Над Севастополем сбиты пять воздушных целей - Развожаев - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Над Севастополем сбиты пять воздушных целей - Развожаев
Над Севастополем сбиты пять воздушных целей - Развожаев - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Над Севастополем сбиты пять воздушных целей - Развожаев
Над Севастополем сбиты пять воздушных целей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Над Севастополем сбиты пять воздушных целей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он также напомнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА.Воздушную тревогу в Севастополе объявили несколькими минутами ранее. В городе остановлена работа морского транспорта. До этого в среду севастопольский рейд уже также закрывали. С 16 до 20 часов дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 21 БПЛА над акваторией Черного моря, пять – над Азовским морем и три – над территорией Республики Крым. Кроме того, по два вражеских беспилотника сбили над Белгородской областью и Краснодарским краем, еще один - над Чечней, добавили в оборонном ведомстве.
РИА Новости Крым
срочные новости крыма
Над Севастополем сбиты пять воздушных целей - Развожаев

Над Севастополем сбиты пять воздушных целей - Развожаев

23:27 04.03.2026 (обновлено: 23:29 04.03.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Над Севастополем сбиты пять воздушных целей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито 5 воздушных целей. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах", - говорится в сообщении.
Он также напомнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА.
Воздушную тревогу в Севастополе объявили несколькими минутами ранее. В городе остановлена работа морского транспорта. До этого в среду севастопольский рейд уже также закрывали. С 16 до 20 часов дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 21 БПЛА над акваторией Черного моря, пять – над Азовским морем и три – над территорией Республики Крым. Кроме того, по два вражеских беспилотника сбили над Белгородской областью и Краснодарским краем, еще один - над Чечней, добавили в оборонном ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
