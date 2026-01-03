https://crimea.ria.ru/20260103/1104760693.html

"Человек-амфибия": снятый в Крыму кинохит вышел на экраны 64 года назад

"Человек-амфибия": снятый в Крыму кинохит вышел на экраны 64 года назад - РИА Новости Крым, 03.01.2026

"Человек-амфибия": снятый в Крыму кинохит вышел на экраны 64 года назад

3 января 1962 года на экраны вышел известный художественный фильм "Человек-амфибия", снятый "Ленфильмом" по одноименному роману русского писателя-фантаста... РИА Новости Крым, 03.01.2026

2026-01-03T08:48

2026-01-03T08:48

2026-01-03T08:48

новости

крым курортный

культура

новости

крым кинематографический

крым кинематографический

карадаг

новый свет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110476/00/1104760086_0:3:2505:1412_1920x0_80_0_0_4cb503a4f5b14fcf20f1eb2e5b485718.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. 3 января 1962 года на экраны вышел известный художественный фильм "Человек-амфибия", снятый "Ленфильмом" по одноименному роману русского писателя-фантаста Александра Беляева. Часть съемок картины проходила в Крыму."Три плюс два": актеры гуляли по Судаку в плавках и жили во дворце >>Местом съемок ленты на полуострове послужили бухта Ласпи и Карадаг. В частности, в Ласпи сняли эпизоды под водой. Здесь же кинодеятели и жили – в палаточном городке. В то же Карадаг "играл" роль аргентинских скал.Кроме того, некоторые сцены снимали в поселке Береговое (в то время – Кастрополь) и возле скалы Ифигения. Также работы проводились в Новом Свете, но эти кадры не попали в фильм.А вот натурой для Буэнос-Айреса, где происходят события в картине, послужил азербайджанский Баку.В Крыму сняли фильм о Чехове >>Режиссерами ленты выступили Владимир Чеботарев ("Батальоны просят огня") и Геннадий Казанский ("Старик Хоттабыч", "Снежная королева"). Роль Ихтиандра исполнил Владимир Коренев ("Дети Арбата"), его возлюбленную Гуттиэре – Анастасия Вертинская ("Алые паруса", "Мастер и Маргатира"). Главного злодея – Педро Зуриту – сыграл Михаил Козаков ("Любовь-морковь", "Покровские ворота").Перед началом съемок артисты тренировались в бассейне. При этом Коренев и Вертинская до этого не умели плавать.Фильм "Крым": история о Ромео и Джульетте во время Крымской весны >>О съемках в Крыму Чеботарев вспоминал так: "Наняв фелюгу и взяв с собой трех подводников и аппаратуру, мы начали пробовать снимать под водой. Одновременно искали место для съемок. На этой фелюге мы прошли по берегу Крыма и нашли место, которое называется Ласпи. Любопытно, что когда мы нашли эту бухту, это было совершенно дикое место. А после съемок там стали строить правительственную резиденцию, ныне известную всему миру как дача Горбачева в Форосе. Получается, что именно мы отыскали это место. Так мы начали снимать".Интересные факты:Фильм стал лидером советского кинопроката 1962 года (65 млн зрителей).Костюм Ихтиандра был сшит из плотных женских колготок, а чешуйки сделали из старой белой кинопленки, которую покрасили водостойкой перламутровой краской. Всего было сделано четыре таких костюма.Пореченков: крымская "массовка" играет на уровне серьезных артистов >>Под водой Ихтиандр плавает редким стилем "дельфин".Знаменитую песню "Эй моряк, ты слишком долго плавал…" написал ленинградский композитор Андрей Петров. Исполнила ее джаз-певица Нонна Суханова, которую в кафе-шантане, где звучит песня, сыграла манекенщица Нина Большакова.В Евпатории появится аллея кинолент >>На конкурсе фильмов 1962 года, который провел журнал "Советский экран", зрители указали "Человека-амфибию" в числе пяти лучших. Вертинская и Коренев вошли в десятку лучших актеров (6 и 8 места соответственно).Режиссер: кинопавильоны в Симферополе появятся к концу этого года >>В 1962 году на фестивале фантастических фильмов в Триесте (Италия) картина получила приз "Серебряный парус".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20210620/Seks-simvol-SSSR-s-nebesnym-vzorom-legendarnyy-chelovek-Ikhtiandr_-1118413236.html

https://crimea.ria.ru/20251219/Krymskaya-Assol-s-nebom-v-glazakh-Anastasii-Vertinskoy---76-1117768180.html

карадаг

новый свет

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым курортный, культура, новости, крым кинематографический, крым кинематографический, карадаг, новый свет