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Пожар у трассы "Таврида" под Симферополем полностью потушили - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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Пожар у трассы "Таврида" под Симферополем полностью потушили
Пожар у трассы "Таврида" под Симферополем полностью потушили - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Пожар у трассы "Таврида" под Симферополем полностью потушили
Возгорание сухой травы в Симферопольском районе Крыма у трассы "Таврида" полностью ликвидировано, сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T20:18
2026-07-18T20:18
новости крыма
симферопольский район
трасса таврида
гу мчс рф по республике крым
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Возгорание сухой травы в Симферопольском районе Крыма у трассы "Таврида" полностью ликвидировано, сообщили в крымском главке МЧС России.В субботу вблизи села Белоглинка Симферопольского района произошло возгорание сухой растительности. Из-за жаркой и сухой погоды огонь быстро распространился и охватил площадь 10 гектаров.В 17:30 было ликвидировано открытое горение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, симферопольский район, трасса таврида, гу мчс рф по республике крым, пожар
Пожар у трассы "Таврида" под Симферополем полностью потушили

Пожар в Симферопольском районе возле трассы "Таврида" полностью ликвидирован

20:18 18.07.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Симферопольском районе
Пожар в Симферопольском районе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Возгорание сухой травы в Симферопольском районе Крыма у трассы "Таврида" полностью ликвидировано, сообщили в крымском главке МЧС России.
В субботу вблизи села Белоглинка Симферопольского района произошло возгорание сухой растительности. Из-за жаркой и сухой погоды огонь быстро распространился и охватил площадь 10 гектаров.
В 17:30 было ликвидировано открытое горение.
"19:20 полная ликвидация последствий пожара", – проинформировали спасатели.
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Новости КрымаСимферопольский районТрасса ТавридаГУ МЧС РФ по Республике КрымПожар
 
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