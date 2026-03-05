https://crimea.ria.ru/20260305/Kakoy-segodnya-prazdnik-5-marta_-1118014082.html

Какой сегодня праздник: 5 марта

Какой сегодня праздник: 5 марта - РИА Новости Крым, 05.03.2026

Какой сегодня праздник: 5 марта

5 марта азербайджанцы занимаются спортом, киргизы примеряют колпаки, китайцы вспоминают героя Лэй Фэна. А еще в этот день родилась немецкая революционерка Роза... РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T00:00

2026-03-05T00:00

2026-03-05T00:00

общество

новости

праздники и памятные даты

история

в мире

россия

киргизия

китай

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/40/1118014057_0:102:3280:1947_1920x0_80_0_0_a6b53ed58535d46dfe43c36d6545f9fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. 5 марта азербайджанцы занимаются спортом, киргизы примеряют колпаки, китайцы вспоминают героя Лэй Фэна. А еще в этот день родилась немецкая революционерка Роза Люксембург.Что празднуют в миреКиргизы отмечают День Ак калпака – этот праздник создан в честь старинного национального головного убора, белого колпака. Ак калпак считается мужским предметом гардероба. Его форма и узоры не менялись веками, по ним киргизы узнавали о возрасте и статусе владельца. А сами головные уборы передавались по наследству. Белый колпак – символ гор и чистоты.В Азербайджане проходит День физической культуры и спорта, установленный указом президента в 2005 году. В республике большое разнообразие спортивных секций, развиты национальные виды борьбы. Самыми популярными спортивными занятиями считаются футбол и шахматы.В Китае - День всенародной учебы. Праздник установлен в честь национального героя Лэй Фэна. Этот почитаемый в Китае человек был воспитанником Народно-освободительной армии Китая. Лэй Фэн посмертно прославлен китайской пропагандой как образец безупречного альтруизма и пример для подражания молодежи.А еще сегодня Всенародный праздник без названия. Никто не знает, зачем его придумали и что он означает. Впрочем, и не важно – просто празднуем.Знаменательные событияВ 1705 году Петр I принял указ о рекрутском наборе, положивший начало формированию в Российской империи регулярной армии.В 1946 году в Фултоне премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес речь, в которой назвал линию раздела Европы "железным занавесом".В 1970 году вступил в силу договор ООН "О нераспространении ядерного оружия", подписанный СССР, США, Великобританией, а также 40 другими странами.Кто родился5 марта 1696 года на свет появился итальянский художник Джованни Баттиста Тьеполо – мастер фресок и гравюр, последний великий представитель венецианской школы эпохи Барокко. Часть его работ представлена в Эрмитаже: "Меценат представляет императору Августу свободные искусства", "Амуры с кистями винограда", "Триумф императора" и другие.В 1871 году родилась немецкая революционерка Роза Люксембург, стоявшая во главе немецкой группы "Интернационал" и проводившая активную революционную пропаганду против войны. Вместе с Карлом Либкнехтом в декабре 1918 года Роза была руководителем учредительного съезда Компартии Германии.106 лет исполнилось со дня рождения советского поэта Алексея Фатьянова – автора военных и послевоенных шлягеров. Самые известные песни на слова Фатьянова: "Соловьи", "На солнечной поляночке", "Шел солдат из далекого края". Он также написал песни к фильмам "Дом, в котором я живу", "Свадьба с приданым", "Весна на Заречной улице".5 марта родились президент Сербии Александр Вучич, космонавт, герой России Валерий Корзун, актриса Елена Яковлева, американская актриса Ева Мендес и другие.

россия

киргизия

китай

азербайджан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты, история, в мире, россия, киргизия, китай, азербайджан