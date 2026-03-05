Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 5 марта
Какой сегодня праздник: 5 марта
Какой сегодня праздник: 5 марта - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Какой сегодня праздник: 5 марта
5 марта азербайджанцы занимаются спортом, киргизы примеряют колпаки, китайцы вспоминают героя Лэй Фэна. А еще в этот день родилась немецкая революционерка Роза... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T00:00
2026-03-05T00:00
общество
новости
праздники и памятные даты
история
в мире
россия
киргизия
китай
азербайджан
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. 5 марта азербайджанцы занимаются спортом, киргизы примеряют колпаки, китайцы вспоминают героя Лэй Фэна. А еще в этот день родилась немецкая революционерка Роза Люксембург.Что празднуют в миреКиргизы отмечают День Ак калпака – этот праздник создан в честь старинного национального головного убора, белого колпака. Ак калпак считается мужским предметом гардероба. Его форма и узоры не менялись веками, по ним киргизы узнавали о возрасте и статусе владельца. А сами головные уборы передавались по наследству. Белый колпак – символ гор и чистоты.В Азербайджане проходит День физической культуры и спорта, установленный указом президента в 2005 году. В республике большое разнообразие спортивных секций, развиты национальные виды борьбы. Самыми популярными спортивными занятиями считаются футбол и шахматы.В Китае - День всенародной учебы. Праздник установлен в честь национального героя Лэй Фэна. Этот почитаемый в Китае человек был воспитанником Народно-освободительной армии Китая. Лэй Фэн посмертно прославлен китайской пропагандой как образец безупречного альтруизма и пример для подражания молодежи.А еще сегодня Всенародный праздник без названия. Никто не знает, зачем его придумали и что он означает. Впрочем, и не важно – просто празднуем.Знаменательные событияВ 1705 году Петр I принял указ о рекрутском наборе, положивший начало формированию в Российской империи регулярной армии.В 1946 году в Фултоне премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес речь, в которой назвал линию раздела Европы "железным занавесом".В 1970 году вступил в силу договор ООН "О нераспространении ядерного оружия", подписанный СССР, США, Великобританией, а также 40 другими странами.Кто родился5 марта 1696 года на свет появился итальянский художник Джованни Баттиста Тьеполо – мастер фресок и гравюр, последний великий представитель венецианской школы эпохи Барокко. Часть его работ представлена в Эрмитаже: "Меценат представляет императору Августу свободные искусства", "Амуры с кистями винограда", "Триумф императора" и другие.В 1871 году родилась немецкая революционерка Роза Люксембург, стоявшая во главе немецкой группы "Интернационал" и проводившая активную революционную пропаганду против войны. Вместе с Карлом Либкнехтом в декабре 1918 года Роза была руководителем учредительного съезда Компартии Германии.106 лет исполнилось со дня рождения советского поэта Алексея Фатьянова – автора военных и послевоенных шлягеров. Самые известные песни на слова Фатьянова: "Соловьи", "На солнечной поляночке", "Шел солдат из далекого края". Он также написал песни к фильмам "Дом, в котором я живу", "Свадьба с приданым", "Весна на Заречной улице".5 марта родились президент Сербии Александр Вучич, космонавт, герой России Валерий Корзун, актриса Елена Яковлева, американская актриса Ева Мендес и другие.
россия
киргизия
китай
азербайджан
общество, новости, праздники и памятные даты, история, в мире, россия, киргизия, китай, азербайджан
Какой сегодня праздник: 5 марта

Что празднуют в России и в мире 5 марта

00:00 05.03.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПразднование Дня Ак калпака в России
Празднование Дня Ак калпака в России - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. 5 марта азербайджанцы занимаются спортом, киргизы примеряют колпаки, китайцы вспоминают героя Лэй Фэна. А еще в этот день родилась немецкая революционерка Роза Люксембург.

Что празднуют в мире

Киргизы отмечают День Ак калпака – этот праздник создан в честь старинного национального головного убора, белого колпака. Ак калпак считается мужским предметом гардероба. Его форма и узоры не менялись веками, по ним киргизы узнавали о возрасте и статусе владельца. А сами головные уборы передавались по наследству. Белый колпак – символ гор и чистоты.
В Азербайджане проходит День физической культуры и спорта, установленный указом президента в 2005 году. В республике большое разнообразие спортивных секций, развиты национальные виды борьбы. Самыми популярными спортивными занятиями считаются футбол и шахматы.
В Китае - День всенародной учебы. Праздник установлен в честь национального героя Лэй Фэна. Этот почитаемый в Китае человек был воспитанником Народно-освободительной армии Китая. Лэй Фэн посмертно прославлен китайской пропагандой как образец безупречного альтруизма и пример для подражания молодежи.
А еще сегодня Всенародный праздник без названия. Никто не знает, зачем его придумали и что он означает. Впрочем, и не важно – просто празднуем.

Знаменательные события

В 1705 году Петр I принял указ о рекрутском наборе, положивший начало формированию в Российской империи регулярной армии.
В 1946 году в Фултоне премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес речь, в которой назвал линию раздела Европы "железным занавесом".
В 1970 году вступил в силу договор ООН "О нераспространении ядерного оружия", подписанный СССР, США, Великобританией, а также 40 другими странами.

Кто родился

5 марта 1696 года на свет появился итальянский художник Джованни Баттиста Тьеполо – мастер фресок и гравюр, последний великий представитель венецианской школы эпохи Барокко. Часть его работ представлена в Эрмитаже: "Меценат представляет императору Августу свободные искусства", "Амуры с кистями винограда", "Триумф императора" и другие.
В 1871 году родилась немецкая революционерка Роза Люксембург, стоявшая во главе немецкой группы "Интернационал" и проводившая активную революционную пропаганду против войны. Вместе с Карлом Либкнехтом в декабре 1918 года Роза была руководителем учредительного съезда Компартии Германии.
106 лет исполнилось со дня рождения советского поэта Алексея Фатьянова – автора военных и послевоенных шлягеров. Самые известные песни на слова Фатьянова: "Соловьи", "На солнечной поляночке", "Шел солдат из далекого края". Он также написал песни к фильмам "Дом, в котором я живу", "Свадьба с приданым", "Весна на Заречной улице".
5 марта родились президент Сербии Александр Вучич, космонавт, герой России Валерий Корзун, актриса Елена Яковлева, американская актриса Ева Мендес и другие.
 
ОбществоНовостиПраздники и памятные датыИсторияВ миреРоссияКиргизияКитайАзербайджан
 
