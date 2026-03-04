https://crimea.ria.ru/20260304/morskoy-transport-v-sevastopole-ostanovili-1153699100.html

Морской транспорт в Севастополе остановили

В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан и гостей Севастополя организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.Причины приостановки морского сообщения не уточняются.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

