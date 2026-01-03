"Человек-амфибия": снятый в Крыму кинохит вышел на экраны 64 года назад
"Человек-амфибия" - снятый в Крыму кинохит вышел на экраны 64 года назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. 3 января 1962 года на экраны вышел известный художественный фильм "Человек-амфибия", снятый "Ленфильмом" по одноименному роману русского писателя-фантаста Александра Беляева. Часть съемок картины проходила в Крыму.
Местом съемок ленты на полуострове послужили бухта Ласпи и Карадаг. В частности, в Ласпи сняли эпизоды под водой. Здесь же кинодеятели и жили – в палаточном городке. В то же Карадаг "играл" роль аргентинских скал.
Кроме того, некоторые сцены снимали в поселке Береговое (в то время – Кастрополь) и возле скалы Ифигения. Также работы проводились в Новом Свете, но эти кадры не попали в фильм.
А вот натурой для Буэнос-Айреса, где происходят события в картине, послужил азербайджанский Баку.
Режиссерами ленты выступили Владимир Чеботарев ("Батальоны просят огня") и Геннадий Казанский ("Старик Хоттабыч", "Снежная королева"). Роль Ихтиандра исполнил Владимир Коренев ("Дети Арбата"), его возлюбленную Гуттиэре – Анастасия Вертинская ("Алые паруса", "Мастер и Маргатира"). Главного злодея – Педро Зуриту – сыграл Михаил Козаков ("Любовь-морковь", "Покровские ворота").
Перед началом съемок артисты тренировались в бассейне. При этом Коренев и Вертинская до этого не умели плавать.
О съемках в Крыму Чеботарев вспоминал так: "Наняв фелюгу и взяв с собой трех подводников и аппаратуру, мы начали пробовать снимать под водой. Одновременно искали место для съемок. На этой фелюге мы прошли по берегу Крыма и нашли место, которое называется Ласпи. Любопытно, что когда мы нашли эту бухту, это было совершенно дикое место. А после съемок там стали строить правительственную резиденцию, ныне известную всему миру как дача Горбачева в Форосе. Получается, что именно мы отыскали это место. Так мы начали снимать".
Интересные факты:
Фильм стал лидером советского кинопроката 1962 года (65 млн зрителей).
Костюм Ихтиандра был сшит из плотных женских колготок, а чешуйки сделали из старой белой кинопленки, которую покрасили водостойкой перламутровой краской. Всего было сделано четыре таких костюма.
Под водой Ихтиандр плавает редким стилем "дельфин".
Знаменитую песню "Эй моряк, ты слишком долго плавал…" написал ленинградский композитор Андрей Петров. Исполнила ее джаз-певица Нонна Суханова, которую в кафе-шантане, где звучит песня, сыграла манекенщица Нина Большакова.
В 1962 году на фестивале фантастических фильмов в Триесте (Италия) картина получила приз "Серебряный парус".
