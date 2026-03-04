https://crimea.ria.ru/20260304/48-dronov-za-tri-chasa-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionaimi-rossii-1153701329.html

48 дронов за три часа сбиты над Крымом и другими регионаими России

48 дронов за три часа сбиты над Крымом и другими регионаими России - РИА Новости Крым, 04.03.2026

48 дронов за три часа сбиты над Крымом и другими регионаими России

48 дронов за три часа сбиты над Крымом и другими регионаими России, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.03.2026

2026-03-04T23:23

2026-03-04T23:23

2026-03-04T23:30

новости севастополя

пво

новости крыма

срочные новости крыма

министерство обороны рф

крым

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018207_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_40d6b8ace5858fa428e8c1df7d4efdd5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. 48 дронов за три часа сбиты над Крымом и другими регионаими России, сообщает Минобороны РФ."Четвертого марта в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА – над акваторией Черного моря, 11 БПЛА – над территорией Ростовской области, семь БПЛА – над территорией Республики Крым, пять БПЛА – над территорией Саратовской области, три БПЛА – над акваторией Азовского моря, два БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Краснодарского края, два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Воздушную тревогу в Севастополе объявили несколькими минутами ранее. В городе остановлена работа морского транспорта. До этого в среду севастопольский рейд уже также закрывали. С 16 до 20 часов дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 21 БПЛА над акваторией Черного моря, пять – над Азовским морем и три – над территорией Республики Крым. Кроме того, по два вражеских беспилотника сбили над Белгородской областью и Краснодарским краем, еще один - над Чечней, добавили в оборонном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки беспилотников упали на территории санаториев в Геленджике46 беспилотников сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морейУкраинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России

https://crimea.ria.ru/20260304/v-sevastopole-pvo-otrazhaet-vozdushnyy-nalet-1153701124.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, пво, новости крыма, срочные новости крыма, министерство обороны рф, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя