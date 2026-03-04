https://crimea.ria.ru/20260304/v-rossii-s-aprelya-vvodyat-gost-na-manikyur-1153676604.html
В России с апреля вводят ГОСТ на маникюр
В России с апреля вводят ГОСТ на маникюр - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В России с апреля вводят ГОСТ на маникюр
В России с 30 апреля вступит в силу новый ГОСТ на маникюр и педикюр, где будет подробно описан правильный ход процедуры и перечислены технологии и материалы. Об РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T21:32
2026-03-04T21:32
2026-03-04T21:32
гост
товары и услуги
новости
красота и здоровье
росстандарт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/1a/1118770265_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8b2597416954501c172c7b8f8e75c5ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В России с 30 апреля вступит в силу новый ГОСТ на маникюр и педикюр, где будет подробно описан правильный ход процедуры и перечислены технологии и материалы. Об этом со ссылкой на Росстандарт пишет РИА Новости.Так, новый ГОСТ закрепляет понятие карты типовых технологических процессов - то есть описание того, как следует делать маникюр, педикюр и оказывать другие услуги в этой сфере. В таких картах определена последовательность действий, перечень применяемых препаратов, материалов, инструментов и оборудования. Кроме того, указывается ориентировочное время выполнения процедуры в зависимости от состояния кожи и ногтей клиента.Нормы разработаны для классического, препаратного, аппаратного и комбинированного маникюры и педикюра, услуг по уходу за кожей кистей и стоп, а также для укрепления, выравнивания, моделирования и коррекции искусственных ногтей, декоративного покрытия и снятия искусственных материалов.Например, классический маникюр, согласно ГОСТу, следует делать 45-60 минут. На выравнивание натуральных ногтей рекомендуется отводить 70-90 минут.Стандарт носит добровольный характер и может применяться организациями и индивидуальными предпринимателями на добровольной основе либо в случае ссылки на него в договорных обязательствах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260220/ot-14-sm-i-ne-urodlivye-v-rossii-utverdili-gost-na-banany-1153371604.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/1a/1118770265_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0216e560aef10e71bbec95cb05b8b10a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гост, товары и услуги, новости, красота и здоровье, росстандарт
В России с апреля вводят ГОСТ на маникюр
В России в апреле начнет действовать новый ГОСТ на маникюр и педикюр
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В России с 30 апреля вступит в силу новый ГОСТ на маникюр и педикюр, где будет подробно описан правильный ход процедуры и перечислены технологии и материалы. Об этом со ссылкой на Росстандарт пишет РИА Новости.
Так, новый ГОСТ закрепляет понятие карты типовых технологических процессов - то есть описание того, как следует делать маникюр, педикюр и оказывать другие услуги в этой сфере. В таких картах определена последовательность действий, перечень применяемых препаратов, материалов, инструментов и оборудования. Кроме того, указывается ориентировочное время выполнения процедуры в зависимости от состояния кожи и ногтей клиента.
Нормы разработаны для классического, препаратного, аппаратного и комбинированного маникюры и педикюра, услуг по уходу за кожей кистей и стоп, а также для укрепления, выравнивания, моделирования и коррекции искусственных ногтей, декоративного покрытия и снятия искусственных материалов.
Например, классический маникюр, согласно ГОСТу, следует делать 45-60 минут. На выравнивание натуральных ногтей рекомендуется отводить 70-90 минут.
"Документ направлен прежде всего на повышение уровня безопасности и качества услуг, защиту жизни и здоровья граждан, а также формирование добросовестной конкуренции на рынке. Применение стандарта позволит потребителям быть уверенными в том, что услуга оказывается в соответствии с установленными требованиями, а для бизнеса создает понятные и прозрачные правила работы", - заключили в Росстандарте.
Стандарт носит добровольный характер и может применяться организациями и индивидуальными предпринимателями на добровольной основе либо в случае ссылки на него в договорных обязательствах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.