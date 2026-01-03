Рейтинг@Mail.ru
"Человек-амфибия": снятый в Крыму кинохит вышел на экраны 64 года назад - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260103/1104760693.html
"Человек-амфибия": снятый в Крыму кинохит вышел на экраны 64 года назад
"Человек-амфибия": снятый в Крыму кинохит вышел на экраны 64 года назад - РИА Новости Крым, 03.01.2026
"Человек-амфибия": снятый в Крыму кинохит вышел на экраны 64 года назад
3 января 1962 года на экраны вышел известный художественный фильм "Человек-амфибия", снятый "Ленфильмом" по одноименному роману русского писателя-фантаста... РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T08:48
2026-01-03T08:48
новости
крым курортный
культура
новости
крым кинематографический
крым кинематографический
карадаг
новый свет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110476/00/1104760086_0:3:2505:1412_1920x0_80_0_0_4cb503a4f5b14fcf20f1eb2e5b485718.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. 3 января 1962 года на экраны вышел известный художественный фильм "Человек-амфибия", снятый "Ленфильмом" по одноименному роману русского писателя-фантаста Александра Беляева. Часть съемок картины проходила в Крыму."Три плюс два": актеры гуляли по Судаку в плавках и жили во дворце &gt;&gt;Местом съемок ленты на полуострове послужили бухта Ласпи и Карадаг. В частности, в Ласпи сняли эпизоды под водой. Здесь же кинодеятели и жили – в палаточном городке. В то же Карадаг "играл" роль аргентинских скал.Кроме того, некоторые сцены снимали в поселке Береговое (в то время – Кастрополь) и возле скалы Ифигения. Также работы проводились в Новом Свете, но эти кадры не попали в фильм.А вот натурой для Буэнос-Айреса, где происходят события в картине, послужил азербайджанский Баку.В Крыму сняли фильм о Чехове &gt;&gt;Режиссерами ленты выступили Владимир Чеботарев ("Батальоны просят огня") и Геннадий Казанский ("Старик Хоттабыч", "Снежная королева"). Роль Ихтиандра исполнил Владимир Коренев ("Дети Арбата"), его возлюбленную Гуттиэре – Анастасия Вертинская ("Алые паруса", "Мастер и Маргатира"). Главного злодея – Педро Зуриту – сыграл Михаил Козаков ("Любовь-морковь", "Покровские ворота").Перед началом съемок артисты тренировались в бассейне. При этом Коренев и Вертинская до этого не умели плавать.Фильм "Крым": история о Ромео и Джульетте во время Крымской весны &gt;&gt;О съемках в Крыму Чеботарев вспоминал так: "Наняв фелюгу и взяв с собой трех подводников и аппаратуру, мы начали пробовать снимать под водой. Одновременно искали место для съемок. На этой фелюге мы прошли по берегу Крыма и нашли место, которое называется Ласпи. Любопытно, что когда мы нашли эту бухту, это было совершенно дикое место. А после съемок там стали строить правительственную резиденцию, ныне известную всему миру как дача Горбачева в Форосе. Получается, что именно мы отыскали это место. Так мы начали снимать".Интересные факты:Фильм стал лидером советского кинопроката 1962 года (65 млн зрителей).Костюм Ихтиандра был сшит из плотных женских колготок, а чешуйки сделали из старой белой кинопленки, которую покрасили водостойкой перламутровой краской. Всего было сделано четыре таких костюма.Пореченков: крымская "массовка" играет на уровне серьезных артистов &gt;&gt;Под водой Ихтиандр плавает редким стилем "дельфин".Знаменитую песню "Эй моряк, ты слишком долго плавал…" написал ленинградский композитор Андрей Петров. Исполнила ее джаз-певица Нонна Суханова, которую в кафе-шантане, где звучит песня, сыграла манекенщица Нина Большакова.В Евпатории появится аллея кинолент &gt;&gt;На конкурсе фильмов 1962 года, который провел журнал "Советский экран", зрители указали "Человека-амфибию" в числе пяти лучших. Вертинская и Коренев вошли в десятку лучших актеров (6 и 8 места соответственно).Режиссер: кинопавильоны в Симферополе появятся к концу этого года &gt;&gt;В 1962 году на фестивале фантастических фильмов в Триесте (Италия) картина получила приз "Серебряный парус".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20210620/Seks-simvol-SSSR-s-nebesnym-vzorom-legendarnyy-chelovek-Ikhtiandr_-1118413236.html
https://crimea.ria.ru/20251219/Krymskaya-Assol-s-nebom-v-glazakh-Anastasii-Vertinskoy---76-1117768180.html
карадаг
новый свет
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110476/00/1104760086_0:85:2505:1964_1920x0_80_0_0_a0d42a854dc9e560c060685f1814fe98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, крым курортный, культура, новости, крым кинематографический, крым кинематографический, карадаг, новый свет
"Человек-амфибия": снятый в Крыму кинохит вышел на экраны 64 года назад

