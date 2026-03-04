https://crimea.ria.ru/20260304/nad-sevastopolem-sbity-pyat-vozdushnykh-tseley---razvozhaev-1153701464.html

Над Севастополем сбиты пять воздушных целей - Развожаев

2026-03-04T23:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Над Севастополем сбиты пять воздушных целей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он также напомнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА.Воздушную тревогу в Севастополе объявили несколькими минутами ранее. В городе остановлена работа морского транспорта. До этого в среду севастопольский рейд уже также закрывали. С 16 до 20 часов дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 21 БПЛА над акваторией Черного моря, пять – над Азовским морем и три – над территорией Республики Крым. Кроме того, по два вражеских беспилотника сбили над Белгородской областью и Краснодарским краем, еще один - над Чечней, добавили в оборонном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки беспилотников упали на территории санаториев в Геленджике46 беспилотников сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морейУкраинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России

