Морской транспорт в Севастополе остановили - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Морской транспорт в Севастополе остановили
Морской транспорт в Севастополе остановили
В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан и гостей Севастополя организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.Причины приостановки морского сообщения не уточняются.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Морской транспорт в Севастополе остановили

В Севастополе закрыли рейд

20:47 04.03.2026
 
© РИА НовостиСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлены рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Для горожан и гостей Севастополя организована работа компенсационных маршрутов. Автобусы будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.
Причины приостановки морского сообщения не уточняются.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