"Человек-амфибия" - снятый в Крыму кинохит вышел на экраны 64 года назад

08:48 03.01.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Человек-амфибия". В роли Гуттиэре - Анастасия Вертинская, в роли Ихтиандра - Владимир Коренев.
Кадр из кинофильма Человек-амфибия. В роли Гуттиэре - Анастасия Вертинская, в роли Ихтиандра - Владимир Коренев. - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. 3 января 1962 года на экраны вышел известный художественный фильм "Человек-амфибия", снятый "Ленфильмом" по одноименному роману русского писателя-фантаста Александра Беляева. Часть съемок картины проходила в Крыму.
"Три плюс два": актеры гуляли по Судаку в плавках и жили во дворце >>
Местом съемок ленты на полуострове послужили бухта Ласпи и Карадаг. В частности, в Ласпи сняли эпизоды под водой. Здесь же кинодеятели и жили – в палаточном городке. В то же Карадаг "играл" роль аргентинских скал.
Кроме того, некоторые сцены снимали в поселке Береговое (в то время – Кастрополь) и возле скалы Ифигения. Также работы проводились в Новом Свете, но эти кадры не попали в фильм.
А вот натурой для Буэнос-Айреса, где происходят события в картине, послужил азербайджанский Баку.
В Крыму сняли фильм о Чехове >>
Режиссерами ленты выступили Владимир Чеботарев ("Батальоны просят огня") и Геннадий Казанский ("Старик Хоттабыч", "Снежная королева"). Роль Ихтиандра исполнил Владимир Коренев ("Дети Арбата"), его возлюбленную Гуттиэре – Анастасия Вертинская ("Алые паруса", "Мастер и Маргатира"). Главного злодея – Педро Зуриту – сыграл Михаил Козаков ("Любовь-морковь", "Покровские ворота").
Кадр из фильма Человек-амфибия (1961)
20 июня 2021, 08:16
Секс-символ СССР с небесным взором: легендарный человек-Ихтиандр
Перед началом съемок артисты тренировались в бассейне. При этом Коренев и Вертинская до этого не умели плавать.
Фильм "Крым": история о Ромео и Джульетте во время Крымской весны >>
О съемках в Крыму Чеботарев вспоминал так: "Наняв фелюгу и взяв с собой трех подводников и аппаратуру, мы начали пробовать снимать под водой. Одновременно искали место для съемок. На этой фелюге мы прошли по берегу Крыма и нашли место, которое называется Ласпи. Любопытно, что когда мы нашли эту бухту, это было совершенно дикое место. А после съемок там стали строить правительственную резиденцию, ныне известную всему миру как дача Горбачева в Форосе. Получается, что именно мы отыскали это место. Так мы начали снимать".

Интересные факты:

Фильм стал лидером советского кинопроката 1962 года (65 млн зрителей).
Костюм Ихтиандра был сшит из плотных женских колготок, а чешуйки сделали из старой белой кинопленки, которую покрасили водостойкой перламутровой краской. Всего было сделано четыре таких костюма.
Пореченков: крымская "массовка" играет на уровне серьезных артистов >>
Под водой Ихтиандр плавает редким стилем "дельфин".
Знаменитую песню "Эй моряк, ты слишком долго плавал…" написал ленинградский композитор Андрей Петров. Исполнила ее джаз-певица Нонна Суханова, которую в кафе-шантане, где звучит песня, сыграла манекенщица Нина Большакова.
В Евпатории появится аллея кинолент >>
На конкурсе фильмов 1962 года, который провел журнал "Советский экран", зрители указали "Человека-амфибию" в числе пяти лучших. Вертинская и Коренев вошли в десятку лучших актеров (6 и 8 места соответственно).
Режиссер: кинопавильоны в Симферополе появятся к концу этого года >>
В 1962 году на фестивале фантастических фильмов в Триесте (Италия) картина получила приз "Серебряный парус".
Кадр из художественного фильма Алые паруса - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
19 декабря 2025, 19:28
Крымская Ассоль "с небом в глазах": день рождения Анастасии Вертинской
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиКрым курортныйКультураНовостиКрым кинематографическийКрым кинематографическийКарадагНовый Свет
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:01На Кубани полностью восстановлено ж/д сообщение после снегопадов
08:48"Человек-амфибия": снятый в Крыму кинохит вышел на экраны 64 года назад
08:28Крымский мост сейчас - ситуация на утро 3 января
08:16Беспорядки в Иране - что известно
07:57В Крыму подростки избили 11-летнего школьника - Бастрыкин ждет доклад
07:2422 беспилотника ВСУ сбили над Крымом и другими регионами России
07:06Первая в новом году магнитная буря началась на Земле
00:01Какой сегодня праздник: 3 января
00:01Тепло Средиземного моря и дожди: погода в Крыму 3 января
21:45Теракт ВСУ в Хорлах и назначение Буданова*: главное за день
21:28Когда восстановят доступ в интернет абонентам "СимСтар" в Крыму
21:08Родным погибших при атаке ВСУ в Хорлах выплатят по 1,5 млн рублей
21:05Просто хотят подработать: как вовлекают детей в схемы мошенников
20:51Над Крымом отработала ПВО
20:45Праведный Иоанн Кронштадтский и два императора: встречи в Ливадии
20:38В Крыму военные вручили детям из интерната новогодние подарки
20:18Раненого при атаке на Хорлы ребенка планируют направить из Крыма в Москву
20:08Ситуация со светом на Фиоленте в Севастополе: как решают проблему
19:50Прокуратура помогла пожилой крымчанке-инвалиду отстоять свое жилье
19:33Погасшие звезды: кого не стало в 2025 году
Лента новостейМолния