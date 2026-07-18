https://crimea.ria.ru/20260718/vpervye-sevastopolskiy-shkolnik-stal-obladatelem-300-ballov-na-ege-1157764515.html
Впервые севастопольский школьник стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ
Впервые севастопольский школьник стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Впервые севастопольский школьник стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ
В Севастополе школьник впервые набрал 300 баллов по ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T21:08
2026-07-18T21:08
2026-07-18T21:08
михаил развожаев
новости севастополя
севастополь
егэ
образование в крыму и севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157764593_0:0:476:269_1920x0_80_0_0_b76d99f7a7a69411b2d6a91c9d810ca9.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе школьник впервые набрал 300 баллов по ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Основной период ЕГЭ Максим сдал на ЕГЭ по русскому языку, физике на максимальные 100 баллов. Профильную математику юноша сдал на 98, но был уверен в своих знаниях и принял решение подать на апелляцию, рассказал Развожаев. Комиссия пересмотрела работу Максима и подняла балл до 99. Но юноша на этом не остановился и решил пересдать экзамен в "президентские дни" – результат снова 100 баллов. Максим готовится к поступлению в Севастопольский государственный университет, выбирает между информационной безопасностью и ядерной физикой.В течение 11-го класса Владислав участвовал в многочисленных олимпиадах по математике, стал победителем олимпиады от МФТИ Физтех. Юноша не представляет свою жизнь без спорта, занимается легкой атлетикой и участвует во всероссийских соревнованиях. В этому году он выполнил 1-й взрослый разряд на дистанции 200 метров. Владислав планирует изучать естественные и компьютерные науки в Физтех-школе прикладной математики и информатики МФТИ.В этом году в Севастополе 22 стобалльных результата, которые принесли 19 выпускников текущего года и один выпускник прошлых лет, также проинформировал глава региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260717/v-krymu-dvoe-vypusknikov-peresdali-ege-na-100-ballov-1157748416.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/12/1157764593_32:0:464:324_1920x0_80_0_0_786410c993acc37439c4898da42e3a2a.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, егэ, образование в крыму и севастополе
Впервые севастопольский школьник стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ
Севастопольский школьник впервые стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе школьник впервые набрал 300 баллов по ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Впервые севастопольский школьник стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ! Это наш Максим Сомов, выпускник школы № 15 имени Александра Павловича Байбутлова", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
Основной период ЕГЭ Максим сдал на ЕГЭ по русскому языку, физике на максимальные 100 баллов. Профильную математику юноша сдал на 98, но был уверен в своих знаниях и принял решение подать на апелляцию, рассказал Развожаев. Комиссия пересмотрела работу Максима и подняла балл до 99. Но юноша на этом не остановился и решил пересдать экзамен в "президентские дни" – результат снова 100 баллов. Максим готовится к поступлению в Севастопольский государственный университет, выбирает между информационной безопасностью и ядерной физикой.
"Еще один стобалльный результат по профильной математике в копилку достижений выпускников этого года принес Владислав Золотогорный, выпускник лицея-предуниверсария СевГУ. Юноша блестяще пересдал предыдущий результат экзамена во время "президентских дней" ЕГЭ", – также рассказал губернатор.
В течение 11-го класса Владислав участвовал в многочисленных олимпиадах по математике, стал победителем олимпиады от МФТИ Физтех. Юноша не представляет свою жизнь без спорта, занимается легкой атлетикой и участвует во всероссийских соревнованиях. В этому году он выполнил 1-й взрослый разряд на дистанции 200 метров. Владислав планирует изучать естественные и компьютерные науки в Физтех-школе прикладной математики и информатики МФТИ.
В этом году в Севастополе 22 стобалльных результата, которые принесли 19 выпускников текущего года и один выпускник прошлых лет, также проинформировал глава региона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.