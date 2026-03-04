Рейтинг@Mail.ru
В России с апреля вводят ГОСТ на маникюр
В России с 30 апреля вступит в силу новый ГОСТ на маникюр и педикюр, где будет подробно описан правильный ход процедуры и перечислены технологии и материалы. Об РИА Новости Крым, 04.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260220/ot-14-sm-i-ne-urodlivye-v-rossii-utverdili-gost-na-banany-1153371604.html
В России с апреля вводят ГОСТ на маникюр

В России в апреле начнет действовать новый ГОСТ на маникюр и педикюр

21:32 04.03.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев
Работа маникюрного салона - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В России с 30 апреля вступит в силу новый ГОСТ на маникюр и педикюр, где будет подробно описан правильный ход процедуры и перечислены технологии и материалы. Об этом со ссылкой на Росстандарт пишет РИА Новости.
Так, новый ГОСТ закрепляет понятие карты типовых технологических процессов - то есть описание того, как следует делать маникюр, педикюр и оказывать другие услуги в этой сфере. В таких картах определена последовательность действий, перечень применяемых препаратов, материалов, инструментов и оборудования. Кроме того, указывается ориентировочное время выполнения процедуры в зависимости от состояния кожи и ногтей клиента.
Нормы разработаны для классического, препаратного, аппаратного и комбинированного маникюры и педикюра, услуг по уходу за кожей кистей и стоп, а также для укрепления, выравнивания, моделирования и коррекции искусственных ногтей, декоративного покрытия и снятия искусственных материалов.
Например, классический маникюр, согласно ГОСТу, следует делать 45-60 минут. На выравнивание натуральных ногтей рекомендуется отводить 70-90 минут.

"Документ направлен прежде всего на повышение уровня безопасности и качества услуг, защиту жизни и здоровья граждан, а также формирование добросовестной конкуренции на рынке. Применение стандарта позволит потребителям быть уверенными в том, что услуга оказывается в соответствии с установленными требованиями, а для бизнеса создает понятные и прозрачные правила работы", - заключили в Росстандарте.

Стандарт носит добровольный характер и может применяться организациями и индивидуальными предпринимателями на добровольной основе либо в случае ссылки на него в договорных обязательствах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
