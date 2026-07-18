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Впервые севастопольский школьник стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ - РИА Новости Крым, 18.07.2026
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Впервые севастопольский школьник стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ
Впервые севастопольский школьник стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ - РИА Новости Крым, 18.07.2026
Впервые севастопольский школьник стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ
В Севастополе школьник впервые набрал 300 баллов по ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.07.2026
2026-07-18T21:08
2026-07-18T21:08
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе школьник впервые набрал 300 баллов по ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Основной период ЕГЭ Максим сдал на ЕГЭ по русскому языку, физике на максимальные 100 баллов. Профильную математику юноша сдал на 98, но был уверен в своих знаниях и принял решение подать на апелляцию, рассказал Развожаев. Комиссия пересмотрела работу Максима и подняла балл до 99. Но юноша на этом не остановился и решил пересдать экзамен в "президентские дни" – результат снова 100 баллов. Максим готовится к поступлению в Севастопольский государственный университет, выбирает между информационной безопасностью и ядерной физикой.В течение 11-го класса Владислав участвовал в многочисленных олимпиадах по математике, стал победителем олимпиады от МФТИ Физтех. Юноша не представляет свою жизнь без спорта, занимается легкой атлетикой и участвует во всероссийских соревнованиях. В этому году он выполнил 1-й взрослый разряд на дистанции 200 метров. Владислав планирует изучать естественные и компьютерные науки в Физтех-школе прикладной математики и информатики МФТИ.В этом году в Севастополе 22 стобалльных результата, которые принесли 19 выпускников текущего года и один выпускник прошлых лет, также проинформировал глава региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, егэ, образование в крыму и севастополе
Впервые севастопольский школьник стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ

Севастопольский школьник впервые стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ

21:08 18.07.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКССевастопольские выпускники
Севастопольские выпускники
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе школьник впервые набрал 300 баллов по ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Впервые севастопольский школьник стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ! Это наш Максим Сомов, выпускник школы № 15 имени Александра Павловича Байбутлова", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
Основной период ЕГЭ Максим сдал на ЕГЭ по русскому языку, физике на максимальные 100 баллов. Профильную математику юноша сдал на 98, но был уверен в своих знаниях и принял решение подать на апелляцию, рассказал Развожаев. Комиссия пересмотрела работу Максима и подняла балл до 99. Но юноша на этом не остановился и решил пересдать экзамен в "президентские дни" – результат снова 100 баллов. Максим готовится к поступлению в Севастопольский государственный университет, выбирает между информационной безопасностью и ядерной физикой.
"Еще один стобалльный результат по профильной математике в копилку достижений выпускников этого года принес Владислав Золотогорный, выпускник лицея-предуниверсария СевГУ. Юноша блестяще пересдал предыдущий результат экзамена во время "президентских дней" ЕГЭ", – также рассказал губернатор.
В течение 11-го класса Владислав участвовал в многочисленных олимпиадах по математике, стал победителем олимпиады от МФТИ Физтех. Юноша не представляет свою жизнь без спорта, занимается легкой атлетикой и участвует во всероссийских соревнованиях. В этому году он выполнил 1-й взрослый разряд на дистанции 200 метров. Владислав планирует изучать естественные и компьютерные науки в Физтех-школе прикладной математики и информатики МФТИ.
В этом году в Севастополе 22 стобалльных результата, которые принесли 19 выпускников текущего года и один выпускник прошлых лет, также проинформировал глава региона.
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Сдача экзамена
Вчера, 20:26
В Крыму двое выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов
 
Михаил РазвожаевНовости СевастополяСевастопольЕГЭОбразование в Крыму и Севастополе
 
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