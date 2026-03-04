Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на танкер РФ и проверки чиновников в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Атака ВСУ на танкер РФ и проверки чиновников в Крыму – главное за день
Атака ВСУ на танкер РФ и проверки чиновников в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Атака ВСУ на танкер РФ и проверки чиновников в Крыму – главное за день
Атака ВСУ на российский танкер в Средиземном море и удар по регионам России. Указ президента РФ Владимира Путина об увеличении штатной численности армии... РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Атака ВСУ на российский танкер в Средиземном море и удар по регионам России. Указ президента РФ Владимира Путина об увеличении штатной численности армии. Ситуация в Иране и вывоз российских туристов из ближневосточного региона. Новая военная операция США. Сроки сдачи Единого государственного экзамена в 2026 году. Грядущие проверки чиновников в городах Крыма. Старт продаж билетов на полуостров на летние поезда.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на российский танкерУкраинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты, сообщили в среду в Минтрансе России. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, являющиеся гражданами РФ, спасены. Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства.Вражеские удары по регионам РФСредства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 32 украинских дрона над регионами России. В частности беспилотники атаковали поезд в Брянской области, пострадавших нет. Обломки БПЛА упали на строящуюся базу отдыха в Ростовской области при отражении удара ВСУ по региону. В Чувашии школы и техникумы перевели на дистант из-за атаки БПЛА.В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три мирных жителя. В первой половине дня 4 марта над регионами РФ перехвачено и уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 46 – над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Обломки беспилотников упали на территории санаториев в Геленджике.Увеличение штатной численности Армии РФПрезидент России Владимир Путин увеличил штатную численность ВС РФ. Теперь она установлена а количестве 2 391 770 человек, в том числе 1 502 640 военнослужащих, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов в среду. Ранее штатная численность ВС РФ составляла 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих.Ближневосточный вопросСША продолжат наносить удары по Ирану минимум еще в течение ближайших двух суток. Для России и Китая, которые призывают к скорейшему прекращению атак, ответных сообщений нет, заявил в среду глава Пентагона Пит Хегсет, указав, что проблема не в Москве и Пекине, а в "ядерных амбициях" Тегерана.Президент России Владимир Путин дал поручения по вывозу российских туристов из ближневосточных стран. Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что порядка 23,5 тысяч российских организованных туристов отдыхали на Ближнем Востоке на момент начала конфликта.Операция США в ЭквадореСША начали операцию в Эквадоре против террористических организаций, она проводится совместно с местными силами, сообщили в среду в Южном командовании Пентагона.Командование охарактеризовало это как пример приверженности партнеров США в Латинской Америке противодействию наркотерроризму.Сроки сдачи ЕГЭОсновной период сдачи Единого государственного экзамена в России начнется с 1 июня и продлится до 7 июля. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду. Досрочный этап пройдет с 20 марта по 20 апреля для тех, кто по объективным причинам не может сдать экзамен в основной период. Дополнительными днями для пересдачи одного из предметов определены 8 и 9 июля.Проверки чиновников в КрымуВ апреле глава Крыма Сергей Аксенов начнет объезжать города и районы республики с целью проверки работы чиновников. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Опыт предыдущих рабочих выездов неоднократно показывал, что зачастую "на земле" все не так идеально, как заявлено в докладах, отметил он. И подчеркнул, что постоянно находится на связи с коллегами из муниципалитетов и ожидает такого же подхода от глав администраций, руководителей структурных подразделений ресурсоснабжающих организаций, ведомств, учреждений.Летние поезда в КрымКомпания "Гранд Сервис Экспресс" открыла продажи на летние поезда, со среды можно купить билеты на 1 июня. Сообщили в пресс-службе компании-перевозчика. В курортный сезон в направлении полуострова Крым будут курсировать 20 поездов "Таврия": 11 круглогодичных и 9 сезонных, а также пять беспересадочных групп вагонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Атака ВСУ на танкер РФ и проверки чиновников в Крыму – главное за день

Атака ВСУ на российский танкер и проверки чиновников в Крыму – главное за день

22:44 04.03.2026
 
Франция задержала в Средиземном море следующий из Мурманска танкер
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Атака ВСУ на российский танкер в Средиземном море и удар по регионам России. Указ президента РФ Владимира Путина об увеличении штатной численности армии. Ситуация в Иране и вывоз российских туристов из ближневосточного региона. Новая военная операция США. Сроки сдачи Единого государственного экзамена в 2026 году. Грядущие проверки чиновников в городах Крыма. Старт продаж билетов на полуостров на летние поезда.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака на российский танкер

Украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты, сообщили в среду в Минтрансе России. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, являющиеся гражданами РФ, спасены. Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства.
Вражеские удары по регионам РФ

Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 32 украинских дрона над регионами России. В частности беспилотники атаковали поезд в Брянской области, пострадавших нет. Обломки БПЛА упали на строящуюся базу отдыха в Ростовской области при отражении удара ВСУ по региону. В Чувашии школы и техникумы перевели на дистант из-за атаки БПЛА.В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три мирных жителя. В первой половине дня 4 марта над регионами РФ перехвачено и уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 46 – над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Обломки беспилотников упали на территории санаториев в Геленджике.
Увеличение штатной численности Армии РФ

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность ВС РФ. Теперь она установлена а количестве 2 391 770 человек, в том числе 1 502 640 военнослужащих, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов в среду. Ранее штатная численность ВС РФ составляла 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих.
Ближневосточный вопрос

США продолжат наносить удары по Ирану минимум еще в течение ближайших двух суток. Для России и Китая, которые призывают к скорейшему прекращению атак, ответных сообщений нет, заявил в среду глава Пентагона Пит Хегсет, указав, что проблема не в Москве и Пекине, а в "ядерных амбициях" Тегерана.
Президент России Владимир Путин дал поручения по вывозу российских туристов из ближневосточных стран. Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что порядка 23,5 тысяч российских организованных туристов отдыхали на Ближнем Востоке на момент начала конфликта.

Операция США в Эквадоре

США начали операцию в Эквадоре против террористических организаций, она проводится совместно с местными силами, сообщили в среду в Южном командовании Пентагона.Командование охарактеризовало это как пример приверженности партнеров США в Латинской Америке противодействию наркотерроризму.

Сроки сдачи ЕГЭ

Основной период сдачи Единого государственного экзамена в России начнется с 1 июня и продлится до 7 июля. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду. Досрочный этап пройдет с 20 марта по 20 апреля для тех, кто по объективным причинам не может сдать экзамен в основной период. Дополнительными днями для пересдачи одного из предметов определены 8 и 9 июля.
Проверки чиновников в Крыму

В апреле глава Крыма Сергей Аксенов начнет объезжать города и районы республики с целью проверки работы чиновников. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Опыт предыдущих рабочих выездов неоднократно показывал, что зачастую "на земле" все не так идеально, как заявлено в докладах, отметил он. И подчеркнул, что постоянно находится на связи с коллегами из муниципалитетов и ожидает такого же подхода от глав администраций, руководителей структурных подразделений ресурсоснабжающих организаций, ведомств, учреждений.
Летние поезда в Крым

Компания "Гранд Сервис Экспресс" открыла продажи на летние поезда, со среды можно купить билеты на 1 июня. Сообщили в пресс-службе компании-перевозчика. В курортный сезон в направлении полуострова Крым будут курсировать 20 поездов "Таврия": 11 круглогодичных и 9 сезонных, а также пять беспересадочных групп вагонов.
