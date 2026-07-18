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Пожар у трассы "Таврида" под Симферополем полностью потушили
Пожар у трассы "Таврида" под Симферополем полностью потушили - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Пожар у трассы "Таврида" под Симферополем полностью потушили
Возгорание сухой травы в Симферопольском районе Крыма у трассы "Таврида" полностью ликвидировано, сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T20:18
2026-07-18T20:18
2026-07-18T20:18
новости крыма
симферопольский район
трасса таврида
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Возгорание сухой травы в Симферопольском районе Крыма у трассы "Таврида" полностью ликвидировано, сообщили в крымском главке МЧС России.В субботу вблизи села Белоглинка Симферопольского района произошло возгорание сухой растительности. Из-за жаркой и сухой погоды огонь быстро распространился и охватил площадь 10 гектаров.В 17:30 было ликвидировано открытое горение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости крыма, симферопольский район, трасса таврида, гу мчс рф по республике крым, пожар
Пожар у трассы "Таврида" под Симферополем полностью потушили
Пожар в Симферопольском районе возле трассы "Таврида" полностью ликвидирован