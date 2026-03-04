https://crimea.ria.ru/20260304/putin-dopustil-prekraschenie-postavok-rossiyskogo-gaza-v-es-pryamo-seychas-1153699239.html

Путин допустил прекращение поставок российского газа в ЕС прямо сейчас

Россия может досрочно инициировать уход с европейского рынка и переориентироваться в поставках газа на более надежных покупателей. Об этом заявил президент РФ...

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Россия может досрочно инициировать уход с европейского рынка и переориентироваться в поставках газа на более надежных покупателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину.Он напомнил, что ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, планируют сами страны ЕС и рассматривают дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета в 2027 году."Если нам все равно через месяц закроют, через два – так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда, в те страны, которые являются надежными партнерами? И там закрепляться. Но это не решение – это в данном случае, что называется, мысли вслух", – добавил глава государства.Совет Евросоюза одобрил запрет импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запретить импорт газа из России: в ЕС приняли предварительное соглашениеК чему приведут санкции против российского СПГ - мнениеРФ рассматривает возможность расширения поставок газа в Казахстан – Путин

