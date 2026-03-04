Рейтинг@Mail.ru
Путин допустил прекращение поставок российского газа в ЕС прямо сейчас - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Путин допустил прекращение поставок российского газа в ЕС прямо сейчас
Путин допустил прекращение поставок российского газа в ЕС прямо сейчас - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Путин допустил прекращение поставок российского газа в ЕС прямо сейчас
Россия может досрочно инициировать уход с европейского рынка и переориентироваться в поставках газа на более надежных покупателей. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Россия может досрочно инициировать уход с европейского рынка и переориентироваться в поставках газа на более надежных покупателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину.Он напомнил, что ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, планируют сами страны ЕС и рассматривают дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета в 2027 году."Если нам все равно через месяц закроют, через два – так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда, в те страны, которые являются надежными партнерами? И там закрепляться. Но это не решение – это в данном случае, что называется, мысли вслух", – добавил глава государства.Совет Евросоюза одобрил запрет импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запретить импорт газа из России: в ЕС приняли предварительное соглашениеК чему приведут санкции против российского СПГ - мнениеРФ рассматривает возможность расширения поставок газа в Казахстан – Путин
Путин допустил прекращение поставок российского газа в ЕС прямо сейчас

20:51 04.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Россия может досрочно инициировать уход с европейского рынка и переориентироваться в поставках газа на более надежных покупателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину.

"Сейчас открываются другие рынки. И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться?" - сказал президент.

Он напомнил, что ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, планируют сами страны ЕС и рассматривают дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета в 2027 году.
"Если нам все равно через месяц закроют, через два – так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда, в те страны, которые являются надежными партнерами? И там закрепляться. Но это не решение – это в данном случае, что называется, мысли вслух", – добавил глава государства.
Совет Евросоюза одобрил запрет импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года, сообщалось ранее.
Лента новостейМолния