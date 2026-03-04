https://crimea.ria.ru/20260304/delo-balbeka-rassmotrit-sud-simferopolya-1153698886.html

Дело Бальбека рассмотрит суд Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Уголовное дело экс-вице-премьера Крыма Руслана Бальбека останется в суде Симферополя, сообщает в среду пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.Ранее сообщалось, что адвокаты намерены добиваться передачи рассмотрения дела, фигурантом которого является находящийся под стражей в СИЗО экс-депутат Госдумы, бывший вице-премьер правительства Крыма Руслан Бальбек, за пределы республики.Уточняется, что суд общей юрисдикции не нашел доводы заявителей состоятельными и обоснованными и оставил уголовное дело в Киевском районном суде города Симферополя, где оно будет рассмотрено по существу.Экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек находится в СИЗО Симферополя. Ему вменяется три уголовных статьи УК РФ "Клевета", "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Обвинительное заключение передано в Киевский районный суд Симферополя.Бальбек был объявлен в розыск в августе 2025 года и задержан в сентябре в Кабардино-Балкарии. Тогда же стало известно, что в отношении Бальбека расследуется уголовное дело по нескольким статьям и по решению суда он заключен под стражу. Адвокаты подали кассационную жалобу, потребовав заменить арест подзащитного на подписку о невыезде, но ему продлили меру пресечения до 8 февраля.Вместе с Бальбеком по делу проходят три человека, в том числе бывшая помощница и экс-сотрудница крымского минздрава и крымская журналистка, которая консультировала Бальбека и его аппарат по взаимодействию со СМИ и ведению официальных страниц в соцсетях. Сам Бальбек заявил в суде, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе системы здравоохранения Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

