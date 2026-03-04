https://crimea.ria.ru/20260304/v-rossii-s-aprelya-vvodyat-gost-na-manikyur-1153676604.html

В России с апреля вводят ГОСТ на маникюр

В России с апреля вводят ГОСТ на маникюр - РИА Новости Крым, 04.03.2026

В России с апреля вводят ГОСТ на маникюр

В России с 30 апреля вступит в силу новый ГОСТ на маникюр и педикюр, где будет подробно описан правильный ход процедуры и перечислены технологии и материалы.

2026-03-04T21:32

2026-03-04T21:32

2026-03-04T21:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В России с 30 апреля вступит в силу новый ГОСТ на маникюр и педикюр, где будет подробно описан правильный ход процедуры и перечислены технологии и материалы. Об этом со ссылкой на Росстандарт пишет РИА Новости.Так, новый ГОСТ закрепляет понятие карты типовых технологических процессов - то есть описание того, как следует делать маникюр, педикюр и оказывать другие услуги в этой сфере. В таких картах определена последовательность действий, перечень применяемых препаратов, материалов, инструментов и оборудования. Кроме того, указывается ориентировочное время выполнения процедуры в зависимости от состояния кожи и ногтей клиента.Нормы разработаны для классического, препаратного, аппаратного и комбинированного маникюры и педикюра, услуг по уходу за кожей кистей и стоп, а также для укрепления, выравнивания, моделирования и коррекции искусственных ногтей, декоративного покрытия и снятия искусственных материалов.Например, классический маникюр, согласно ГОСТу, следует делать 45-60 минут. На выравнивание натуральных ногтей рекомендуется отводить 70-90 минут.Стандарт носит добровольный характер и может применяться организациями и индивидуальными предпринимателями на добровольной основе либо в случае ссылки на него в договорных обязательствах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

