коснулось обеспечения топливом Крымского полуострова. По словам президента, Россия работает над новой системой топливного снабжения Крыма, защищенной от атак ВСУ.Ситуация в электроснабжением в КрымуВ Крыму сформирован график поставок генераторов в города и районы, обеспечение начнут с тех населенных пунктов, в которых дольше всего не было электроэнергии. Сформировать точные графики подачи света потребителям сегодня невозможно. Что касается топлива, на данный момент гарантировать его ежедневную свободную продажу на АЗС также не представляется возможным. Такое заявление на этой неделе сделал заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Он также акцентировал, что чиновники, которые в кризис решили "отсидеться в кустах", гарантировано карьеру в Крыму не построят и анонсировал дополнительные меры поддержки бизнеса.Атака ВСУ на Севастополь14 июля часть Севастополя осталась без электричества в результате масштабной атаки ВСУ, сообщал губернатор города Михаил Развожаев. Никто из людей не пострадал, однако в городе пришлось вводить особый режим энергоснабжения. В Крыму также ввели дополнительные ограничения, что тоже связано с ударами ВСУ.Удары ВС РФ по портам УкраиныНа этой неделе Вооруженные силы России били по портовой инфраструктуре в Одессе и области. Групповые удары наносили высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными дронами, сообщали в Минобороны РФ. В результате были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда и паромы, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины.Атаки ВСУ в Азовском мореВСУ продолжали попытки атаковать гражданские суда. 12 июля в результате атаки БПЛА был поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. До этого в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Погиб матрос.Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками противника на гражданский флот в акватории Азовского моря, заявляли ранее в пресс-службе ведомства. Ситуация в Азовском море не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка и экспорт сельхозпродукции, пообещали в Минсельхозе России.Гибель главного инженера ЗАЭСГлавный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в среду в результате удара украинского дрона, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, беспилотник нанес удар по служебному автомобилю ЗАЭС, в котором находился Яковлев, на границе промышленной площадки станции и Энергодара. Вместе с главным инженером погиб водитель.Смерть сенатора СШАСенатор США Линдси Грэм* скончался после непродолжительной болезни. Грэм* призывал поставлять Украине дальнобойные варианты ракет ATACMS для нанесения ударов по Крымскому мосту. Также сенатор заявлял, что украинцы должны воевать независимо от возраста, причем не рассчитывая на военную помощь от США.*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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азовское море

заэс (запорожская атомная электростанция)

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